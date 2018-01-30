Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами?

Известная телеведущая Ксения Собчак, претендующая на пост главы РФ, гневно отреагировала на вопрос журналистки RT Оксаны Бойко о том, правда ли, что Собчак называла соседских детей «мелкими гаденышами». В ответ блондинка пригрозила телеканалу судом.

«Писали сегодня интервью с Ксенией Собчак, которая много говорила о том, как в России зажимают свободу. В конце спросила про «мелких гаденышей» (забота о людях, в том числе детях, входит в обязанности президента) в ответ на что Ксения Анатольевна стала угрожать судебным преследованием», — написала Бойко в Twitter, сопроводив послание хэштегом #онавамнексюша.

Как писал TopNews, Бойко напомнила Собчак об инциденте, произошедшем в 2013 году, когда Ксения Собчак поругалась с соседями и управдомом из-за того, что в доме, где она проживала, был установлен так называемый «тихий час» для детей, во время которого нельзя было шуметь и заниматься строительными работами.

В результате, как сообщали СМИ, Собчак, в квартире которой на тот момент шел ремонт, заявила управдому о том, что «мы не в детском саду», «никаких детских часов тут не будет», и пригрозила из-за «*** (проклятых) гаденышей» устраивать вечеринки именно во время сна соседских детей.