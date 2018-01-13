СМИ: латвийцы скупают дома в Крыму, страхуясь на случай кризиса в ЕС(25)

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Виталий Вавилкин
17:45 13.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Крымский руководитель комитета по государственной регистрации и кадастру Александр Спиридонов рассказал о тенденции покупок местной недвижимости жителями стран Балтии. Специалист отметил, что они стали совершать подобные сделки на полуострове наряду с другими иностранными гражданами.

Причем из тех, кто регистрирует в регионе сделки права собственности, присутствуют как физлица, так и юридические лица – резиденты других стран. (На тот случай, если встает вопрос заработка подобным образом). Это говорит о том, что режим закона Незалежной об «оккупированных регионах» соблюдается совершенно условно, если соблюдается вообще.

 

Спиридонов также отметил, что помимо прибалтов такие сделки активно совершают жители ФРГ, Израиля и Украины.

Специалист рассказал, что покупаются в основном отдельные помещения, земельные участки и даже целые здания. Чиновник считает, что тенденция покупки физическими и юридическими лицами иностранных государств ликвидного крымского имущества в регионе сохраняется.

 

Добавим, что нашел способ застраховать себя от финансовых неурядиц в случае и развала ЕС латвийский предприниматель Юрис Журавлев. Данный бизнесмен решил, что спасти его бизнес в этом случае сможет 200-рублевая купюра российского Банка с видами Крыма. (Ранее Раймондс Лейниекс-Пуке, лидер Латвийской социал-демократической рабочей партии, обратился к Центробанку Европы и другим структурам Евросоюза с просьбой запретить на территории ЕС оборот данных купюр РФ).

 

Журавлев считает, что индивидуальное решение по данным вопросам принимать незаконно, банк Латвии должен работать по законам ЕС. Также было отмечено, что политикам Латвийской Республики не нужно переживать по поводу двухсот рублей, так как появление этой купюры — это якобы реклама РФ, а не политический ход.

 

Вместо этого он посоветовал всем положить данную купюру в кошельки как сувенир на тот случай, если Евросоюз все-таки развалится, возможно, лет через пять. А это, уверен бизнесмен, вызовет в данном регионе серьезный экономический кризис. Тогда-то каждый сможет вынуть из кармана эту купюру и сказать, что сделали вклад в экономику РФ.

 

«…Я ваш, я свой, я был против американцев, я поддерживал Россию, возьмите меня».

 

Именно так латвийский бизнесмен надеется спасти Республику от неминуемого кризиса в случае развала ЕС.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (25)
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Latviešu patriots 17:57 13:01:2018

Zemes īpašumus krimā pērk Latvijas krievvalodīgie krimnašisti, ne Latvieši kā tādi. Latvieši krimu par krievijas sastāvdaļu neatzīst, un ir likumīgās Ukrainas pusē.

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10 дюймов 18:05 13:01:2018

Как же тебе здесь грустно----с тобой даже латыши не разговаривают---печалька!!!

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Ваня 18:06 13:01:2018

Крым никогда Вусраинским не был

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Смешно 18:29 13:01:2018

Скупают, это когда массовый ажиотаж, чего конечно же нет, одна-две сделки, это никакой не ажиотаж, там полно подводных камней.

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dlz77 18:33 13:01:2018

разумное вложение.
нужно не только помнить прошлое, но и смотреть в будущее.
в крыму совсем другие фрукты, другое море и другие сосны.

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22 20:09 13:01:2018

А кто говорил про одну-две сделки?

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шери 18:14 13:01:2018

покупок местной недвижимости жителями стран Балтии.==============Предусмотрительно.....когда ,,лопнет,, ЕС

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Latviešu patriots 18:24 13:01:2018

Kā tad, sabruks ES, nesagaidīsiet, krievu zilie.

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nesagaidīsiet, krievu zilie. 18:44 13:01:2018

Утомил. Иди хрюкать в другое место, печенюшки отрабатывать.

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ыыы 19:51 13:01:2018

sabruks ES, noteikti. Savienības veidojās un pēc laika sabrūk. Tā bija un būs...

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Педриоту 18:39 13:01:2018

Благодаря таким дебилам нахлебникам как ты евросоюз сам тебе задницу покажет и без развала

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Супер! 19:32 13:01:2018

Отличная новость! Надо подумать. Продам здесь недвижимость и уеду в тёплые края к нормальным людям. А здесь останутся одни педриоты и депутаты.

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согласен 19:47 13:01:2018

Здесь уже ничего хорошего не будет. Здесь чем дальше, тем страшнее.
Не ту страну назвали Гондурасом.
Я тоже туда собираюсь. Летом был в Крыму, погода супер, люди добродушные, настроение улётное. Цена квартиры равноценна нашей.
Работу найти без проблем.

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Смешной 21:39 13:01:2018

Сам с собой беседуешь, дурачок?:)) ..:)))Он в Крым поедет.

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Хе-хе 21:45 13:01:2018

Этим летом в Крыму не было погоды, набери в интернете, лох, власти Крыма считают это причиной провала сезона.

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Latviešu patriots 19:10 13:01:2018

atbalstu 100%

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Latviešu хуууесос 19:16 13:01:2018

хорошее вложения финансов!не в мертвую юрмалу же вкладывать и не в деревню рига!

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Точно! 20:01 13:01:2018

Здесь будущего нет.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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