В ЕС цены на сливочное масло особенно резко снизились в октябре-ноябре прошлого года. В середине ноября масло стоило 5,3 евро за кг — на 28% больше, чем год назад.
В Латвии же сливочное масло до сих пор продолжало дорожать и в ноябре 2017 года стоило 5,89 евро за кг — на 51% больше, чем годом ранее.
В ЕС продолжали снижаться также цены на сухое обезжиренное молоко, которое в середине ноября 2017 года стоил 1,51 евро за кг — на 26% меньше, чем год назад.
При этом экспорт молочных продуктов в ЕС по-прежнему успешно развивается. Экспорт сливочного масла за девять месяцев прошлого года уменьшился на 17%, экспорт сухого обезжиренного молока вырос на 41%, сыра — на 5%, цельного сухого молока — на 2%.
В октябре 2017 года цена сливочного масла в Латвии была на 87% выше, чем год назад, хотя в ЕС она снизилась еще в сентябре прошлого года.
Как латыши теперь без масла в ж о п у к хозяевам будут влезать?Ай-яй!« ответить
Всё масло для НАТО ))) Им стволы надо смазывать .....« ответить
А!Поняла!Они пушки танковые будут смазывать.......или нет.......или всё же по назначению....в смысле.....ж о п у....« ответить