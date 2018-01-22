Недавние опросы общественного мнения свидетельствуют, что в Великобритании растёт число молодых сторонников левых политических идей, пишет RT со ссылкой на The Times.

Всё больше британских студентов разочаровываются в капитализме и оценивают справедливость выше свободы, отмечает издание.

«Его имя, как и его работы, будет жить в веках», — гласит цитата Фридриха Энгельса на могиле его друга Карла Маркса. Спустя почти 30 лет с распада Советского Союза идеи немецкого философа обретают новую жизнь в британских университетах, и всё больше студентов, у которых шансов преуспеть в жизни меньше, чем было у их родителей, проникаются революционными настроениями, пишет The Times.

Недавний опрос британского агентства ComRes показывает, что молодые люди считают крупный бизнес большей угрозой, чем коммунизм. Кроме того, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет оценивают равенство выше свободы, подчёркивается в статье.

На фоне того, как воспоминания о советской эпохе увядают, социализм перестаёт восприниматься «ругательством». Так, согласно параллельному опросу YouGov, в Великобритании растёт число тех, кто предпочитает этот общественный строй капитализму, отмечает издание.

Левые идеи всегда процветали в кампусах, но в этом году марксистские группы используют 200-летие со дня рождения немецкого философа и 50-летие студенческих протестов 1968 года для «продвижения воинственности поколения нулевых». Именно этим событиям будет посвящена майская конференция в лондонской Школе восточных и африканских исследований (Soas).

В прошлом году более 3 тыс. британских первокурсников вступили в марксистские группы, что заметно выше показателей 2016-го. При этом новые члены организации отличаются более радикальными и революционными взглядами, чем их предшественники.

«Присоединяющихся к нам 18-летних интересует не та или иная маленькая кампания. Их интересуют большие идеи о революции и фундаментальном изменении общества», — утверждает представитель Марксистской студенческой федерации, выпускник Кембриджского университета Бен Глиницки.

Председатель Марксистского сообщества в Soas Фиона Лали настаивает, что увлечённость коммунизмом — это больше, чем просто дань моде. «Молодёжь оставили в экономике и обществе, где её шансы очень малы», — говорит она, приводя в пример высокие долги за обучение, недоступное жильё и несправедливые трудовые договоры.

«Капитализм исчерпал свою эффективность», — заявила она, защищая СССР в эфире британской радиостанции. Её слова вызвали критику со стороны историка Орландо Файджеса, который полагает, что подобная позиция в учебной среде может «нивелировать преступления Иосифа Сталина».

В ответ Лали обвинила профессора Файджеса в «избирательном негодовании», а также игнорировании миллионов жертв капитализма и колониализма. «Несмотря на чудовищность сталинского режима, мы видим силу и влияние плановой экономики», — добавила она.