СМИ: Россия это Европа! Русские сдаются(22)

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Герман Бергер
19:13 25.12.2017
В мире / Политика

Хотя многие россияне до сих пор не имеют загранпаспортов, Россия постепенно подвергается «ползучей европеизации», пишет немецкое издание Die Welt.

При подготовке масштабных спортивных мероприятий власти вынуждены «проводить работу» с населением, чтобы не ударить в грязь лицом при общении с приезжающими иностранцами. С другой стороны, сами россияне всё больше перенимают «потребительское поведение» и привычки европейцев, отмечается в статье.

 

Гости со всего мира регулярно приезжают в Россию, и из-за этого у российского правительства возникает «большая проблема», пишет Die Welt: «Оно хочет показать страну открытой миру и современной, однако попадает в конфликтную ситуацию из-за своих изоляционистских тенденций». По мнению автора, эта проблема всерьёз волновала Кремль и в 2014 году на фоне зимних Олимпийских игр в Сочи, и теперь, с приближением предстоящего чемпионата мира по футболу, который Россия будет принимать уже в будущем году.

 

Ведь российским властям накануне международных мероприятий нужно «в спешном порядке» не только построить стадионы европейского образца и улучшить «отсталую инфраструктуру» в той мере, насколько это возможно — но и успеть провести необходимую работу с населением соответствующих регионов, подчёркивается в статье. Прежде всего, речь идёт «об иностранных языках, открытости миру и космополитизме», чего пока нельзя сказать о большинстве россиян, пишет Die Welt.

 

Поскольку средний россиянин, как правило, не очень владеет иностранными языками, то московское правительство советует горожанам, по крайней мере — водителям такси, использовать оставшиеся до лета месяцы, чтобы быстро выучить английский. Как считает заместитель мэра Максим Ликсутов, язык «не должен быть идеальным», но таксистам обязательно пригодятся «самые важные» стандартные выражения на английском, касающиеся тарифов и продолжительности поездки, говорится на официальном портале мэрии.

 

«Можно было бы потребовать от граждан и большего, если правительство всерьёз относится к началу долгосрочного международного обмена», — полагает Die Welt. По крайней мере, требования о владении иностранными языками выполнить не сложнее, чем другие требования к таксистам, если они хотят быть допущены к перевозке клиентов на стадионы: их машины должны быть не старше четырёх лет, а все штрафы за нарушение правил дорожного движения следует оплатить до начала чемпионата мира по футболу, отмечается в статье.

 

И хотя большая часть россиян до сих пор «никогда не бывала на Западе», Россия постепенно «становится немного ближе к Европе и европейскому мышлению», несмотря на усиление конфронтации и значительное сокращение турпотока по геополитическим и экономическим причинам, пишет Die Welt. Как сообщается в статье, 72% россиян в настоящее время «даже не имеют загранпаспортов», а потеря покупательной способности рубля на фоне санкций также негативно сказывается на возможности путешествовать.

 

Тем не менее, в России происходит постепенное сближение с западными стандартами и обычаями, а по своему потребительскому поведению россияне «всё больше напоминают европейцев», подчёркивает Die Welt. По мнению журналистов, об этом напрямую свидетельствуют результаты исследования под заголовком «Новый Год и Рождество 2018 года», которое провело и опубликовало недавно российское консалтинговое агентство «Делойт». Согласно этим данным, в целом объём предрождественских покупок вновь вырос: двухлетняя рецессия в России «подходит к концу», и сейчас среднестатистические покупки накануне праздников обходятся примерно в 17,6 тысяч рублей на человека, заметно превышая показатели 2014 года. «Россияне все чаще открывают свои кошельки после периода, когда они несколько лет теряли реальные доходы и вынуждены были экономить», — говорится в статье.

 

Кроме того, эксперты отмечают «европеизацию» российских потребителей при совершении покупок, причём проявляется это сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, это фактор времени: по данным агентства «Делойт», россияне из года в год все раньше приступают к предновогодним закупкам, присоединяясь тем самым к европейской практике — в том числе это определяется и соответствующей политикой торговых сетей в вопросах ассортимента и скидок.

 

Однако речь идёт не только о новых временных рамках, но и об изменении «потребительского поведения», пишет Die Welt. В выборе ассортимента покупок рядовой россиянин также всё заметнее «приближается к Западу», поскольку он становится «прагматичнее и рациональнее» в выборе подарков. Например, россияне примкнули к популярной в Европе тенденции дарить книги, констатируют эксперты. В большинстве европейских стран книги сейчас относятся к самым любимым подаркам. И в России за первую неделю декабря объем заказов на книги вырос на 24% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ведущий российский интернет-магазин «Озон».

