Мэр Киева Виталий Кличко отсутствовал на рабочем месте почти треть года: всё это время он был в отпусках или командировках. Однако, как выяснили журналисты «Вестей», отсутствовал мэр законно, а в командировки ездил за свой счёт.

Киевского мэра Виталия Кличко не было на рабочем месте почти треть года — он пребывал в отпуске и командировках. Об этом «Вестям» стало известно из распоряжений Киевской городской администрации. В мэрии говорят: отсутствовал мэр законно, а в командировки ездил за свой счёт.

По данным администрации, с 1 января по 31 декабря 2017 года Виталия Кличко не было на работе 97 дней. Из них он 12 раз сходил в отпуск и в общей сложности отгулял 47 дней: 34 дня — плановый отпуск и 13 — за свой счёт. Ещё 50 дней Кличко провёл в командировках. А в 2016 году Кличко гулял ещё больше — аж 102 дня, из которых 50 был в командировках, а 52 дня — в отпусках.

По традиции, большая часть его рабочих поездок пришлась на страны Европы и США, куда он ездил с целью «укрепления дипломатических связей» и поиска инвестиций для Киева. Начал год Кличко с традиционного Международного экономического форума в Давосе. По одному разу в прошлом году Кличко был в Брюсселе на встрече лидеров ЕС, где передал обращение украинской общественности с просьбой поддержать евроинтеграционный выбор Киева, и Лондоне, куда он ездил на встречу с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, а затем на боксёрский поединок к своему брату Владимиру, который дрался с Энтони Джошуа.

Самая длительная командировка Кличко пришлась на июнь, когда он на шесть дней отбыл в Монреаль. Туда мэр летал на конгресс «Метрополис», где обсуждал с мэром Монреаля Дени Кодером перспективы сотрудничества в сфере образования.

Дважды в минувшем году киевский градоначальник побывал в столице Азербайджана. Если верить азербайджанской прессе, именно там Кличко посетила идея установить гигантский флаг, как в Баку, на который в 2018 году хотят потратить из горбюджета почти 50 млн грн.

Как пишет издание, примерные траты на командировки мэра можно просчитать, исходя из постановления кабмина, определяющего размеры суточных и максимальные расходы на съём жилья. К примеру, двухдневная командировка Кличко с его помощником в Мюнхен, по подсчётам «Вестей», обошлась мэру примерно в $2000, трёхдневная апрельская командировка в Лондон — на сумму около $3000. Впрочем, как говорят в мэрии, Кличко не тратит в командировках ни копейки бюджетных средств.

«Традиционно мэр отказывается от денег на командировки, о чём в начале года пишет письмо. Бюджетные средства выделяются только на его замов и помощников», — сказали «Вестям» в мэрии.