Комедия «Смерть Сталина», у которой Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение, может вернуться в прокат. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский.

По его словам, Минкульт выдаст прокатное удостоверение, если Генпрокуратура не найдет в картине нарушений российского законодательства.

«Общественность написала в прокуратуру. Она проводит экспертизу. Если экспертиза будет положительная, выдадим удостоверение, отрицательное — не выдадим», — приводит словам Мединского ТАСС.

Прокатное удостоверение у фильма было отозвано 22 января, за три дня до премьеры. Это было сделано по рекомендации членов общественного совета при министерстве, которым не понравилась насмешка над советским вождем.