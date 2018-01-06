Врачи — профессия благородная. Они помогают нам восстановить здоровье и спасают жизнь. Все врачи нужны, и надо отдать им должное за то, что они продолжают трудиться в столь непростых условиях. И как в любой профессии, здесь есть свой юмор. Вот шутливая классификацию врачей. Тем паче что смех — самый приятный доктор.

Терапевт

Это не врач, это менеджер. Он понятия не имеет, как вас лечить, но может сказать, кто это знает. Если знает, кто это знает. Но не факт, что тот, кого он знает, знает, как вас лечить. В общем, несмотря на то что медицина шагнула далеко вперед, надежда остается по–прежнему только на бога, которого, как известно, отменили еще в 1917 году.

Хирург

Хирург он как сапер. Ошибается только один раз. Правда, если сапер ошибается только один раз в своей жизни, то хирург ошибается только один раз в вашей жизни. Даже если после ошибки хирурга вам удалось сохранить жизнь, поверьте, она такая вам на хрен не нужна. Как и сапер, хирург руководствуется не накопленной информацией, а интуицией. И в этом наше счастье, поскольку в медицине интуиция по–прежнему куда надежнее.

Оториноларинголог

У этих врачей явный комплекс неполноценности. Сначала их называли ухогорлоносами. Но это им показалось несерьезным. Тогда их стали называть лор–врачами. Но и этого им показалось мало. Теперь они объединились с логопедами, поскольку без помощи логопедов люди произносить их новое название не могут. Да и, честно говоря, не очень–то и хотят. Наиболее существенная помощь от этих врачей, это когда вы наконец без слухового аппарата сможете с первого раза расслышать название его профессии. Оно вам надо?

Стоматолог

Иногда, чтобы их сразу не распознали, они называют себя дантистами. Самые страшные врачи. Одно счастье — количество общений с ними у среднестатистического человека ограничено 32 визитами. А для тех, у кого нет зубов мудрости, 28 визитами. А ведь умные люди всегда говорили, что дуракам живется намного легче (на 12,5%). Так что решайте сами.

Окулист

Этим тоже показалось мало, и они стали называть себя офтальмологами. Люди крайне неприятные, поскольку всегда хотят, чтобы вы видели то, на что глаза бы ваши не смотрели.

Гинеколог

Самые обделенные врачи, поскольку у них в два раза меньше пациентов, чем у остальных эскулапов. Интересно, что среди гинекологов практически не встречаются мужчины. Поскольку в гинекологии все строго: либо ты мужчина, либо гинеколог. Попробуйте 61 320 часов в год смотреть на самые интересные части тела женщин, и гарантирую вам: вы быстро потеряете к ним интерес. Нельзя превращать хобби в профессию.

Акушер

Самый уважаемый в медицине врач. Именно он обеспечивает работой всех остальных врачей.

Венеролог

Единственный врач, встреча с которым сопряжена хоть с чем–то приятным. Да уж… Например, с приятными воспоминаниями. Это самый честный врач. Он единственный, кому вы платите за удовольствие, даже несмотря на то, что это удовольствие доставил вам не он.

Невролог

Теоретически может вылечить все, кроме разве сифилиса и переломов, поскольку все болезни от нервов. Практически же абсолютно бесполезен. Он может вам сказать «Не нервничайте», но, так же как и вы, понятия не имеет, как этого добиться.

Аллерголог

Самый проактивный врач. Он абсолютно уверен (и надо отметить, у него есть на то основания), что все жители этой планеты являются его пациентами. Поэтому главная цель в жизни аллерголога — это найти у вас аллергию, пока вы от него не сбежали.

Психиатр

А это, соответственно, самый пропассивный врач. В отличие от аллерголога, он только смутно догадывается, что все жители этой планеты являются его пациентами, и не хочет посмотреть правде в лицо. Пользы от него тоже немного. Ну скажите, разве может больному помочь другой больной? Интересно, что психотерапевты существуют, а вот психохирурги так и не появились.

Реаниматолог

Самый завистливый врач. Он просто не может допустить, чтобы вы были счастливы, в то время как он вынужден оставаться в этом дерьмовом мире.

Нарколог

Нет, вру. Вот они точно самые завистливые, поскольку хотят лишить человека последней радости в жизни.

Сексопатолог

Дай бог вам так никогда и не узнать о его существовании.

Сексолог

Это светлая сторона сексопатолога. Сексопатолог говорит вам о том, что у вас плохо. Сексолог говорит о том, как вам сделать это еще лучше. Вечная тема — борьба света и беспросветности.

