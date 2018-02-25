СМИ Америки: Россия, неудобный гость Олимпиады(7)

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Герман Бергер
16:45 25.02.2018
В мире / Россия

Несмотря на то, что Россия отстранена от Зимних игр, российские спортсмены и болельщики приехали и хорошо провели время, пишет The New York Times, США.

Они прибыли на церемонию открытия, одетые в светло-серые пальто, размахивая толпе зрителей и снимая селфи, словно доказывая себе, что они все-таки действительно находятся там, на Олимпиаде, — цитирует «ИноСМИ» публикацию The New York Times.

 

На самом деле, 169 «Олимпийских атлетов из России», как их официально называют, прибыли в Южную Корею на Игры в Пхенчхане. После скандала по поводу российской государственной системы допинга, действовавшей на Играх 2014 года в Сочи, казалось, что спортсменов из этой страны не будет вообще.

 

Наблюдая за ними на протяжении последних двух недель, можно было увидеть много странного и удивительного. На одежде и форме буквы «OAR» заменили «RUS», как будто в соревнованиях участвовала какая-то новая, только что появившаяся страна.

 

В телерепортажах рядом с именами спортсменов указывали Олимпийский флаг, его также поднимали и на церемониях вручения медалей. Правда, медальный зачет был поскромнее, поскольку многие из тех, кто выиграл соревнования в Сочи, отсутствовали из-за обвинений в приеме допинга. И лишь на 14-й день, после победы Алины Загитовой в женском фигурном катании, Россия завоевала свою первую золотую медаль.

 

Российские болельщики на трибунах взяли на себя смелость восполнить кажущуюся анонимность спортсменов и сказать свое слово против наказания, введенного Международным олимпийским комитетом. Некоторые из них прибыли из расположенных относительно недалеко городов российского Дальнего Востока, таких как Владивосток, Магадан и Южно-Сахалинск. Другие, похоже, входят в состав организованных групп, прибывших на Игры в футболках и соответствующих им головных уборах с надписью «Россия в моем сердце», украшающей то место, где отсутствует флаг на одежде спортсменов.

 

Особенно они были заметны на хоккейных матчах, во время которых болельщицы-черлидерши размахивали помпонами и вовсю распевали русские народные песни.

 

Еще одним местом действий для болельщиков является Дом спорта (назвать его «Русским домом» запретили), в районе кластера спортивных объектов в прибрежном городе Каннын. Стены украшают гигантские матрешки, воздух сотрясает, поднимая настроение, русское поп-караоке, а болельщики собираются и смотрят игры на гигантском экране.

 

Правда, поведение спортсменов было сдержанным, и они заметно нервничают, находясь на пределе. На этой неделе российский керлингист Александр Крушельницкий, который выиграл бронзу в дабл-миксте, не прошел допинг-тест и уехал

 

В субботу Международный олимпийский комитет должен объявить, будет ли разрешено российской делегации пройти на церемонии закрытия с российским государственным флагом и в своей обычной форме.

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (7)
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Саня 17:02 25:02:2018

"словно доказывая себе, что они все-таки действительно находятся там, на Олимпиаде"
гыгыгы

Давайте их больше не приглашать, даже на дни рождения?

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сане 17:21 25:02:2018

Можно лаптей не приглашать, у них денег нет.

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Жаль этих убогих 17:03 25:02:2018

Для нормальных людей , олимпиада, это праздник спорта. Хотя в этот раз, благодаря стараниям околоспортивных функционЭров, праздник получился не очень. Так вот, а эти убоги ходили высматривали, вынюхивали, пробовали на вкус.))))))

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ин-на 17:40 25:02:2018

пиндосовские мутанты "не принимающие допинг" даже в тройку лидеров не вошли, потому что мрази последние

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3 17:52 25:02:2018

Конечно "неудобный" - даже в усеченном составе америкосов в позу ставят.

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Сергей 18:51 25:02:2018

Ущербные омерикосы

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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