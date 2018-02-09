По его словам, Минкульт выдаст прокатное удостоверение, если Генпрокуратура не найдет в картине нарушений российского законодательства.
«Общественность написала в прокуратуру. Она проводит экспертизу. Если экспертиза будет положительная, выдадим удостоверение, отрицательное — не выдадим», — приводит словам Мединского ТАСС.
Прокатное удостоверение у фильма было отозвано 22 января, за три дня до премьеры. Это было сделано по рекомендации членов общественного совета при министерстве, которым не понравилась насмешка над советским вождем.
Nu protams, slepkava Staļins krievijā ir svētā govs! Kā es to varēju aizmirst!« ответить
В России идёт возврат к восхвалению тирана.« ответить
А, насчёт фильма, так перед глазами вопли Поклонской про "Матильду". И что??? Кто-то помнит, о чём этот фильм?
С какой стати какие-то уроды определяют, что может смотреть взрослый человек? Возрастное ограничение - это всё, что должно быть. Но власть в рашке справедливо считает расеянцев бессловесным быдлом, которое не имеет права на собственное мнение.« ответить