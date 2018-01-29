СМИ: более 60% украинцев хотят зарабатывать «в тылу противника»(5)

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Герман Бергер
16:34 28.01.2018
В мире / Украина

Согласно последнему опросу, 63,1% украинцев «оправдывают» работу в России, сообщает «Зеркало недели». Как отмечает украинское издание, «серьёзного осмысления» требуют цифры, полученные на западе и в центральной части Украины.

Более 60% украинцев «оправдывают» работу в Российской Федерации, сообщает «Зеркало недели». Таковы результаты опроса, который провёл Киевский международный институт социологии по заказу украинского издания.

 

«На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% украинцев ответили, что работа в Российской Федерации — приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует. Еще 21,2% избрали «философский» вариант ответа — «какая разница, где зарабатывать». Таким образом, оправдывающих гастарбайтерство «в тылу противника» — суммарно 63,1%», — отмечает «Зеркало недели».

 

По мнению издания, именно 63,1% — «самая неожиданная цифра, полученная в результате опроса».

 

«Примечательным» «Зеркало недели» считает региональную «раскадровку» данных, которые удалось получить в ходе опроса.

 

«Если высокий процент носителей «трудовой политкорректности» на юге (76,1%) и востоке (74,5%) следует признать вполне прогнозируемым, то цифры, полученные в центре и на западе, требуют серьёзного осмысления. Оправдывают работу в России 60% респондентов, проживающих в центральных регионах страны, и 49,4% опрошенных в западных областях Украины», — подчёркивает украинское издание.

 

«Зеркало недели» также обращает внимание на то, что «74% опрошенных в центре и 58,6% опрошенных на западе допускают возможность работы в Российской Федерации».

ИНО TV / Фото
Комментарии (5)
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Да 17:09 28:01:2018

как же я Вам не завидую (Ванятка, Путиноид, Патриотс) и иже с ними.Это ведь на каждую статью надо высереть свой маразм и не что ни будь а обгадить русских наверно не легко в каждой статье то?

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puika 17:49 28:01:2018

щас придёт Ваня скакол и скажет вы всё фрётеее, в россию едут тока с донбасаа. хе-хе

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Как отмечает украинское издание, «серьёзного осмысления» требуют цифры, полученные на западе и в центральной части Украины. 17:50 28:01:2018

замедте донбасса тут нет пхахаха

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«Зеркало недели» также обращает внимание на то, что «74% опрошенных в центре и 58,6% опрошенных на западе допускают возможность работы в Российской Федерации». 17:51 28:01:2018

«Зеркало недели» также обращает внимание на то, что «74% опрошенных в центре и 58,6% опрошенных на западе допускают возможность работы в Российской Федерации».

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Kansolis 23:37 28:01:2018

Что за бред? Они и у нас в Риге свои 2500€ на карточку получают. Многие даже больше.

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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