Слух: Супермен появится в блокбастере «Шазам!»

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Анатолий Тарасов
19:16 27.01.2018
Кино / Новости кино

Согласно последним слухам от портала Revenge of the Fans, Супермен в исполнении Генри Кавилла появится в блокбастере «Шазам!» с Закари Леваем. Ранее сам Кавилл заявлял, что по условиям контракта с WB и DC он должен ещё как минимум один раз исполнить роль Человека из стали.

Сюжет расскажет о тинэйджере, способном превращаться во взрослого супергероя Шазама (ранее известного как Капитан Марвел и владеющего магическими сверхсилами), произнеся волшебное слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

 

Образ Бэтсона примерит на себя Эшер Энджел («Энди Мэк»), а его друзей ‒ Джек Дилан Грейзер, Йован Арманд, Йен Чен и Фэйт Херман. Главная женская роль в проекте досталась Грэйс Фултон («Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), а центрального суперзлодея Доктора Сивану планирует сыграть Марк Стронг («Kingsman», «Рок-н-рольщик»).

 

Режиссёром кинокомикса выступит Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), сценарий написал Генри Гэйден(«Внеземное эхо»). Одним из продюсеров ленты станет Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над «Проклятием Аннабель», а также над сольником «Аквамена» Джеймса Вана.

 

Старт съёмок «Шазама» намечен на февраль, релиз фильма состоится 5 апреля 2019 года. 

Vesti.lv / Фото
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