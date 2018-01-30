СМИ: латвийцы блокируют приложение «настучи» Центра госязыка! Как?(15)

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Герман Бергер
22:20 29.01.2018
Наша Латвия / Социум

Русские активисты Латвии начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка», пытаясь добиться его блокировки в «Google Play Store», пишет la.lv.

В соцсетях Twitter и Facebook появляется ряд записей с критикой приложения, где подчеркивается, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека, со ссылкой на портал press.lv, где помещена инструкция, как добиться блокировки приложения, пишет издание.

 

 

В социальных сетях уже появилось руководство на тему “Как забанить центр госязыка” в магазинах play.google.com.

 

«Покажем центру гос. языка, что не весь мир с ними. Идём на страницу с новостью, там две ссылки: идём в PlayMarket для Android и для IOS (IOS версии ещё нет, так что маководы могут пока не беспокоиться). Обязательно устанавливаем приложение (иначе не будет возможности оставить жалобу и отзыв), запускать его не надо, потом просто удалите. На странице приложения находим ссылку в самом низу: «Пожаловаться» (Flag as inappropriate), жмём и пишем о том, что приложение способствует политике апартеида, проводимой Латвией в отношении национальных меньшинств. Также не забываем оставлять оценку (1) и комментарий к приложению. В комментарии можно писать точно то же самое, что и в жалобе. Забаним эту мерзкую контору в маркетах раз и навсегда”, — пишут противники языковой новинки.

 

При этом надо учесть, если в Android выбран русский язык, то программа для скачивания в Google Play недоступна. Язык системы должен быть английский или латышский.

 

По информации Google Play Store, новое приложение скачали примерно 1000 пользователей смартфонов, его средняя оценка — 1,3 звездочки из 5.

 

Как сообщалось, 24 января ЦГЯ представил новое приложение «Друг языка», с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях в использовании госязыка.

 

С момента выхода мобильного приложения Центра госязыка «Друг языка» прошло менее недели, однако его уже установили более тысячи латвийцев, а 933 из них выставили программе оценку. Подавляющее большинство из тех, кто оценил «Valodas draugs», дали ей одну или пять звезд. Две, три или четыре звезды программе дали лишь четыре человека, сообщает Delfi.

 

Как успел заметить TechLife, уже на следующий день после выхода программы в социальных сетях появились призывы ставить ей «кол» и жаловаться Google на то, что «Друг языка» нарушает права человека. Авторы призыва указывали на то, что для выставления оценки программу надо скачать, а после — написать гневный комментарий или использовать опцию «пожаловаться».

 

День спустя в газете Diena вышел материал, авторы которого не только ошибочно указали на то, что «Друг языка» доступен для iOS (это в планах), но и связали вал низких оценок с «атакой про-кремлевских троллей». В пятницу в социальных сетях появились призывы противостоять троллям и ставить программе «пятерки».

 

В результате к выходным вокруг приложения в Google Play развернулась настоящая «битва оценок». Если в пятницу средний бал программы был немногим выше единицы, то к понедельнику он преодолел планку в 2 балла.

 

Как видно в комментариях на Google Play, «за» программу отзывы написаны, в основном, на латышском и английском языках. «Против» — на английском и русском.

 

Реакции Google на многочисленные попытки пользователей указать на то, что приложение нарушает права человека, пока не последовало. Но пока «Друг языка» — самое негативно оцененное пользователями приложение из всех государственных.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (15)
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Latvija 22:39 29:01:2018

-ЦГЯ =Это зарождения ФАШИЗМА в Латвии )))Вы несёте раскол не только в общество , но даже и в смешанные семьи латышей русских !

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CCCP 01:07 30:01:2018

На жену можно стукнуть? Как быстро увезут?

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Russija 22:44 29:01:2018

Delfi. (((Ещё тот фашисткий портальчик работающий на Пентагон по сбору информации
Вы там ВЕСТИ меньше берите инфу с этой прошифки

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Друг стукача 22:53 29:01:2018

Да ты оказывается гимн не правильно поешь!

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RusLv 22:58 29:01:2018

Народ Латвии проснитесь эти фашисты вносят раскол в смешанные семьи латышей и русских )))

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Мда 23:16 29:01:2018

Я и мои родственники уже поставили этим ДЯТЛАМ 18 единиц.
Ещё раз призываю всех нормальных людей задолбать этих ДOЛБOЁБOB - в прямом и переносном смыслах.

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Катя 00:03 30:01:2018

ДА! Никто не должен лениться! Важный момент: ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подать жалобу и ОБЯЗАТЕЛЬНО надо писать комментарий вместе с оценкой. Оценки без комментария удаляют, если бы не удаляли единичек было бы уже больше тысячи. Ну и отправляем в спам пятёрки.

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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