Дерматолог

Зря смеетесь. При всей неблагозвучности — очень нужный, хотя и очень несчастный врач. Вам интересно, кто живет у вас под ободком унитаза и в других труднодоступных местах? Нет? А он каждого этого гада должен знать в лицо!

Проктолог

Несмотря на то что медицина шагнула далеко вперед, эти врачи как были, так и остались в заднице.

Анестезиолог

Очень полезный врач. Он делает так, чтобы вы ничего не почувствовали. А если он ошибется — это даже к лучшему. В этом случае вы уже больше ничего не будете чувствовать.

Гастроэнтеролог и диетолог

Абсолютно бесполезный продукт прогресса. До середины XX века их вполне успешно заменяли Соловки, Воркута, Сахалин и другие места естественного лечения.

Иммунолог

Самый ленивый врач. Он всегда пытается переложить свою работу на ваш организм.

Пульмонолог

Единственный врач, который не разделяет заблуждение своих коллег, что если бросить курить, все болезни пройдут сами собой.

Уролог

Врач с очень узким кругозором. В отличие от сексопатолога и сексолога рассматривает ваше мужское достоинство исключительно с точки зрения его побочных функций.

Кардиолог

Абсолютно лишен романтических чувств. Только у него слова «Сердце, тебе не хочется покоя» не вызывают никаких положительных эмоций.

Травматолог

Эти врачи очень любят спорт. Практически все его виды, за исключением разве шахмат.

Фармаколог

Если большинство врачей занимаются тем, чтобы удалить из организма лишнее, то фармакологии наоборот пытаются запихнуть в него всего и побольше. И с интересом потом наблюдают, каким образом организм будет реагировать на издевательства над собой.

Токсиколог

Благодаря фармакологам этот врач никогда не останется без работы. По крайней мере, на текущий момент фармакологи обеспечивают его работой более чем на 50%.

Вирусолог

Очень общительный врач. Именно ему выпало на долю редкое счастье практически ежедневно расширять круг своего общения.

Эпидемиолог

Тот же вирусолог, но страдающий манией величия.

Педиатр

Очень жестокие люди. Если все остальные врачи достают нас уже в сознательном возрасте, то педиатры готовы лишить нас самых прекрасных дней нашей жизни — нашего детства.

Ортопед

Устраняет последствия издевательств человека над собственным организмом. Если педиатр начинает интересоваться нами с момента рождения, то в руки к ортопеду мы обычно попадаем сразу после поступления в школу. В этом плане ортопеды тесно сотрудничают с министерством образования.

Ревматолог

Самый безобидный врач. Обычно он приходит к вам, когда из вас уже песок сыплется и вам уже безразличны последствия его лечения.

Рентгенолог

Эти врачи отлично устроились. Сначала они изучают вас рентгеновскими лучами. Потом изучают негативные последствия своего предыдущего изучения. Рентгенолог, в принципе, может узнать о вас много интересного, если у него вдруг неожиданно появится желание воспользоваться плодами своего труда.

Сомнолог

Что, никогда не слышали? А зря. Эти врачи готовы покуситься на самое святое, что у нас есть, — на сон. Чисто теоретически — очень полезная и даже универсальная отрасль медицины. Только сомнологи додумались, что порой достаточно вылечить одного человека от храпа, чтобы спасти от бессонницы всех, кто его окружает. Но вот как вылечить этого одного, они додуматься еще не успели.

Физиотерапевт

Просто садист. Он почему–то уверен, что если вас хорошенько шарахнуть током, то вам станет намного легче. Видимо, в детстве эти врачи любили совать пальцы в розетку и теперь считают, что и все остальные должны пройти через мучения, которые когда–то испытали они.

Эметолог

А вы думали это все так просто — с вечера нажрались, и ну всю ночь обнимать унитаз. А вот и нет. Эметолог с научной точки зрения точно знает, от чего вас тошнит. Даже если ваш тошнит от него самого.

Эндоскопист

Этого медом не корми, дай потыкать в вас всякой хренью, назначение которой порой неизвестно ему самому. Впрочем, метод вполне действеннный. Организм очень часто вместе с эндоскопом сам извергает из себя все то, что эндоскопист из него и пытался получить.

Судмедэксперт

Единственный врач, который даже не пытается сделать вид, что он кого–то лечит.

Патологоанатом

Самый высокопрофессиональный из всех врачей. Только он точно знает, что и отчего у вас болело.

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