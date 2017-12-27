Пациентка умерла в Елгавской больнице в ноябре. У нее были проблемы с сердцем, почками, развилась гангрена. Проблемы обострились в выходные, когда женщина находилась в центре социального ухода, но ни в выходные, ни на следующий день врач не вызвал неотложную помощь, а только связался с персоналом больницы.
«Это была халатность врача», — уверена Крогере.
Врач после инцидента уволился на том основании, что центр ухода не обеспечивал ему должных условий труда и относился недружественно.
Инспекторы посетили центр социального ухода и получили объяснения его работников. Инцидентом занимается также Министерство здравоохранения.
Фашисты !!!« ответить
Фашисты !!! Как пить дать, пациенка была русскоговорящая !!!« ответить
ПО ФАКТУ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА« ответить
ОБЫЧНО
ГЕНПРОКУРАТУРА ДОЛЖНА ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО...