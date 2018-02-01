Смех и грех: в Норвегии признали русский официальным языком Латвии(19)

Лента новостей
Олимпиада в Пхенчхане уже побила рекорд. Пока по презервативам Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды Депутата отправят на детектор! В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Израильский министр разведки потребовал отозвать посла из Польши Впервые в мире хирурги пересадили уши, напечатанные на 3D принтере Любовь не может быть в «футляре»… СМИ США: новое российское оружие сможет сбить с орбиты все наши спутники Как правильно чистить нос грудничку?
Eще в разделе
Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды Назван неожиданный вред подсолнечного масла Джигарханяну выдумали инфаркт Кандидаты на Нобелевскую премию мира: Трамп, защитница геев и курдские боевики В Италии продаются дома за 1 евро
Виталий Вавилкин
13:05 01.02.2018
Lifenews / Курьезы

В соцсетях стремительно распространяется фотография, снятая в одном из детских садов Норвегии, где появляется все больше и больше детей из Латвии и прочих стран Восточной Европы.

В виду новых людей в стране, администрация детского сада решила помочь себе и воспитанникам, создав небольшой плакат с указанием тех или иных слов на норвежском, латышском и польском.

 

Забавно в этом только одно – в графе языка Латвии все слова прописаны на русском — “privjet”, “poka”, “spasibo”, “kak dila” и так далее.

 

На данный момент фотографией поделились уже около 200 раз, а сами комментаторы открыто потешаются над ситуацией.

 

“Кроме того – это еще и литовский! Самый настоящий! Да, и украинский, тоже!”, — написал один из пользователей.

 

“Я всегда подозревал, что русские спёрли свой язык у кого-то”, — смеется другой.

 

Впрочем, среди пользователей нашлись и традиционные защитники латышского языка за границей, сокрушающиеся, что за почти 30 лет независимости Латвия все еще не смогла объяснить миру о своем “ОДНОМ” государственном языке.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (19)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 13:07 01:02:2018

Привет! Ура! За Путина!

« ответить
Profile_default
Ура!, ура!... 14:49 01:02:2018

Победа, победа, наконец-то, спасибо Татьяне Жданок, наконец-то свершилось, спасибо детский сад, большое спасибо..

« ответить
Profile_default
Тут как тут 14:51 01:02:2018

и куда подевались записные казачки - ваня, шерстьнабитый и разного калибра якобы патриоты Латвии?
Где их ежедневные высеры, почему даже запаха их не улавливается?

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 15:30 01:02:2018

Эта новость говорит о том, что большинсто латвийцев в Норвегии это русские. Разве много людей в Латвии знают, что норвежский, шведский, исландский и датский языки один и тот же? Вот как там в Норвегии знать про всех стран гастарбайтеров? Русские или латыши, какая им разница?! Спросили в детсаде по ихнему и оказалось, что у них родной язык русский.

« ответить
Profile_default
Janka 13:14 01:02:2018

за почти 30 лет независимости Латвия все еще не смогла объяснить миру о своем “ОДНОМ” государственном языке.
===
da bolsinstvo daze ne znaet gde nahoditsa takaja afrikanskaja respublika "Latvija".
sprositj ih pokazatj na karte i oni zavisnet.

« ответить
Profile_default
Janka 13:15 01:02:2018

за почти 30 лет независимости Латвия все еще не смогла объяснить миру о своем “ОДНОМ” государственном языке.
===
za to skolko deneg potratili na "populjarizaciju" i procij bred. miljoni.

« ответить
Profile_default
Сталин 13:15 01:02:2018

Ну и что на это скажут Ша-дурики,дзинтары-домброЁ6ы?

« ответить
Profile_default
Сталину-лоху 13:37 01:02:2018

А что произошло в детском саду?

« ответить
Profile_default
Сталин 13:16 01:02:2018

Ну и что на это скажут Ша-дурики,дзинтары-домброЁ6ы?.

« ответить
12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)