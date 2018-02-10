СМИ: десятки немцев ежегодно погибают во время мастурбации(3)

Лента новостей
Холода в Пхёнчхане деформируют лыжи Как Пхёнчхан готовится к экстремальным холодам Спортивный арбитраж отклонил апелляции россиян к МОК Ошлейс: на нехватку работников жалуется только жадный бизнес Пентагон: наша авиация нанесла уничтожающий удар по российским наемникам в Сирии Умные детишки читают эти книжки Стали известны зарплаты латвийской полиции Латвия за 108 млн евро купит противотанковые ракеты Жизнь в гармонии с зимой
Eще в разделе
Сальма Хайек заявила, что Харви Вайнштейн грозил переломать ей ноги Как разделили наследство Задорнова и что будет с Русской библиотекой в Риге? Российские протестанты оценили секс с роботами «Смерть Сталина» может вернуться в Россию при одном условии На карте мира появится чисто женский остров
xxledy.ru
Тимур Пушкарев
14:51 09.02.2018
Lifenews / Интересно

В Германии ежегодно погибают десятки людей во время мастурбации. Об опасной тенденции предупреждает Ruposters со ссылкой на журнал Focus.

По данным медиков, на один миллион немцев ежегодно приходится как минимум один-два случая смерти во время мастурбации. Эксперты считают, что число погибших от самоудовлетворения даже выше, так как родственники зачастую не сообщают об этом врачам из-за чувства стыда, пишет Ruposters со ссылкой на Focus.

 

Подобную смерть специалисты называют аутоэротической. Люди чаще всего погибают от недостатка кислорода, что они вызывают искусственным путем, перетягивая себе горло для достижения большего удовольствия.

 

В качестве подобного примера эксперты приводят один из последних подобных случаев, произошедших в минувшем декабре — тогда в подвале обнаружили мертвого человека, закованного в кандалы.

 

Стоит отметить, население Германии, по данным последней переписи, составляет около 82 миллионов человек. Таким образом, более 40 немцев погибает ежегодно из-за неосторожной мастурбации.

Ruposters / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
За любовь надо платить 15:05 09:02:2018

А за любовь к самому себе любимому ... жизнью.:)

« ответить
Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:17 09:02:2018

ЛАТЫШСКАЯ ГОРБАТАЯ ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ ИЗБАВИЛА
БЫ
ОТ СМЕРТИ НЕ ТОЛЬКО ДРОЧУЮЩИХСЯ НЕМЦЕФФ.
НО
И ФСЮ ДРОЧУЮЩУЮСЯ ГЕЙРОПУ ОТ СМЕРТИ...
ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ,ДРОЧУЮЩЕЙСЯ ГЕЙРОПЕ
НАДА
ТОЛЬКО ВЫУЧИТЬ ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК,
И
ПРИЕХАТЬ
В ВАЗЕЛИНОВУЮ ДОЛИНУ РИГИ ПРЯМ В ГОРБАТУЮ ИЗБУ-ДРОЧИЛЬНЮ...

« ответить
Profile_default
Nek-to 19:31 09:02:2018

Xi-xi... Chuvak konchaet s zhizn'ju zatjagivaja na shee verevku - jeto u liberstov nazyvaetsja masturbaciej...

« ответить

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV