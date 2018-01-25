При почти одинаковых расходах на оборону военная мощь российской и британской армий несопоставима, отмечает The Telegraph. По мнению экспертов, причина такого несоответствия — низкая стоимость российской рабочей силы и производства, что позволяет стране выделять больше средств на модернизацию и инвестиции.

В свете предупреждений со стороны начальника Генерального штаба Британии генерала Ника Картера о том, что бюджет британских вооружённых сил недостаточен для успешного противостояния угрозе со стороны России, The Telegraph сравнивает военные расходы двух держав и то, как они распределяются.

«Учитывая, что расходы двух стран на военные нужды примерно одинаковы, размеры и масштабы российской и британской армий разительно отличаются друг от друга», — отмечает издание. Согласно последним данным Международного института стратегических исследований, военный бюджет России в 2016 году составлял $46,6 млрд, а британский — $52,5 млрд.

При этом, несмотря на то что расходы Британии выше, в российской армии состоит 831 тыс. военнослужащих против 152 тыс. у Соединённого Королевства. Что касается единиц военной техники, их в распоряжении российской армии имеется 270 тыс., тогда как британские военные располагают 82 тыс. У России имеется 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как у Великобритании 227 и 623 соответственно.

«Британское командование заявляет, что качество большей части российской техники не сравнимо с британской и что внимание Соединённого Королевства сосредоточено на мощностях мирового уровня, а не только на количестве. Но говорят, что одно только количество может дать России преимущество, и в то же время качество их техники улучшается», — передаёт газета.

Таким образом, военный бюджет Кремля позволяет ему проводить обширную модернизацию вооружённых сил, в то время как, по утверждению самих британских военных, армия Британии устарела на 20 лет.

По мнению сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований Игоря Сутягина, причина такого несоответствия кроется в том, что цифры российского оборонного бюджета могут быть обманчивыми. Российская военная машина во многом финансируется гражданскими, а не военными департаментами: в таких областях, как гражданская оборона, пенсии и содержание ветеранов, финансирование ведётся через другие министерства.

«Настоящие размеры российских военных расходов могут быть на 30—50% больше оборонного бюджета», — объясняет Сутягин.

Вторая причина — низкая стоимость рабочей силы и производства, считает специалист. Вдобавок к этому закупки вооружений также в основном находятся в ведомстве государства. «Считается, что частные компании не могут заниматься обороной. Они безответственные и ненадёжные», — цитирует эксперта The Telegraph. В результате Россия не платит за технику по рыночным ценам.

«С российской точки зрения, кажется странным покупать корабль за $3 млрд. Что же это за корабль за такие деньги?» — отмечает военный специалист.

Другой эксперт, Фенелла Макгерти из центра Jane's Defence Budgets считает, что низкая стоимость российской рабочей силы и производства означает, что Россия может тратить до 30% своего бюджета на закупку вооружений, в то время как Великобритания — только 17%. То есть если Соединённое Корлевство тратит основную часть средств на содержание персонала, операционные расходы и хозяйственные нужды, то Россия имеет возможность выделять больше средств на инвестиции и модернизацию.