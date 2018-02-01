В соцсетях стремительно распространяется фотография, снятая в одном из детских садов Норвегии, где появляется все больше и больше детей из Латвии и прочих стран Восточной Европы.

В виду новых людей в стране, администрация детского сада решила помочь себе и воспитанникам, создав небольшой плакат с указанием тех или иных слов на норвежском, латышском и польском.

Забавно в этом только одно – в графе языка Латвии все слова прописаны на русском — “privjet”, “poka”, “spasibo”, “kak dila” и так далее.

На данный момент фотографией поделились уже около 200 раз, а сами комментаторы открыто потешаются над ситуацией.

“Кроме того – это еще и литовский! Самый настоящий! Да, и украинский, тоже!”, — написал один из пользователей.

“Я всегда подозревал, что русские спёрли свой язык у кого-то”, — смеется другой.

Впрочем, среди пользователей нашлись и традиционные защитники латышского языка за границей, сокрушающиеся, что за почти 30 лет независимости Латвия все еще не смогла объяснить миру о своем “ОДНОМ” государственном языке.