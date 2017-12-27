В налоговой службе пояснили, что виртуальные валюты не входят в компетенцию действующих нормативных актив Комиссии рынка финансов и капитала, например, закона «О платёжных услугах и электронных деньгах».
Поэтому в СГД напоминают, что криптовалюта в Латвии не является официальной, у виртуальных денег нет статуса законного платежного средства, эмиссия и использование таких валют не регулируются и не надзираются, и юридически криптовалюта не привязана ни к одному официальному платёжному средству.
Деятельность, связанная с покупкой и продажей криптовалют, не рассматривается как финансовый инструмент или эмиссия электронных денег.
В СГД также пояснили, что виртуальная валюта рассматривается в Латвии как товар или продукт, который можно использовать как обменное средство, если стороны сделки договорятся.
Карлисы знают что такое виртуальная валюта.« ответить
Kranci pie kājas.. Marš uz kremli pēc kauliņa vate.« ответить