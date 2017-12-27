Смерть в центре соцухода: гангрена — не повод вызывать «скорую»(3)

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Тимур Пушкарев
15:53 27.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Инспекция здравоохранения расследует случай смерти пациентки в центре социального ухода «Zemgale» и ответственность врачей, так как, возможно, женщине не была своевременно оказана первая помощь, сообщила директор центра социального ухода Астрида Крогере.

Пациентка умерла в Елгавской больнице в ноябре. У нее были проблемы с сердцем, почками, развилась гангрена. Проблемы обострились в выходные, когда женщина находилась в центре социального ухода, но ни в выходные, ни на следующий день врач не вызвал неотложную помощь, а только связался с персоналом больницы.

 

«Это была халатность врача», — уверена Крогере.

 

Врач после инцидента уволился на том основании, что центр ухода не обеспечивал ему должных условий труда и относился недружественно.

 

Инспекторы посетили центр социального ухода и получили объяснения его работников. Инцидентом занимается также Министерство здравоохранения.

LETA / Фото LETA
Комментарии (3)
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№1 16:25 27:12:2017

Фашисты !!!

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№1 16:27 27:12:2017

Фашисты !!! Как пить дать, пациенка была русскоговорящая !!!

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ДТТ 16:29 27:12:2017

ПО ФАКТУ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА
ОБЫЧНО
ГЕНПРОКУРАТУРА ДОЛЖНА ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО...

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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