Согласно последнему опросу, 63,1% украинцев «оправдывают» работу в России, сообщает «Зеркало недели». Как отмечает украинское издание, «серьёзного осмысления» требуют цифры, полученные на западе и в центральной части Украины.

Более 60% украинцев «оправдывают» работу в Российской Федерации, сообщает «Зеркало недели». Таковы результаты опроса, который провёл Киевский международный институт социологии по заказу украинского издания.

«На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% украинцев ответили, что работа в Российской Федерации — приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует. Еще 21,2% избрали «философский» вариант ответа — «какая разница, где зарабатывать». Таким образом, оправдывающих гастарбайтерство «в тылу противника» — суммарно 63,1%», — отмечает «Зеркало недели».

По мнению издания, именно 63,1% — «самая неожиданная цифра, полученная в результате опроса».

«Примечательным» «Зеркало недели» считает региональную «раскадровку» данных, которые удалось получить в ходе опроса.

«Если высокий процент носителей «трудовой политкорректности» на юге (76,1%) и востоке (74,5%) следует признать вполне прогнозируемым, то цифры, полученные в центре и на западе, требуют серьёзного осмысления. Оправдывают работу в России 60% респондентов, проживающих в центральных регионах страны, и 49,4% опрошенных в западных областях Украины», — подчёркивает украинское издание.

«Зеркало недели» также обращает внимание на то, что «74% опрошенных в центре и 58,6% опрошенных на западе допускают возможность работы в Российской Федерации».