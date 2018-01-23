Смертельный свет. Stern о российской «адской пушке»(1)

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Тимур Пушкарев
14:21 22.01.2018
Техно / Оружие

В России разрабатывают новое поколение тяжелых огнеметных систем, которые разместят на шасси танка «Армата» и БТР «Бумеранг», пишет немецкий журнал Stern. По мнению издания, прототип этого оружия уже собирают, а в войска новейшие боевые машины должны пойти в 2018-2025 годах.

Доля правды в словах европейских журналистов действительно есть. Неделю назад пресс-служба научно-производственного объединения «Сплав» объявила, что на предприятии идет сборка перспективной огнеметной системы «Тосочка». Немцы почему-то назвали ее ТОС-2. Это будет бронемашина на колесной базе, правда, на какой, разработчики не уточнили. 

 

В остальном, статья Stern изобилует ошибками. Так, например, издание уверено, что при взрыве снаряда тяжелой огнеметной системы образуется вакуум. Хотя, на самом деле, происходит смертельные для человека повышение температуры и перепад давления.

 

Кроме того, немецкие журналисты не смогли определиться, о какой конкретно системе рассказывают. То ли о давно снятой с вооружения ТОС-1, то ли о современном «Солнцепеке». На фото фигурирует второй, а в статье приведены характеристики первого. С площадью поражения тоже напутали. По официальным данным, один полный залп ТОС-1А накрывает 40 тысяч квадратных метров, а немцы насчитали ровно вдвое больше. 

 

Впрочем, немецкое издание дало положительную оценку российскому огнемету. Stern назвал ТОС-1А «адским оружием», от которого невозможно укрыться ни в окопах, ни даже в бункерах. Что абсолютно верно, так как у термобарических огнеметов есть эффект под названием «поражение на промахе». Работает он следующим образом: при ударе о землю неуправляемый снаряд распыляет горючую смесь, которая тут же подрывается. Особенность этого аэрозоля в том, что он успевает «затекать» в амбразуры, окна или щели и детонировать уже там, убивая все живое.

vesti.ru / Фото vesti.ru
Комментарии (1)
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зато, смерть , 15:21 22:01:2018

моментальная! И трупов не остается, эпидемий не будет и хоронить никого не надо! пепел. он, как удобрение, немцы. пелом от крематориев землю удобряли! Це, лаби!!!

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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