СМИ: эсминец США вошёл в порт Одессы(8)

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Герман Бергер
20:20 10.01.2018
В мире / Политика

Американский корабль «Кэрни», оснащённый управляемыми ракетами, прибыл в порт Одессы в рамках операции «Атлантическая решимость», сообщает Newsweek. Как пишет издание, это уже третий заход эсминца такого типа в воды Чёрного моря с августа 2017 года.

В Одесском порту пришвартовался эсминец Военно-морских сил США «Кэрни» (Carney), оснащённый управляемыми ракетами, сообщает Newsweek. По информации издания, с августа 2017 года корабль такого класса уже в третий раз появляется в Черноморском регионе. В этот раз прибытие эсминца должно показать военную поддержку, которую США предоставляют Украине.

 

После присоединения Крыма к России и начала конфликта на востоке Украины США, у которых в Черноморском регионе три военных союзника, выразили свою поддержку Киеву и провели ряд совместных военных учений. Сам корабль «Кэрни» уже находился в этих водах прошлым летом во время учений «Морской бриз», поэтому миссия кажется военным знакомой.

 

После тех манёвров США отправляли для патрулирования вод Чёрного моря ещё два корабля — «Портер» (Porter) и «Джеймс Уильямс» (James E. Williams) — в августе и ноябре соответственно. То есть американские эсминцы типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke) появляются в этом регионе практически каждые два месяца, делает вывод автор статьи. И их командование заявляет, что США и дальше намерены направлять свои корабли в Чёрное море для совместных миссий.

 

Нынешнее прибытие «Кэрни» в Чёрное море обусловлено операцией «Атлантическая решимость», в рамках которой осуществляется ежегодная ротация сил в Европе. Как отмечает автор статьи, Москва постоянно жалуется на пребывание американских сил в акватории Чёрного моря, где раньше российскому доминированию ничто не угрожало.

 

И иногда, как отмечает автор статьи, такая риторика, направленная против американских кораблей, которым «нечего делать» в этих водах, приводит к напряжённым столкновениям, отмечает Newsweek. Так, корабль «Портер» был встречен двумя российскими истребителями, которые пролетели на близком расстоянии от него, а самолёту Poseidon даже пришлось отклониться от курса, когда его попытался перехватить российский истребитель.

ИНО TV / Фото
Комментарии (8)
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народ 20:30 10:01:2018

памперсами запаслись в этот раз,надеюсь!

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Ваня 20:34 10:01:2018

они заправились на халявку у скаклов. А новость не нова уже неделя точно, он уже собирается домой

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Latvišu patriots 21:03 10:01:2018

100%

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Latviešu patriots-гоомосек 21:23 10:01:2018

в черном море и подохнет америкос!

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Latviešu patriots 21:56 10:01:2018

ASV skaidri parāda, ka krievija melnajā jūrā nav vienīgie saimnieki! Un tas ir labi un apsveicami!

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Но зато америкосы 23:30 10:01:2018

везде чувствуют себя хозяевами, особенно в н е з а в и с и м о й Латвии ))))

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Punk 22:06 10:01:2018

Я искренне надеюсь, что это корабль там останется навсегда. В подводном положении.

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (19)

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