Центральный элемент языка жестов российского президента Владимира Путина — это «мужская удаль», рассказал в эфире Sky News британский психолог Питер Коллет. По мнению эксперта, Путин определённо двигается как решительный и целеустремлённый человек, но некоторые его жесты выдают нетерпеливость.

ПИТЕР КОЛЛЕТ, психолог, эксперт по языку жестов: »Если вы считаете, что Хиллари Клинтон не дали победить на выборах два человека, то вот второй из них. Этот человек сделал одним из центральных узлов своего языка жестов мужскую удаль.

Владимир Путин — российский Action Man*, только настоящий. Во всяком случае он хочет, чтобы люди воспринимали его именно так. Это — очень тщательно созданный образ, при помощи которого демонстрируется огромный спектр его талантов. Он может взяться за любое дело, каким бы сложным оно ни было, и задумано это всё таким образом, чтобы показать, что Путин совсем не похож на потрёпанных российских лидеров прошлого.

Путин — «главный». Мы часто можем наблюдать, как он произносит речи, а его подчинённые слушают его, храня почтительное молчание. Подобные сцены создают впечатление властной дистанции, что даёт понять, что все важные решения на национальном уровне исходят от Путина, а его «безликий комитет» их лишь механически утверждает.

Обратите внимание на путинскую походку — вразвалочку, как моряк, а его левая рука делает намного более длинные махи, нежели правая. Некоторые утверждают, что это у него осталось от тех времён, когда он служил в КГБ, где агентов учили ходить так, чтобы правая рука была всегда зафиксирована и готова потянуться за спрятанным пистолетом. Как бы то ни было, походка Путина создаёт впечатление, что он молод, энергичен и решителен, — он выглядит человеком, у которого есть своё призвание.

И посмотрите-ка: дабы подчеркнуть своё господство, приветствуя кого-то, он то и дело поднимает руку над рукой своего визави, а затем резким движением опускает её для рукопожатия. Так он показывает, кто здесь главный.

Путин — человек невозмутимый, в этом сомнения нет. Но несмотря на то, что он пытается казаться отрешённым, его жесты время от времени его выдают. Обратите внимание на его позу: президент Франции Эммануэль Макрон целиком повернулся к Путину, он полностью включён в беседу, а вот у Путина к Макрону наклонена только верхняя половина тела, которую всем видно, тогда как нижняя, которую уже сложнее разглядеть, «не участвует», у неё как бы есть свои дела. Это служит подсказкой, раскрывающей много информации о том, каков из себя Путин, — он выставляет напоказ одну сторону себя, без особенных усилий скрывая другую.

Но посмотрите — принимая иностранных глав государств, он периодически двигает ступнями. Такие жесты ногами психологи называют «бессознательными движениями намерения»; они демонстрируют, что у Путина кончается терпение или ему скучно. Не слушающиеся президента ноги раскрывают его тайное намерение, и заключается оно в том, чтобы сбежать оттуда куда подальше.

У России не было настолько молодого и энергичного лидера со времён Петра Великого, и Путин знает, что российскому народу это очень нравится, — и потому рисует себя человеком, способным принять любой вызов и преуспеть. Он — настоящий российский мачо, ну, или, как выразился бы Трамп, «человек, которого уж точно неудачником не назовёшь».»