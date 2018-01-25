В свете предупреждений со стороны начальника Генерального штаба Британии генерала Ника Картера о том, что бюджет британских вооружённых сил недостаточен для успешного противостояния угрозе со стороны России, The Telegraph сравнивает военные расходы двух держав и то, как они распределяются.
«Учитывая, что расходы двух стран на военные нужды примерно одинаковы, размеры и масштабы российской и британской армий разительно отличаются друг от друга», — отмечает издание. Согласно последним данным Международного института стратегических исследований, военный бюджет России в 2016 году составлял $46,6 млрд, а британский — $52,5 млрд.
При этом, несмотря на то что расходы Британии выше, в российской армии состоит 831 тыс. военнослужащих против 152 тыс. у Соединённого Королевства. Что касается единиц военной техники, их в распоряжении российской армии имеется 270 тыс., тогда как британские военные располагают 82 тыс. У России имеется 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как у Великобритании 227 и 623 соответственно.
«Британское командование заявляет, что качество большей части российской техники не сравнимо с британской и что внимание Соединённого Королевства сосредоточено на мощностях мирового уровня, а не только на количестве. Но говорят, что одно только количество может дать России преимущество, и в то же время качество их техники улучшается», — передаёт газета.
Таким образом, военный бюджет Кремля позволяет ему проводить обширную модернизацию вооружённых сил, в то время как, по утверждению самих британских военных, армия Британии устарела на 20 лет.
По мнению сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований Игоря Сутягина, причина такого несоответствия кроется в том, что цифры российского оборонного бюджета могут быть обманчивыми. Российская военная машина во многом финансируется гражданскими, а не военными департаментами: в таких областях, как гражданская оборона, пенсии и содержание ветеранов, финансирование ведётся через другие министерства.
«Настоящие размеры российских военных расходов могут быть на 30—50% больше оборонного бюджета», — объясняет Сутягин.
Вторая причина — низкая стоимость рабочей силы и производства, считает специалист. Вдобавок к этому закупки вооружений также в основном находятся в ведомстве государства. «Считается, что частные компании не могут заниматься обороной. Они безответственные и ненадёжные», — цитирует эксперта The Telegraph. В результате Россия не платит за технику по рыночным ценам.
«С российской точки зрения, кажется странным покупать корабль за $3 млрд. Что же это за корабль за такие деньги?» — отмечает военный специалист.
Другой эксперт, Фенелла Макгерти из центра Jane's Defence Budgets считает, что низкая стоимость российской рабочей силы и производства означает, что Россия может тратить до 30% своего бюджета на закупку вооружений, в то время как Великобритания — только 17%. То есть если Соединённое Корлевство тратит основную часть средств на содержание персонала, операционные расходы и хозяйственные нужды, то Россия имеет возможность выделять больше средств на инвестиции и модернизацию.
Мелкобриты исторически часто вторгались в Россию. Россия в мелкобританию - никогда. Странно, не так ли?« ответить
Математическое сравнение этих расходов, глупость, такое сравнение не учитывает абсолютно ничего кроме официального курса валют. По оценкам экономических экспертов, российский рубль вложенный в ВПК имеет соотношения к доллару примерно 10 к 1, то есть фактический военный бюджет РФ в 5-6 раз больше декларируемого официально.А о том, что остаётся за кадром,в засекреченных программах военного производства,на заводах в закрытых административных территориях, можно только догадываться.« ответить
a esli sravnitj kolicestvo naselenija?« ответить
a esli sravnitj razmer territorii?
naprimer tak: Rossija na 1000 kvadratnih kilometrov teritorii tratjat 1 miljon. skolko Britanija?
ili u Rossi za 42 miljarda imetsa 10 000 raket. skolko u Britanii?
procentualno sootnosenie i posmotrim skolko tratjat Rossija na voennij bjudzet i skolko Britanija.
esli naucitj britanskih voennih v armii zitj kak v armii a ne v kurorte to i zatrati ne takie budut.« ответить
a to tualetnuju bumagu, makdonaldsi, vsjakie uveseliteljnie i razvlekatelnie vesci...
armija estj armija i tocka.
И это в России сейчас полу капитализм, А что будет когда они вернутся к социализму? Кто там собрался воевать с Россией. А самое интересное, то что капиталист одалживает своему государству деньги, затем платя копейки рабочим, требует от государства вернуть деньги и проценты. Так окакой войне они поют. Все эти базы нато бутафория, вмести с 5 параграфом.« ответить