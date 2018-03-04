«Беда с банками оказалась еще более неприятной, чем казалась неделю или две назад. Третий крупнейший коммерческий банк Латвии ABLV отдал концы и говорить о нем теперь можно лишь в форме некролога, начинает свою колонку в Nearkarīga Rīta Avīze Марис Краутманис.

ABLV до последнего отчаянно брыкался, пытаясь выполнить требования регулятора Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN). Но ничего не помогло — закрыть и все. Банк сообщил, что самоликвидируется, таким образом пытаясь защитить себя от принятого в Латвии способа разграбления банков.

ABLV умирает не потому, что у него были проблемы с нехваткой средств, продолжает публицист. Нет, банк был довольно процветающим. Правда, процветание это было основано на высокодоходных, но в то же время весьма рискованных сделках по обслуживанию нерезидентов из России, Украины, Центральной Азии. В этом нет ничего предосудительного — банки делают это в Швейцарии, Европе и Америке.

Между тем, на глобальном рынке конкуренции банк был всего лишь мелкой моськой под ногами тысяч огромных слонов, бьющихся за место у кормушки. Его обвинили в отмывании денег, но намного большие объемы грязных денег моются в огромных «стиральных машинах» непрерывно.

Как пишет Краутманис, сомнительно, что ABLV показывал американцам язык и не слушался. Наверняка пытался выявить и избавиться от токсичных клиентов. А выполняя требования FKTK аккумулировал 1,36 млрд евро, дабы развеять опасения, что банк пуст. Однако все тщетно. Американцы поступили безжалостно и жестко. На латвийскую банковскую систему напали не какие-то кремлевские гибридные тролли, а дружелюбный трансатлантический партнер. Сначала, с помощью раскрытия неприглядных деталей его коммерческих секретов, была уничтожена репутация. Потом банк приказали ликвидировать. Как пример для других, — не надо мелким мешаться под ногами, иначе так будет с каждым.

Так испарились наивные мечты о том, что Латвия когда-нибудь станет страной банков и второй Швейцарией. Стране позволили иметь только банки, которые обслуживают дебетные карты и иногда выдают кредиты.

Краутманис задает принципиальный вопрос — был ли банк ABLV системным? По его данным, банк был системным — его параметры соответствовали определению системного банка, данному Европейским Центробанком.

Если говорить по-простому, банк можно было назвать и несистемным. Его банкротство столь большого разрушения, как, например, банкротство Банка Балтия, не принесло бы. В нем не заморожены деньги вкладчиков на черный день, на нем не завязано столько банков, чтобы вызвать эффект домино, рецессия из-за банка ABLV не случится. Рост ВВП резко не упадет, хотя он, безусловно, был бы лучше, не случись банкротства.

Далее автор переходит к некоторым особенностям национального характера. По его словам, у латышей нет большего развлечения, чем наблюдать, как проходит чья-то мирская слава. Именно поэтому латыши не станут нацией банкиров.

Печально то, что банк ABLV был крупным налогоплательщиком — 145 млн евро банк заплатил в виде налогов в течение десяти лет. Это не мелочь. Эти деньги пригодились бы учителям, пожарным, врачам. В банке работал 971 человек, а теперь они безработные. Большая их часть обучались на латвийские деньги. Теперь они станут дешевой, образованной рабочей силой для заграницы. И самое печальное — страна лишается многих действительно заслуживающих внимания задумок в культуре, банк больше не будет спонсировать образовательные, городские и социальные проекты.

Правящая политическая элита на крах банка реагирует весьма беспомощно и по-мазохистски. Американцы бесцеремонные уничтожают третий по величине банк в Латвии, а наши кланяются, целуют им руки и обещают в ближайшие годы сами позаботиться об обескровливании латвийских коммерческих банков.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола уверена, что долю бизнеса по обслуживанию иностранных клиентов в банковском секторе Латвии нужно сократить наполовину. Хотя вряд ли в шахматных матчах она согласилась бы с тем, что перед партией у противника имелось бы в два раза больше ладей, лошадей и слонов, в конкурентной борьбе банков она с энтузиазмом готова ослабить позиции Латвии.

Как признал президент страны Раймондс Вейонис после заседания Совета национальной безопасности, на должность главы Бюро по защите конституции вновь выдвигается тот же Янис Майзитис. Некоторые политики пояснили, что наши американские друзья не поймут, если Майзитис не будет переизбран. Впрочем, перед американцами ему нечем похвастаться — бюро не поймало кучу российских шпионов.

Между тем Латвия тоже может иметь какие-то свои интересы. Но увы — во власти нет таких людей, которые о них бы заикались, завершает автор на минорной ноте.