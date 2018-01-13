Крымский руководитель комитета по государственной регистрации и кадастру Александр Спиридонов рассказал о тенденции покупок местной недвижимости жителями стран Балтии. Специалист отметил, что они стали совершать подобные сделки на полуострове наряду с другими иностранными гражданами.

Причем из тех, кто регистрирует в регионе сделки права собственности, присутствуют как физлица, так и юридические лица – резиденты других стран. (На тот случай, если встает вопрос заработка подобным образом). Это говорит о том, что режим закона Незалежной об «оккупированных регионах» соблюдается совершенно условно, если соблюдается вообще.

Спиридонов также отметил, что помимо прибалтов такие сделки активно совершают жители ФРГ, Израиля и Украины.

Специалист рассказал, что покупаются в основном отдельные помещения, земельные участки и даже целые здания. Чиновник считает, что тенденция покупки физическими и юридическими лицами иностранных государств ликвидного крымского имущества в регионе сохраняется.

Добавим, что нашел способ застраховать себя от финансовых неурядиц в случае и развала ЕС латвийский предприниматель Юрис Журавлев. Данный бизнесмен решил, что спасти его бизнес в этом случае сможет 200-рублевая купюра российского Банка с видами Крыма. (Ранее Раймондс Лейниекс-Пуке, лидер Латвийской социал-демократической рабочей партии, обратился к Центробанку Европы и другим структурам Евросоюза с просьбой запретить на территории ЕС оборот данных купюр РФ).

Журавлев считает, что индивидуальное решение по данным вопросам принимать незаконно, банк Латвии должен работать по законам ЕС. Также было отмечено, что политикам Латвийской Республики не нужно переживать по поводу двухсот рублей, так как появление этой купюры — это якобы реклама РФ, а не политический ход.

Вместо этого он посоветовал всем положить данную купюру в кошельки как сувенир на тот случай, если Евросоюз все-таки развалится, возможно, лет через пять. А это, уверен бизнесмен, вызовет в данном регионе серьезный экономический кризис. Тогда-то каждый сможет вынуть из кармана эту купюру и сказать, что сделали вклад в экономику РФ.

«…Я ваш, я свой, я был против американцев, я поддерживал Россию, возьмите меня».

Именно так латвийский бизнесмен надеется спасти Республику от неминуемого кризиса в случае развала ЕС.