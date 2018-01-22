Всё больше британских студентов разочаровываются в капитализме и оценивают справедливость выше свободы, отмечает издание.
«Его имя, как и его работы, будет жить в веках», — гласит цитата Фридриха Энгельса на могиле его друга Карла Маркса. Спустя почти 30 лет с распада Советского Союза идеи немецкого философа обретают новую жизнь в британских университетах, и всё больше студентов, у которых шансов преуспеть в жизни меньше, чем было у их родителей, проникаются революционными настроениями, пишет The Times.
Недавний опрос британского агентства ComRes показывает, что молодые люди считают крупный бизнес большей угрозой, чем коммунизм. Кроме того, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет оценивают равенство выше свободы, подчёркивается в статье.
На фоне того, как воспоминания о советской эпохе увядают, социализм перестаёт восприниматься «ругательством». Так, согласно параллельному опросу YouGov, в Великобритании растёт число тех, кто предпочитает этот общественный строй капитализму, отмечает издание.
Левые идеи всегда процветали в кампусах, но в этом году марксистские группы используют 200-летие со дня рождения немецкого философа и 50-летие студенческих протестов 1968 года для «продвижения воинственности поколения нулевых». Именно этим событиям будет посвящена майская конференция в лондонской Школе восточных и африканских исследований (Soas).
В прошлом году более 3 тыс. британских первокурсников вступили в марксистские группы, что заметно выше показателей 2016-го. При этом новые члены организации отличаются более радикальными и революционными взглядами, чем их предшественники.
«Присоединяющихся к нам 18-летних интересует не та или иная маленькая кампания. Их интересуют большие идеи о революции и фундаментальном изменении общества», — утверждает представитель Марксистской студенческой федерации, выпускник Кембриджского университета Бен Глиницки.
Председатель Марксистского сообщества в Soas Фиона Лали настаивает, что увлечённость коммунизмом — это больше, чем просто дань моде. «Молодёжь оставили в экономике и обществе, где её шансы очень малы», — говорит она, приводя в пример высокие долги за обучение, недоступное жильё и несправедливые трудовые договоры.
«Капитализм исчерпал свою эффективность», — заявила она, защищая СССР в эфире британской радиостанции. Её слова вызвали критику со стороны историка Орландо Файджеса, который полагает, что подобная позиция в учебной среде может «нивелировать преступления Иосифа Сталина».
В ответ Лали обвинила профессора Файджеса в «избирательном негодовании», а также игнорировании миллионов жертв капитализма и колониализма. «Несмотря на чудовищность сталинского режима, мы видим силу и влияние плановой экономики», — добавила она.
Как человек проживший проживший половину жизни при Социализме,могу сказать: Только при Социализме человек является совершенно свободным и счастливым.« ответить
Nu ļoti laimīgi , gan par divu stundu rindā (izkarotu) izstāvētu desas kilogramu ,vai divām krējuma bundžām ,gan piespiedu dzīšanu uz visādiem sūda gājieniem ar baurošanu un urrā maušanu ,plivinot sarkanu grīdas lupatu . Laimīgi par sēdēšanu aiz dzeloņstiepļu žoga,bez iespējām redzēt pasauli utt. utt.« ответить
nomainiji niku?« ответить
es dzivoju Anglija un redzu ar savam acim kas te notiek.
Коммунизм - это идеальное общество, где царствует справедливость и равные возможности для всех, а все блага принадлежат народу, где нет эксплуатации человека человеком. Нормальный и мало мальски грамотный человек должен быть сторонником только коммунизма и социализма как его низшей стадии. Капитализм - это господство кучки мультимиллиардеров, которые контролируют СМИ и манипулируют людьми. Капитализм - это угнетение, безработица, бесправие, ложь, обман, войны,кровь. Преступления Сталина? Это не может обесценить идею, как зверства инквизиции не смогли дискредитировать Иисуса Христа и его идеи.« ответить
Zviedrija ir soci alisms. varbut kadam ir iebildumi pret zviedru valsts iekartu?« ответить
Normālam cilvēkam dzirdot vārdu komunisms, roka stiepjas pēc šaujamā.« ответить
Все на Майдан под гимн Интернационала!« ответить
Буду резать буржуев и убивать их детей собственноручно.« ответить
Tu padla vispirms izaudzē ar ko griest.« ответить
Если ты на своём свинячьем пишешь то и пиши,нечего Русские слова вставлять!понял падла?« ответить