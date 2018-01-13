Причем из тех, кто регистрирует в регионе сделки права собственности, присутствуют как физлица, так и юридические лица – резиденты других стран. (На тот случай, если встает вопрос заработка подобным образом). Это говорит о том, что режим закона Незалежной об «оккупированных регионах» соблюдается совершенно условно, если соблюдается вообще.
Спиридонов также отметил, что помимо прибалтов такие сделки активно совершают жители ФРГ, Израиля и Украины.
Специалист рассказал, что покупаются в основном отдельные помещения, земельные участки и даже целые здания. Чиновник считает, что тенденция покупки физическими и юридическими лицами иностранных государств ликвидного крымского имущества в регионе сохраняется.
Добавим, что нашел способ застраховать себя от финансовых неурядиц в случае и развала ЕС латвийский предприниматель Юрис Журавлев. Данный бизнесмен решил, что спасти его бизнес в этом случае сможет 200-рублевая купюра российского Банка с видами Крыма. (Ранее Раймондс Лейниекс-Пуке, лидер Латвийской социал-демократической рабочей партии, обратился к Центробанку Европы и другим структурам Евросоюза с просьбой запретить на территории ЕС оборот данных купюр РФ).
Журавлев считает, что индивидуальное решение по данным вопросам принимать незаконно, банк Латвии должен работать по законам ЕС. Также было отмечено, что политикам Латвийской Республики не нужно переживать по поводу двухсот рублей, так как появление этой купюры — это якобы реклама РФ, а не политический ход.
Вместо этого он посоветовал всем положить данную купюру в кошельки как сувенир на тот случай, если Евросоюз все-таки развалится, возможно, лет через пять. А это, уверен бизнесмен, вызовет в данном регионе серьезный экономический кризис. Тогда-то каждый сможет вынуть из кармана эту купюру и сказать, что сделали вклад в экономику РФ.
«…Я ваш, я свой, я был против американцев, я поддерживал Россию, возьмите меня».
Именно так латвийский бизнесмен надеется спасти Республику от неминуемого кризиса в случае развала ЕС.
Zemes īpašumus krimā pērk Latvijas krievvalodīgie krimnašisti, ne Latvieši kā tādi. Latvieši krimu par krievijas sastāvdaļu neatzīst, un ir likumīgās Ukrainas pusē.« ответить
Как же тебе здесь грустно----с тобой даже латыши не разговаривают---печалька!!!« ответить
Крым никогда Вусраинским не был« ответить
Скупают, это когда массовый ажиотаж, чего конечно же нет, одна-две сделки, это никакой не ажиотаж, там полно подводных камней.« ответить
разумное вложение.« ответить
нужно не только помнить прошлое, но и смотреть в будущее.
в крыму совсем другие фрукты, другое море и другие сосны.
А кто говорил про одну-две сделки?« ответить
покупок местной недвижимости жителями стран Балтии.==============Предусмотрительно.....когда ,,лопнет,, ЕС« ответить
Kā tad, sabruks ES, nesagaidīsiet, krievu zilie.« ответить
Утомил. Иди хрюкать в другое место, печенюшки отрабатывать.« ответить
sabruks ES, noteikti. Savienības veidojās un pēc laika sabrūk. Tā bija un būs...« ответить
Благодаря таким дебилам нахлебникам как ты евросоюз сам тебе задницу покажет и без развала« ответить
Отличная новость! Надо подумать. Продам здесь недвижимость и уеду в тёплые края к нормальным людям. А здесь останутся одни педриоты и депутаты.« ответить
Здесь уже ничего хорошего не будет. Здесь чем дальше, тем страшнее.« ответить
Не ту страну назвали Гондурасом.
Я тоже туда собираюсь. Летом был в Крыму, погода супер, люди добродушные, настроение улётное. Цена квартиры равноценна нашей.
Работу найти без проблем.
Сам с собой беседуешь, дурачок?:)) ..:)))Он в Крым поедет.« ответить
Этим летом в Крыму не было погоды, набери в интернете, лох, власти Крыма считают это причиной провала сезона.« ответить
atbalstu 100%« ответить
хорошее вложения финансов!не в мертвую юрмалу же вкладывать и не в деревню рига!« ответить
Здесь будущего нет.« ответить