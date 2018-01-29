Более 60% украинцев «оправдывают» работу в Российской Федерации, сообщает «Зеркало недели». Таковы результаты опроса, который провёл Киевский международный институт социологии по заказу украинского издания.
«На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% украинцев ответили, что работа в Российской Федерации — приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует. Еще 21,2% избрали «философский» вариант ответа — «какая разница, где зарабатывать». Таким образом, оправдывающих гастарбайтерство «в тылу противника» — суммарно 63,1%», — отмечает «Зеркало недели».
По мнению издания, именно 63,1% — «самая неожиданная цифра, полученная в результате опроса».
«Примечательным» «Зеркало недели» считает региональную «раскадровку» данных, которые удалось получить в ходе опроса.
«Если высокий процент носителей «трудовой политкорректности» на юге (76,1%) и востоке (74,5%) следует признать вполне прогнозируемым, то цифры, полученные в центре и на западе, требуют серьёзного осмысления. Оправдывают работу в России 60% респондентов, проживающих в центральных регионах страны, и 49,4% опрошенных в западных областях Украины», — подчёркивает украинское издание.
«Зеркало недели» также обращает внимание на то, что «74% опрошенных в центре и 58,6% опрошенных на западе допускают возможность работы в Российской Федерации».
как же я Вам не завидую (Ванятка, Путиноид, Патриотс) и иже с ними.Это ведь на каждую статью надо высереть свой маразм и не что ни будь а обгадить русских наверно не легко в каждой статье то?« ответить
щас придёт Ваня скакол и скажет вы всё фрётеее, в россию едут тока с донбасаа. хе-хе« ответить
замедте донбасса тут нет пхахаха« ответить
«Зеркало недели» также обращает внимание на то, что «74% опрошенных в центре и 58,6% опрошенных на западе допускают возможность работы в Российской Федерации».« ответить
Что за бред? Они и у нас в Риге свои 2500€ на карточку получают. Многие даже больше.« ответить