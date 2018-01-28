«Смерть Сталина» поставила кинотеатр в неловкое положение(6)

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Анатолий Тарасов
20:01 27.01.2018
Кино / Новости кино

Московской кинотеатр «Пионер», который ранее показывал фильм «Смерть Сталина», лишенный Министерством культуры лицензии, сообщил о прекращении сеансов с 27 января.

«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр Пионер вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут всем возвращены», — говорится в сообщении «Пионера» в фейсбуке.

 

«По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации», — отмечается в посте.

 

В пятницу стало известно, что в кинотеатр пришла полиция, однако о целях ее визита не сообщалось. Всего «Смерть Сталина»шла в «Пионере» два дня: в четверг и в пятницу. В кассах кинотеатра посетителям сообщали, что все билеты на фильм распроданы до 3 февраля. В «Пионере» сообщали, что продажи билетов прекратятся, когда будет получено официальное письмо прокатчика об отзыве у фильма лицензии.

 

Накануне министерство культуры РФ предупредило кинотеатры об ответственности за показ «Смерти Сталина», подчеркнув, что демонстрация фильма без прокатного удостоверения влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, на кинотеатр может быть возбуждено дело об административном правонарушении.

Интерфакс / Фото
Комментарии (6)
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П у т и н 20:12 27:01:2018

А местные ватники могут смотреть фильмы без цензуры. Радуйтесь, что живёте в свободной стране, а не в православной тюрьме!

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Сергей 20:58 27:01:2018

Баран хохловыбляцкий ник смени уебок

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Сергей 20:59 27:01:2018

Оно ивидно что вальцман в самой свободной твоей стране все позапрещал

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Latviešu patriots 21:41 27:01:2018

Laba filma, parāda PSRS īsto seju.

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Так держать! 22:50 27:01:2018

По зубам 5 колонну и её подголосков- либерастов. Всем, кто гадит России и льет грязь на неё - по зубам!

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Latviešu patriots 23:44 27:01:2018

Visus, kas kaitē Krievijai - apbalvot!

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