 

По словам торговых представителей, в стране «происходит принципиальное изменение потребительского поведения». Исследование «Делойт» показывает, что россияне учли кризисный опыт и начали более тщательно контролировать свои финансы. И если раньше многие не подсчитывали деньги, а просто покупали то, что хочется — то теперь они тщательно сравнивают цены и изучают ассортимент, говорится в статье. В результате число спонтанных покупок постоянно сокращается, и общие расходы почти не превышают запланированных. Раньше в России часто упрекали европейцев (и особенно немцев) в том, что они «мелочны, расчётливы и очень редко делают спонтанные покупки». Однако сейчас сами россияне постепенно становятся «лучшими европейцами» — по крайней мере, в том, что касается потребления, заключает Die Welt. 

ИНО TV / Фото
Комментарии (22)
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22 19:17 25:12:2017

Какого только бреда не придумают, лишь бы отвлечь свое население от насущных проблем. Докатилась немчура..

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поговорка 19:30 25:12:2017

Каждый прыщ мечтает прославиться,
когда вскочит на толстой заднице.
Так и тут, всякие вани, янисы,пидоры
на имени России и Путина пиарятся.

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Die Welt. 19:48 25:12:2017

Молчи, позорная Европа и не качай свои права! Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова! Ф.И. Тютчев.. (1867 год)

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Die Welt. 19:50 25:12:2017

Молчи, позорная Европа и не качай свои права! Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова! Ф.И. Тютчев../ (1867 год)

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Мда 20:11 25:12:2017

"Например, россияне примкнули к популярной в Европе тенденции дарить книги..."
Вот так БPEД - всем БPEДAM БPEД.
Автор, ты ИДИOT ???

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народ 05:40 26:12:2017

рашка это отстой и диктатура этих гебистов доведет нард до восстания . виноват во всем окурок кремлевский пуйло

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dlz77 06:48 26:12:2017

немецкие газеты пишут полный бред.
если руководствоваться логикой шопинга, то самая европейская в мире страна - это китай. вот где предновогодний шопинг.

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ин-на 19:28 25:12:2017

вонючая западная мразь кроме как набить желудок ни о чем и не думает, пока их правители убивают еще пару стран, чтобы эти свиньи могли жрать. мрази!

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ин-на 05:36 26:12:2017

вонючка ты и твой карлик царек старый кабаев из рашкастана

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П у т и н 19:29 25:12:2017

Расеянцы хотят жить с европейским комфортом и культурой, но при сталинизме. Их слабый мозг не доходит до понимания, что это невозможно

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биомусору (ИвАн, Путин и т.д.) 19:38 25:12:2017

Варзилов-быдло, ты живёшь в деревянном сарае без удобств, а сортир на улице. и это в твоей Гейропе! Тебе ли больному на голову тут Россию критиковать?! Прыщ ты на заднице, возомнил хохло-холоп себя европейцем. Ты ни умом, ни рожей не вышел, а всё туда же. Ты дебил, с укропских Васюков сюда припёрся, точнее бежал.

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Бля 19:44 25:12:2017

Деревянный дом без удобств для этого идиота европейский комфорт и культура, видимо в Васюках на земляном полу спал и срать в кусты бегал. Видно, что больной на голову.

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22 22:07 25:12:2017

Что особого в ивропском комфорте и чем он отличается , например, от японского?

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ин-на 05:38 26:12:2017

да вонючая и разграбленная рашка и довел это все один чекыст самозванец плешивый кабаев

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Forward looking 19:34 25:12:2017

Мрази любой национальной принадлежности хочу предложить перед сливом из себя дерьма, ставить перед собой зеркало.

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Latviešu patriots 20:38 25:12:2017

Krieviem līdz eiropiešiem, kā cūkai līdz mēnesim.

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Папуас 21:38 25:12:2017

Чья бы корова мычала -сам в хлеву в дерьме по уши

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Latviešu patriots 21:49 25:12:2017

Sen no palmas nokāpi?

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Патриоту 23:12 25:12:2017

Смысл твоего зловония?

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народ 05:52 26:12:2017

срочная новост у putlera запоры и он не может сходить в туалет по тяжелому .клизьмы не помогают .всех пуйловцев просят помочь и сдать мочу для мок

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (4)

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