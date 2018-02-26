СМИ: Фото Римшевича на Камчатке обсуждали спецслужбы

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Герман Бергер
21:17 25.02.2018
Политика / Политики

Передаче Nekā personīgā телеканала TV3 стало известно, что несколько лет назад из-за данного фото властями уже поднимался вопрос о том, не лишить ли Римшевича допуска к гостайне.

Несмотря на то, что подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич и его адвокат заявили, что фотография, на которой Римшевич запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, «может быть подделкой», передаче Nekā personīgā телеканала TV3 стало известно, что несколько лет назад из-за данного фото властями уже поднимался вопрос о том, не лишить ли Римшевича допуска к гостайне.

 

Как отмечает передача, обсуждение проходило в парламентской Комиссии по национальной безопасности. Однако в то время было принято решение, что нет оснований для того, чтобы отнять у президента Банка Латвии доступ к государственным тайнам.

 

Как сообщалось, Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АP фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, сфабрикована.

 

На состоявшейся во вторник пресс-конференции адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш сообщил, что в связи с этим фотоснимком, по всей вероятности, будет подано заявление в Полицию безопасности.

 

Римшевич заявил, что не знаком с Пильщиковым.

 

Агентство AP сообщило, что Римшевич в последние годы регулярно посещал Россию, где с 2010 года побывал как минимум восемь раз. В 2010 году он поехал в Россию, чтобы участвовать в охоте, как можно судить по имеющимся в распоряжении АP фотографиям, на которых он изображен вместе с Пильщиковым, который возглавляет институт, подпавший под санкции США. Сам Римшевич данную информацию опроверг, заявив, что был в России дважды и принимал участие в рыбалке.

 

Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press (AP) уверено в подлинности фотографии, на которой попал в кадр президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Об этом агентству LETA сообщила руководитель отдела по связям со СМИ агентства АР Лорен Истон.

 

По словам Лорен Истон, фоторедактор АР проверил изображение и убедился в аутентичности фотографии, а также в том, что кадр не обработан. При этом она не стала комментировать, кто является источником фото.

 

Истон добавила, что агентство АР не будет отказываться от информации, опубликованной 19 февраля в отношении Римшевича. Ранее агентство опубликовало статью, в которой крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников утверждает, что Римшевич годами вымогал взятки и требовал отмывать российские деньги.

rus.delfi / Фото
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