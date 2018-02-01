В виду новых людей в стране, администрация детского сада решила помочь себе и воспитанникам, создав небольшой плакат с указанием тех или иных слов на норвежском, латышском и польском.
Забавно в этом только одно – в графе языка Латвии все слова прописаны на русском — “privjet”, “poka”, “spasibo”, “kak dila” и так далее.
На данный момент фотографией поделились уже около 200 раз, а сами комментаторы открыто потешаются над ситуацией.
“Кроме того – это еще и литовский! Самый настоящий! Да, и украинский, тоже!”, — написал один из пользователей.
“Я всегда подозревал, что русские спёрли свой язык у кого-то”, — смеется другой.
Впрочем, среди пользователей нашлись и традиционные защитники латышского языка за границей, сокрушающиеся, что за почти 30 лет независимости Латвия все еще не смогла объяснить миру о своем “ОДНОМ” государственном языке.
Привет! Ура! За Путина!« ответить
Победа, победа, наконец-то, спасибо Татьяне Жданок, наконец-то свершилось, спасибо детский сад, большое спасибо..« ответить
и куда подевались записные казачки - ваня, шерстьнабитый и разного калибра якобы патриоты Латвии?« ответить
Где их ежедневные высеры, почему даже запаха их не улавливается?
Эта новость говорит о том, что большинсто латвийцев в Норвегии это русские. Разве много людей в Латвии знают, что норвежский, шведский, исландский и датский языки один и тот же? Вот как там в Норвегии знать про всех стран гастарбайтеров? Русские или латыши, какая им разница?! Спросили в детсаде по ихнему и оказалось, что у них родной язык русский.« ответить
за почти 30 лет независимости Латвия все еще не смогла объяснить миру о своем “ОДНОМ” государственном языке.« ответить
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da bolsinstvo daze ne znaet gde nahoditsa takaja afrikanskaja respublika "Latvija".
sprositj ih pokazatj na karte i oni zavisnet.
за почти 30 лет независимости Латвия все еще не смогла объяснить миру о своем “ОДНОМ” государственном языке.« ответить
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za to skolko deneg potratili na "populjarizaciju" i procij bred. miljoni.
Ну и что на это скажут Ша-дурики,дзинтары-домброЁ6ы?« ответить
А что произошло в детском саду?« ответить
Ну и что на это скажут Ша-дурики,дзинтары-домброЁ6ы?.« ответить