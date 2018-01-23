Доля правды в словах европейских журналистов действительно есть. Неделю назад пресс-служба научно-производственного объединения «Сплав» объявила, что на предприятии идет сборка перспективной огнеметной системы «Тосочка». Немцы почему-то назвали ее ТОС-2. Это будет бронемашина на колесной базе, правда, на какой, разработчики не уточнили.
В остальном, статья Stern изобилует ошибками. Так, например, издание уверено, что при взрыве снаряда тяжелой огнеметной системы образуется вакуум. Хотя, на самом деле, происходит смертельные для человека повышение температуры и перепад давления.
Кроме того, немецкие журналисты не смогли определиться, о какой конкретно системе рассказывают. То ли о давно снятой с вооружения ТОС-1, то ли о современном «Солнцепеке». На фото фигурирует второй, а в статье приведены характеристики первого. С площадью поражения тоже напутали. По официальным данным, один полный залп ТОС-1А накрывает 40 тысяч квадратных метров, а немцы насчитали ровно вдвое больше.
Впрочем, немецкое издание дало положительную оценку российскому огнемету. Stern назвал ТОС-1А «адским оружием», от которого невозможно укрыться ни в окопах, ни даже в бункерах. Что абсолютно верно, так как у термобарических огнеметов есть эффект под названием «поражение на промахе». Работает он следующим образом: при ударе о землю неуправляемый снаряд распыляет горючую смесь, которая тут же подрывается. Особенность этого аэрозоля в том, что он успевает «затекать» в амбразуры, окна или щели и детонировать уже там, убивая все живое.
моментальная! И трупов не остается, эпидемий не будет и хоронить никого не надо! пепел. он, как удобрение, немцы. пелом от крематориев землю удобряли! Це, лаби!!!« ответить