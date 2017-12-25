Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, легализующий в стране операции с криптовалютами, передаёт Bloomberg.

По мысли обозревателя агентства, подобный шаг «последнего диктатора» европейского континента — это попытка извлечь выгоду из динамично развивающегося сектора высоких технологий, доселе испытывавшего нехватку капитала из-за «запретительной бизнес-среды» в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, «много лет удерживающий титул последнего диктатора Европы», теперь вознамерился стать «бесшабашным королём криптовалют»: в пятницу он подписал указ о предоставлении налоговых льгот и «юридических послаблений» для операций с криптовалютами, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в материале агентства, президентский указ легализует бизнес на основе технологии блокчейна, на которой базируются криптовалюты. Таким образом Белоруссия рассчитывает стать «мировым центром» для так называемых ICO (Initial Coin Offering, «первичное размещение монет». — ИноТВ) — распродаж специально создающихся для этого криптовалют, или токенов, использующихся компаниями для привлечения инвестиций, отмечает автор статьи.

По данным Bloomberg, указ, в частности, предусматривает, что все операции с токенами и криптовалютами в целом не будут облагаться налогами до 2023 года. Кроме того, документ «создаёт прямую юридическую связь» между компаниями, выпускающими токены, и их обязательствами перед держателями этих токенов, а для защиты от мошенников вводятся требования к уровню собственных средств для операторов криптовалютных бирж. Наконец, указ также легализует «смарт-контракты» — специальные компьютерные программы, которые могут служить альтернативой традиционным бумажным соглашениям, подчёркивает обозреватель агентства.

Как пишет журналист, Белоруссия в настоящее время пытается извлечь выгоду из индустрии высоких технологий, испытывающей настоящий бум благодаря «молодым программистам, сумевшим создать продукты, нашедшие потребителя далеко за границами этой бывшей советской республики». Так, именно здесь было разработано приложение для обмена сообщениями Viber, а также популярная сетевая игра World of Tanks, один из создателей которой Виктор Кислый стал первым белорусским миллиардером, напоминает автор.

Между тем, хотя такие компании, как Alphabet Inc., владеющая Google, и Facebook, резво раскупали стартапы белорусского производства, из-за сложившейся в стране «запретительной бизнес-среды» многообещающие новые идеи были лишены подпитки в виде венчурного капитала. На решение данной проблемы и направлен последний указ Лукашенко, который лоббировали многие главные высокотехнологичные компании Белоруссии, констатирует обозреватель Bloomberg.

Минск планирует «скрыть свою репрессивную репутацию», создав «юридический анклав для высокотехнологичных компаний», оперирующих криптовалютами, в котором будут действовать налоговые льготы и ряд положений английского права в коммерческих делах, уточняется в материале. Для «страны, служба госбезопасности которой до сих пор носит название КГБ, это — радикальное новшество», подчёркивает автор.

По данным Bloomberg, зона будет создана на базе открытого рядом с белорусской столицей в 2005 году Парка высоких технологий; сегодня большая часть резидентов парка — оффшорные компании-разработчики ПО, которые «обслуживают зарубежных клиентов, пользуясь дешёвым и высококвалифицированным трудом местных программистов, а также сниженными налогами».