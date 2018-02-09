«Смерть Сталина» может вернуться в Россию при одном условии(3)

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Владимир Бучельников
21:27 08.02.2018
Lifenews / Интересно

Комедия «Смерть Сталина», у которой Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение, может вернуться в прокат. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский.

По его словам, Минкульт выдаст прокатное удостоверение, если Генпрокуратура не найдет в картине нарушений российского законодательства.

 

«Общественность написала в прокуратуру. Она проводит экспертизу. Если экспертиза будет положительная, выдадим удостоверение, отрицательное — не выдадим», — приводит словам Мединского ТАСС.

 

Прокатное удостоверение у фильма было отозвано 22 января, за три дня до премьеры. Это было сделано по рекомендации членов общественного совета при министерстве, которым не понравилась насмешка над советским вождем.

ТАСС / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 21:31 08:02:2018

Nu protams, slepkava Staļins krievijā ir svētā govs! Kā es to varēju aizmirst!

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Саня 21:31 08:02:2018

В России идёт возврат к восхвалению тирана.

А, насчёт фильма, так перед глазами вопли Поклонской про "Матильду". И что??? Кто-то помнит, о чём этот фильм?

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П у т и н 21:43 08:02:2018

С какой стати какие-то уроды определяют, что может смотреть взрослый человек? Возрастное ограничение - это всё, что должно быть. Но власть в рашке справедливо считает расеянцев бессловесным быдлом, которое не имеет права на собственное мнение.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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