Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами?

«Писали сегодня интервью с Ксенией Собчак, которая много говорила о том, как в России зажимают свободу. В конце спросила про «мелких гаденышей» (забота о людях, в том числе детях, входит в обязанности президента) в ответ на что Ксения Анатольевна стала угрожать судебным преследованием», — написала Бойко в Twitter, сопроводив послание хэштегом #онавамнексюша.
Как писал TopNews, Бойко напомнила Собчак об инциденте, произошедшем в 2013 году, когда Ксения Собчак поругалась с соседями и управдомом из-за того, что в доме, где она проживала, был установлен так называемый «тихий час» для детей, во время которого нельзя было шуметь и заниматься строительными работами.
В результате, как сообщали СМИ, Собчак, в квартире которой на тот момент шел ремонт, заявила управдому о том, что «мы не в детском саду», «никаких детских часов тут не будет», и пригрозила из-за «*** (проклятых) гаденышей» устраивать вечеринки именно во время сна соседских детей.
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