LETA

Имя Латвии широко прогремело в зарубежных СМИ из-за обвинений во взяточничестве в адрес президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Как пишет Latvijas Avīze, свое мнение о ситуации высказал исследователь Пражского института международных отношений Марк Галеотти, который специализируется и на изучении организованной преступности в Европе.

На Галеотти ссылалось и агентство Associated Press (AP) в своей публикации «Кошмар. Банкир раскрывает правду о коррупции в Латвии».

В прошлом году Галеотти был основным гостем на конференции президента Латвии Раймонда Вейониса о фейковых новостях.

«О возможной причастности Римшевича к коррупционным сделкам я слышал и раньше. Об этом несколько лет говорят в европейских банковских кругах», — сказал Галеотти.

Один из аргументов в защите Римшевича — ссылка на то, что руководитель центрального банка не занимается регулированием и основных решений в этой сфере не принимает.

«От высокопоставленных представителей европейских банков я слышал предположения, что руководитель центрального банка Латвии возглавляет целую сеть, которая получает различные блага от решений, связанных с банками. Правда ли это, выяснится при расследовании дела Римшевича, но дыма без огня не бывает», — считает Галеотти.

Напомним, как написал журнал Ir, руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич подозревается в вымогательстве взятки у ликвидируемого в настоящее время Trasta komercbanka (TKB).

В уголовном деле Римшевича фигурируют показания о вымогательстве взятки у TKB несколько лет назад, когда кредитное учреждение еще работало, но испытывало трудности. Речь идет о событиях по крайней мере четырехлетней давности, которые стали актуальными после новых показаний. Эти показания дало правоохранительным органам бывшее высокопоставленное должностное лицо TKB, пишет журнал.

Руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг связь дела с TKB. Он также не ответил на вопросы о связи дела с TKB и Римшевича.

Как сообщалось, Римшевича подозревают в вымогательстве и и получении крупной взятки. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.