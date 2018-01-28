Московской кинотеатр «Пионер», который ранее показывал фильм «Смерть Сталина», лишенный Министерством культуры лицензии, сообщил о прекращении сеансов с 27 января.

«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр Пионер вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут всем возвращены», — говорится в сообщении «Пионера» в фейсбуке.

«По всем дополнительным вопросам просим вас обращаться в Министерство культуры Российской Федерации», — отмечается в посте.

В пятницу стало известно, что в кинотеатр пришла полиция, однако о целях ее визита не сообщалось. Всего «Смерть Сталина»шла в «Пионере» два дня: в четверг и в пятницу. В кассах кинотеатра посетителям сообщали, что все билеты на фильм распроданы до 3 февраля. В «Пионере» сообщали, что продажи билетов прекратятся, когда будет получено официальное письмо прокатчика об отзыве у фильма лицензии.

Накануне министерство культуры РФ предупредило кинотеатры об ответственности за показ «Смерти Сталина», подчеркнув, что демонстрация фильма без прокатного удостоверения влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ, на кинотеатр может быть возбуждено дело об административном правонарушении.