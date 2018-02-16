Украина прозябает в нищете, а её президент тратит полмиллиона долларов на отпуск на Мальдивах, куда миллиардер отправился под псевдонимом Петро Инкогнито, пишет Spiegel.

В такой ситуации возникают вопросы, действительно ли Пётр Порошенко всерьёз намерен провести в стране реформы или его цель лишь в самообогащении. Украинцы разочарованы, а западным партнёрам стоит понять, что в Киеве реформ не хотят и даже боятся, отмечает немецкий журнал.

Зачем довольствоваться одной жизнью, когда можно позволить себе две? Вероятно, об этом думал Пётр Порошенко, отправляясь в отпуск в начале года, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В то время как по украинскому телевидению показывали президента с семьёй, справляющих православное Рождество, президент с женой и детьми на самом деле отдыхал на Мальдивах. Частный самолёт доставил их на арендованный для них остров. Никто не должен был узнать об этой поездке, поэтому Порошенко отправился в неё под псевдонимом Петро Инкогнито, сообщается в статье.

История о путешествии господина Инкогнито вызвала волну недовольства в Киеве, отмечает издание. О чём думает президент, тратящий на недельный отпуск полмиллиона долларов, в то время как его страна тонет в нищете? Через четыре года после его прихода к власти ни граждане Украины, ни его партнёры за рубежом уже не знают, с кем они имеют дело: с президентом, собирающимся провести серьёзные реформы, которые обещал перед выборами, или с бизнесменом, который использует свой пост для самообогащения.

После того как бывший президент Янукович бежал в Россию, страна искала новое начало, пишет Der Spiegel. Порошенко хотел повести Украину на Запад, продать свою шоколадную империю, обещал прозрачность, реформы и быстрое окончание войны в Донбассе. Четыре года спустя война продолжается, реформы затянулись, доходы населения катастрофически сократились, а свой шоколадный концерн Порошенко так и не продал.

Запад, приветствовавший протесты на Майдане, тоже разочарован Петром Порошенко, потому что он крайне неохотно ведёт борьбу с коррупцией. Бывший вице-президент США Джо Байден рассказывал, что в 2016 году пригрозил Порошенко: если вы наконец не смените генерального прокурора — не получите кредит, и только после этого дискредитированный генпрокурор Виктор Шокин был отправлен в отставку. В Вашингтоне над этой историей посмеялись, как над хорошей шуткой, однако на самом деле ситуация грустная, считает немецкий журналист: «Американцы и европейцы, которые, вообще-то, хотят помочь Киеву в борьбе с коррупцией, должны понять: в Киеве этого совсем не хотят».

Через четыре года после свержения Януковича на Украине так и не был осуждён за коррупцию ни один высокопоставленный чиновник. «Может быть, Порошенко не хочет проводить реформы?» — предполагает автор статьи. Но тогда чего он хочет? Ответы на этот вопрос различны. По версии экс-президента Грузии и украинского политика без гражданства Михаила Саакашвили, Порошенко хочет только денег — всё остальное для него неважно. Саакашвили утверждает, что знает Порошенко ещё со студенческой скамьи, потому что они вместе учились в Киеве. Нынешний президент Украины как сын директора завода из города Бендеры в Молдавии проявлял интерес к бизнесу. «У него было много денег, и друзей он себе тоже подбирал по тому, есть ли у них деньги», — рассказал Михаил Саакашвили.

Пути Порошенко и его друзей разошлись, однако они продолжали поддерживать контакт. Порошенко построил свою шоколадную империю, параллельно он занимался политикой. На Украине это было обычным делом, и молодое государство всё больше превращалось в совместное предприятие, руководимое миллиардерами, пишет немецкий журнал. Прозападная «оранжевая революция» в 2004 году ничего не изменила. Говоря о времени, проведённом на посту губернатора Одесской области, Саакашвили подчеркнул, что лишь тогда он понял, что движет Порошенко: «Его идея зовётся: деньги. Реформы для него — просто пиар. А вот деньги — реальны».

