«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр Пионер вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут всем возвращены», — говорится в сообщении «Пионера» в фейсбуке.
«По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации», — отмечается в посте.
В пятницу стало известно, что в кинотеатр пришла полиция, однако о целях ее визита не сообщалось. Всего «Смерть Сталина»шла в «Пионере» два дня: в четверг и в пятницу. В кассах кинотеатра посетителям сообщали, что все билеты на фильм распроданы до 3 февраля. В «Пионере» сообщали, что продажи билетов прекратятся, когда будет получено официальное письмо прокатчика об отзыве у фильма лицензии.
Накануне министерство культуры РФ предупредило кинотеатры об ответственности за показ «Смерти Сталина», подчеркнув, что демонстрация фильма без прокатного удостоверения влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, на кинотеатр может быть возбуждено дело об административном правонарушении.
А местные ватники могут смотреть фильмы без цензуры. Радуйтесь, что живёте в свободной стране, а не в православной тюрьме!« ответить
Баран хохловыбляцкий ник смени уебок« ответить
Оно ивидно что вальцман в самой свободной твоей стране все позапрещал« ответить
Laba filma, parāda PSRS īsto seju.« ответить
По зубам 5 колонну и её подголосков- либерастов. Всем, кто гадит России и льет грязь на неё - по зубам!« ответить
Visus, kas kaitē Krievijai - apbalvot!« ответить