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В Германии ежегодно погибают десятки людей во время мастурбации. Об опасной тенденции предупреждает Ruposters со ссылкой на журнал Focus.

По данным медиков, на один миллион немцев ежегодно приходится как минимум один-два случая смерти во время мастурбации. Эксперты считают, что число погибших от самоудовлетворения даже выше, так как родственники зачастую не сообщают об этом врачам из-за чувства стыда, пишет Ruposters со ссылкой на Focus.

Подобную смерть специалисты называют аутоэротической. Люди чаще всего погибают от недостатка кислорода, что они вызывают искусственным путем, перетягивая себе горло для достижения большего удовольствия.

В качестве подобного примера эксперты приводят один из последних подобных случаев, произошедших в минувшем декабре — тогда в подвале обнаружили мертвого человека, закованного в кандалы.

Стоит отметить, население Германии, по данным последней переписи, составляет около 82 миллионов человек. Таким образом, более 40 немцев погибает ежегодно из-за неосторожной мастурбации.