Не было ли слишком наивно ожидать от миллиардера, что он будет бороться с коррупцией на Украине? Особенно от того, кто некоторое время занимал пост министра экономики даже при «коррумпированном президенте Януковиче»? Депутат Верховной рады Сергей Лещенко по этому поводу заявил: «Общество в нём ошиблось, и я тоже». Как отмечает издание, Лещенко как никто другой способен объяснить в СМИ, каким образом действует коррупция на Украине, однако крупные каналы больше не приглашают его на телевидение — с тех пор, как он стал критиковать президента. «Вместо того чтобы проводить реформы, Порошенко укрепил свою власть и обогатился», — считает политик.

По версии Лещенко, разочарование подкралось незаметно, и у него было много причин. Порошенко не был виноват в том, что войне в Донбассе не нашлось быстрого разрешения и что от этого страдает экономика страны. Не его вина и в том, что в государстве сохранились старые структуры. В парламенте, как и прежде, сидят в первую очередь предприниматели, поэтому Лещенко называет Раду «крупнейшим бизнес-клубом Европы».

Каковы его приоритеты, Порошенко показал не позднее февраля 2016 года, рассказывает Der Spiegel. В то время у одного из иностранных реформаторов, занимавшего пост министра экономики, случился конфликт с Игорем Кононенко, армейским приятелем Порошенко, вдобавок разделяющего деловые интересы последнего. Президент тогда встал на сторону своего старого друга, подчёркивается в статье.

По мнению журналистки Юлии Мостовой, Порошенко, родившийся под знаком весов, постоянно взвешивает свою прибыль вместо того, чтобы принимать стратегические решения. Возможно, деловая жилка Порошенко — это наименьшая из проблем. Самая большая состоит в том, что у него нет плана.

Депутат Верховной рады Игорь Гринёв, помогавший Порошенко разрабатывать проект его предвыборной кампании, напротив, утверждает, что, когда начинаются протесты, бизнесмены обычно выжидают и действуют из-за кулис, в то время как украинский президент в подобных случаях дважды показал, что «вышел из своей зоны комфорта».

В 2014 году Гринёв анализировал, какое впечатление Порошенко производит на избирателей, и спрашивал, с каким транспортным средством они ассоциируют тогда ещё кандидата в президенты. В случае с Порошенко ответом был трактор. Гринёву это понравилось. По его словам, «люди ждали от Порошенко радикальных действий, однако приобретали себе при этом хозяйственную машину, а не революционный гаджет». Сегодня граждане оценивают Порошенко иначе и сравнивают его с автомобилем, который уже не едет, отмечает издание.

Порошенко остался слишком бизнесменом — в первую очередь в том, что касается постановки целей и принятия решений, считает Гринёв. Президент должен объяснить украинцам, к чему он намерен привести страну, однако он не может этого сделать. Он не заглядывает далеко в будущее и постоянно занят укреплением собственной власти, а новые антикоррупционные ведомства представляют для него опасность. Порошенко беспокоится, что может потерять контроль над правосудием в государстве. «При этом по сравнению со своими предшественниками он уже сейчас является слабым президентом», — пишет немецкий журнал. Порошенко не может совладать даже с собственным министром внутренних дел, подчёркивает издание.

Между тем новых институтов власти опасается не только Порошенко, но и вся украинская элита, продолжает журналист. Они с ужасом смотрят на соседнюю Румынию, где сходные реформы вызвали осуждение со стороны населения. «В Киеве слишком поздно поняли, во что они ввязались», — пишет Der Spiegel. Нельзя сказать, что при Порошенко совсем не было никаких реформ, но они продвигаются слишком медленно, а перед президентскими выборами, которые должны пройти в следующем году, о новых изменениях нечего и думать. «Чем меньше проводится реформ, тем более патриотична риторика борьбы против России и сепаратистов и тем чаще Порошенко можно увидеть в камуфляже как верховного главнокомандующего», — подчёркивает издание. Впрочем, кто знает — может быть, до выборов 2019 года Порошенко ещё придёт в голову, что именно он собирается делать со своей страной в качестве президента, заключает Der Spiegel.