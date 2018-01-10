В Одесском порту пришвартовался эсминец Военно-морских сил США «Кэрни» (Carney), оснащённый управляемыми ракетами, сообщает Newsweek. По информации издания, с августа 2017 года корабль такого класса уже в третий раз появляется в Черноморском регионе. В этот раз прибытие эсминца должно показать военную поддержку, которую США предоставляют Украине.
После присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины США, у которых в Черноморском регионе три военных союзника, выразили свою поддержку Киеву и провели ряд совместных военных учений. Сам корабль «Кэрни» уже находился в этих водах прошлым летом во время учений «Морской бриз», поэтому миссия кажется военным знакомой.
После тех манёвров США отправляли для патрулирования вод Чёрного моря ещё два корабля — «Портер» (Porter) и «Джеймс Уильямс» (James E. Williams) — в августе и ноябре соответственно. То есть американские эсминцы типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke) появляются в этом регионе практически каждые два месяца, делает вывод автор статьи. И их командование заявляет, что США и дальше намерены направлять свои корабли в Чёрное море для совместных миссий.
Нынешнее прибытие «Кэрни» в Чёрное море обусловлено операцией «Атлантическая решимость», в рамках которой осуществляется ежегодная ротация сил в Европе. Как отмечает автор статьи, Москва постоянно жалуется на пребывание американских сил в акватории Чёрного моря, где раньше российскому доминированию ничто не угрожало.
И иногда, как отмечает автор статьи, такая риторика, направленная против американских кораблей, которым «нечего делать» в этих водах, приводит к напряжённым столкновениям, отмечает Newsweek. Так, корабль «Портер» был встречен двумя российскими истребителями, которые пролетели на близком расстоянии от него, а самолёту Poseidon даже пришлось отклониться от курса, когда его попытался перехватить российский истребитель.
памперсами запаслись в этот раз,надеюсь!« ответить
они заправились на халявку у скаклов. А новость не нова уже неделя точно, он уже собирается домой« ответить
100%« ответить
в черном море и подохнет америкос!« ответить
ASV skaidri parāda, ka krievija melnajā jūrā nav vienīgie saimnieki! Un tas ir labi un apsveicami!« ответить
везде чувствуют себя хозяевами, особенно в н е з а в и с и м о й Латвии ))))« ответить
Я искренне надеюсь, что это корабль там останется навсегда. В подводном положении.« ответить