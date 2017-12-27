Инспекция здравоохранения расследует случай смерти пациентки в центре социального ухода «Zemgale» и ответственность врачей, так как, возможно, женщине не была своевременно оказана первая помощь, сообщила директор центра социального ухода Астрида Крогере.

Пациентка умерла в Елгавской больнице в ноябре. У нее были проблемы с сердцем, почками, развилась гангрена. Проблемы обострились в выходные, когда женщина находилась в центре социального ухода, но ни в выходные, ни на следующий день врач не вызвал неотложную помощь, а только связался с персоналом больницы.

«Это была халатность врача», — уверена Крогере.

Врач после инцидента уволился на том основании, что центр ухода не обеспечивал ему должных условий труда и относился недружественно.

Инспекторы посетили центр социального ухода и получили объяснения его работников. Инцидентом занимается также Министерство здравоохранения.