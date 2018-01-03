Сливочное масло в Латвии подорожало за год на 51%(3)

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Владимир Бучельников
18:28 03.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Несмотря на то, что в ЕС цены на сливочное масло начали снижаться еще в сентябре 2016 года, в Латвии они в ноябре были на 51% выше, чем год назад, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В ЕС цены на сливочное масло особенно резко снизились в октябре-ноябре прошлого года. В середине ноября масло стоило 5,3 евро за кг — на 28% больше, чем год назад.

 

В Латвии же сливочное масло до сих пор продолжало дорожать и в ноябре 2017 года стоило 5,89 евро за кг — на 51% больше, чем годом ранее.

 

В ЕС продолжали снижаться также цены на сухое обезжиренное молоко, которое в середине ноября 2017 года стоил 1,51 евро за кг — на 26% меньше, чем год назад.

 

При этом экспорт молочных продуктов в ЕС по-прежнему успешно развивается. Экспорт сливочного масла за девять месяцев прошлого года уменьшился на 17%, экспорт сухого обезжиренного молока вырос на 41%, сыра — на 5%, цельного сухого молока — на 2%.

 

В октябре 2017 года цена сливочного масла в Латвии была на 87% выше, чем год назад, хотя в ЕС она снизилась еще в сентябре прошлого года.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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KOZA 18:45 03:01:2018

Как латыши теперь без масла в ж о п у к хозяевам будут влезать?Ай-яй!

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Russija 18:54 03:01:2018

Всё масло для НАТО ))) Им стволы надо смазывать .....

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KOZA 18:58 03:01:2018

А!Поняла!Они пушки танковые будут смазывать.......или нет.......или всё же по назначению....в смысле.....ж о п у....

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)

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