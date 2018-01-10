Американский корабль «Кэрни», оснащённый управляемыми ракетами, прибыл в порт Одессы в рамках операции «Атлантическая решимость», сообщает Newsweek. Как пишет издание, это уже третий заход эсминца такого типа в воды Чёрного моря с августа 2017 года.

В Одесском порту пришвартовался эсминец Военно-морских сил США «Кэрни» (Carney), оснащённый управляемыми ракетами, сообщает Newsweek. По информации издания, с августа 2017 года корабль такого класса уже в третий раз появляется в Черноморском регионе. В этот раз прибытие эсминца должно показать военную поддержку, которую США предоставляют Украине.

После присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины США, у которых в Черноморском регионе три военных союзника, выразили свою поддержку Киеву и провели ряд совместных военных учений. Сам корабль «Кэрни» уже находился в этих водах прошлым летом во время учений «Морской бриз», поэтому миссия кажется военным знакомой.

После тех манёвров США отправляли для патрулирования вод Чёрного моря ещё два корабля — «Портер» (Porter) и «Джеймс Уильямс» (James E. Williams) — в августе и ноябре соответственно. То есть американские эсминцы типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke) появляются в этом регионе практически каждые два месяца, делает вывод автор статьи. И их командование заявляет, что США и дальше намерены направлять свои корабли в Чёрное море для совместных миссий.

Нынешнее прибытие «Кэрни» в Чёрное море обусловлено операцией «Атлантическая решимость», в рамках которой осуществляется ежегодная ротация сил в Европе. Как отмечает автор статьи, Москва постоянно жалуется на пребывание американских сил в акватории Чёрного моря, где раньше российскому доминированию ничто не угрожало.

И иногда, как отмечает автор статьи, такая риторика, направленная против американских кораблей, которым «нечего делать» в этих водах, приводит к напряжённым столкновениям, отмечает Newsweek. Так, корабль «Портер» был встречен двумя российскими истребителями, которые пролетели на близком расстоянии от него, а самолёту Poseidon даже пришлось отклониться от курса, когда его попытался перехватить российский истребитель.