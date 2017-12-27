Криптовалюта, в том числе самая популярная в мире Bitcoin, по своей сущности в Латвии рассматривается как товар или продукт, разъясняет Служба госдоходов (СГД).

В налоговой службе пояснили, что виртуальные валюты не входят в компетенцию действующих нормативных актив Комиссии рынка финансов и капитала, например, закона «О платёжных услугах и электронных деньгах».

Поэтому в СГД напоминают, что криптовалюта в Латвии не является официальной, у виртуальных денег нет статуса законного платежного средства, эмиссия и использование таких валют не регулируются и не надзираются, и юридически криптовалюта не привязана ни к одному официальному платёжному средству.

Деятельность, связанная с покупкой и продажей криптовалют, не рассматривается как финансовый инструмент или эмиссия электронных денег.

В СГД также пояснили, что виртуальная валюта рассматривается в Латвии как товар или продукт, который можно использовать как обменное средство, если стороны сделки договорятся.