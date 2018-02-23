Как пишет Latvijas Avīze, свое мнение о ситуации высказал исследователь Пражского института международных отношений Марк Галеотти, который специализируется и на изучении организованной преступности в Европе.
На Галеотти ссылалось и агентство Associated Press (AP) в своей публикации «Кошмар. Банкир раскрывает правду о коррупции в Латвии».
В прошлом году Галеотти был основным гостем на конференции президента Латвии Раймонда Вейониса о фейковых новостях.
«О возможной причастности Римшевича к коррупционным сделкам я слышал и раньше. Об этом несколько лет говорят в европейских банковских кругах», — сказал Галеотти.
Один из аргументов в защите Римшевича — ссылка на то, что руководитель центрального банка не занимается регулированием и основных решений в этой сфере не принимает.
«От высокопоставленных представителей европейских банков я слышал предположения, что руководитель центрального банка Латвии возглавляет целую сеть, которая получает различные блага от решений, связанных с банками. Правда ли это, выяснится при расследовании дела Римшевича, но дыма без огня не бывает», — считает Галеотти.
Напомним, как написал журнал Ir, руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич подозревается в вымогательстве взятки у ликвидируемого в настоящее время Trasta komercbanka (TKB).
В уголовном деле Римшевича фигурируют показания о вымогательстве взятки у TKB несколько лет назад, когда кредитное учреждение еще работало, но испытывало трудности. Речь идет о событиях по крайней мере четырехлетней давности, которые стали актуальными после новых показаний. Эти показания дало правоохранительным органам бывшее высокопоставленное должностное лицо TKB, пишет журнал.
Руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг связь дела с TKB. Он также не ответил на вопросы о связи дела с TKB и Римшевича.
Как сообщалось, Римшевича подозревают в вымогательстве и и получении крупной взятки. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.
А разве с коррупцией кто-то ,,боролся,,? 1 посадка за 15 лет работы КНАБ, об этом было в СМИ« ответить
a v Latvii net korupcii. dokazatelstva? pozaluista! skolko ljudei posadili za korupciju? ne odnogo! znacit korupcii netu.« ответить
tak ze kak net bezrabotici. skolko zaregistrirovannih? malo. znacit bezrabotica malaja.
prestupnostj. prinjatih zajavok na kriminal malo. znacit kriminala pocti net v Latvii.
Если сажать всех коррумпированных чиновников, то работать будет некому.« ответить
а они итак не работают------------« ответить