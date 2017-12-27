Служба госдоходов пояснила, что такое Bitcoin в Латвии(2)

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Тимур Пушкарев
13:15 27.12.2017
Экономика / Финансы

Криптовалюта, в том числе самая популярная в мире Bitcoin, по своей сущности в Латвии рассматривается как товар или продукт, разъясняет Служба госдоходов (СГД).

В налоговой службе пояснили, что виртуальные валюты не входят в компетенцию действующих нормативных актив Комиссии рынка финансов и капитала, например, закона «О платёжных услугах и электронных деньгах».

 

Поэтому в СГД напоминают, что криптовалюта в Латвии не является официальной, у виртуальных денег нет статуса законного платежного средства, эмиссия и использование таких валют не регулируются и не надзираются, и юридически криптовалюта не привязана ни к одному официальному платёжному средству.

 

Деятельность, связанная с покупкой и продажей криптовалют, не рассматривается как финансовый инструмент или эмиссия электронных денег.

 

В СГД также пояснили, что виртуальная валюта рассматривается в Латвии как товар или продукт, который можно использовать как обменное средство, если стороны сделки договорятся.

baltnews.lv / Фото РИА Новости
Комментарии (2)
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Правда тут 13:39 27:12:2017

Карлисы знают что такое виртуальная валюта.

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Latviešu patriots 14:06 27:12:2017

Kranci pie kājas.. Marš uz kremli pēc kauliņa vate.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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