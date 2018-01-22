Американские граждане не поддерживают позицию, озвученную в новой стратегии национальной обороны, о России и Китае, как о главных угрозах безопасности США.

Они больше обеспокоены проблемой международного терроризма, уверен обозреватель The Washington Post Адам Тейлор. Подобное расхождение во мнении между президентской администрацией и избирателями может стать источником проблем в будущем, считает автор статьи.

Согласно обнародованной на днях министром обороны США Джимом Мэттисом стратегии национальной обороны, приоритетом американской государственной безопасности отныне является соревнование с Россией и Китаем, а не борьба с международным терроризмом.

«После почти двух десятилетий «войны с террором», издержки которой были огромны, а реальная польза несущественна, подобная стратегия может означать знаменательную перемену принципов ведения американской внешней политики», — замечает внешнеполитический обозреватель The Washington Post Адам Тейлор.

Однако похоже, что большинство американских граждан не согласны с подобными представлениями. Согласно опросам общественного мнения, проведённым в течение прошлого года, «американцы всё ещё глубоко обеспокоены угрозой, которую представляет международный терроризм, и в то же время не сильно переживают из-за рисков, связанных с набирающим силу Китаем или воинственной Россией».

По убеждению автора статьи, подобные расхождения во мнениях между американскими избирателями и аппаратом государственной безопасности может в будущем стать проблемой для страны.

Смена приоритетов, обозначенная в стратегии национальной безопасности, отражает обеспокоенность американских чиновников внешнеполитическими амбициями России и Китая, однако она может быть связана ещё и с существенным падением уровня террористической угрозы, считает обозреватель. Согласно докладу Центра изучения терроризма и восстаний Jane’s, в 2017 году уменьшилось количество террористических актов по всему миру, а также существенно снизилось число гражданских жертв терроризма (за последние пять лет их число упало на 45%).

Несмотря на это, американская общественность не перестала опасаться международного терроризма. Согласно прошлогодним опросам, его считают важнейшей угрозой для США 74—75% респондентов. Для сравнения, военную мощь Китая в список основных угроз включили 38—41% опрошенных, а территориальные амбиции России упомянули 30—47% участников опросов.

Автор статьи находит эти результаты «удивительными», ведь «за тревожными проявлениями китайской и российской внешней политики не нужно далеко ходить» — достаточно посмотреть на ситуацию в Южно-Китайском море и на Украине. Предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы в 2016 году, как и «неочевидные» доказательства попыток Пекина оказать влияние на американскую политику, также являются поводом для беспокойства, уверен журналист.

Многие уже давно говорят о том, что террористическая угроза в США преувеличена. Свидетельство тому — широко известная статистика, согласно которой у американца больше шансов умереть по вине газонокосилки, чем стать жертвой исламского террориста.

«Однако угроза терроризма проста для восприятия и специально создана с целью внушить страх. Напротив, угрозы, исходящие от набирающего силу Китая или России, сложны для понимания, ведь США не являются их противником в чистом виде», — считает автор статьи.

Американцы не одиноки в своих опасениях по поводу террористической угрозы. Так, по опросам, проведённым в 38 странах мира, ИГ беспокоит жителей планеты гораздо больше, чем Россия или Китай.

Как замечает автор статьи, общественное мнение не определяет политику Пентагона. «Однако восприятие может быть не менее важным, чем реальность, и Мэттису, как и другим членам администрации Трампа, не стоит слишком скоро сбрасывать со счетов угрозу терроризма», — полагает обозреватель. В конце концов, перед президентскими выборами терроризм был для американских избирателей второй по важности проблемой после состояния экономики, и способность защитить страну от будущих террористических атак обеспечила Трампу победу в президентской гонке, напоминает Тейлор.