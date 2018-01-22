СМИ: Молодёжь Британии хочет социализм(10)

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Герман Бергер
15:48 21.01.2018
Lifenews / Интересно

Недавние опросы общественного мнения свидетельствуют, что в Великобритании растёт число молодых сторонников левых политических идей, пишет RT со ссылкой на The Times.

Всё больше британских студентов разочаровываются в капитализме и оценивают справедливость выше свободы, отмечает издание.

«Его имя, как и его работы, будет жить в веках», — гласит цитата Фридриха Энгельса на могиле его друга Карла Маркса. Спустя почти 30 лет с распада Советского Союза идеи немецкого философа обретают новую жизнь в британских университетах, и всё больше студентов, у которых шансов преуспеть в жизни меньше, чем было у их родителей, проникаются революционными настроениями, пишет The Times.

 

Недавний опрос британского агентства ComRes показывает, что молодые люди считают крупный бизнес большей угрозой, чем коммунизм. Кроме того, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет оценивают равенство выше свободы, подчёркивается в статье.

 

На фоне того, как воспоминания о советской эпохе увядают, социализм перестаёт восприниматься «ругательством». Так, согласно параллельному опросу YouGov, в Великобритании растёт число тех, кто предпочитает этот общественный строй капитализму, отмечает издание.

 

Левые идеи всегда процветали в кампусах, но в этом году марксистские группы используют 200-летие со дня рождения немецкого философа и 50-летие студенческих протестов 1968 года для «продвижения воинственности поколения нулевых». Именно этим событиям будет посвящена майская конференция в лондонской Школе восточных и африканских исследований (Soas).

 

В прошлом году более 3 тыс. британских первокурсников вступили в марксистские группы, что заметно выше показателей 2016-го. При этом новые члены организации отличаются более радикальными и революционными взглядами, чем их предшественники.

 

«Присоединяющихся к нам 18-летних интересует не та или иная маленькая кампания. Их интересуют большие идеи о революции и фундаментальном изменении общества», — утверждает представитель Марксистской студенческой федерации, выпускник Кембриджского университета Бен Глиницки.

 

Председатель Марксистского сообщества в Soas Фиона Лали настаивает, что увлечённость коммунизмом — это больше, чем просто дань моде. «Молодёжь оставили в экономике и обществе, где её шансы очень малы», — говорит она, приводя в пример высокие долги за обучение, недоступное жильё и несправедливые трудовые договоры.

 

«Капитализм исчерпал свою эффективность», — заявила она, защищая СССР в эфире британской радиостанции. Её слова вызвали критику со стороны историка Орландо Файджеса, который полагает, что подобная позиция в учебной среде может «нивелировать преступления Иосифа Сталина».

 

В ответ Лали обвинила профессора Файджеса в «избирательном негодовании», а также игнорировании миллионов жертв капитализма и колониализма. «Несмотря на чудовищность сталинского режима, мы видим силу и влияние плановой экономики», — добавила она.

RT / Фото
Комментарии (10)
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Гражданская позиция 16:54 21:01:2018

Как человек проживший проживший половину жизни при Социализме,могу сказать: Только при Социализме человек является совершенно свободным и счастливым.

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Smile 17:30 21:01:2018

Nu ļoti laimīgi , gan par divu stundu rindā (izkarotu) izstāvētu desas kilogramu ,vai divām krējuma bundžām ,gan piespiedu dzīšanu uz visādiem sūda gājieniem ar baurošanu un urrā maušanu ,plivinot sarkanu grīdas lupatu . Laimīgi par sēdēšanu aiz dzeloņstiepļu žoga,bez iespējām redzēt pasauli utt. utt.

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janka rekur tanka 17:35 21:01:2018

nomainiji niku?
es dzivoju Anglija un redzu ar savam acim kas te notiek.

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ив.ивыч 17:53 21:01:2018

Коммунизм - это идеальное общество, где царствует справедливость и равные возможности для всех, а все блага принадлежат народу, где нет эксплуатации человека человеком. Нормальный и мало мальски грамотный человек должен быть сторонником только коммунизма и социализма как его низшей стадии. Капитализм - это господство кучки мультимиллиардеров, которые контролируют СМИ и манипулируют людьми. Капитализм - это угнетение, безработица, бесправие, ложь, обман, войны,кровь. Преступления Сталина? Это не может обесценить идею, как зверства инквизиции не смогли дискредитировать Иисуса Христа и его идеи.

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janka rekur tanka 18:00 21:01:2018

Zviedrija ir soci alisms. varbut kadam ir iebildumi pret zviedru valsts iekartu?

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Latviešu patriots 18:52 21:01:2018

Normālam cilvēkam dzirdot vārdu komunisms, roka stiepjas pēc šaujamā.

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СССР 19:16 21:01:2018

Все на Майдан под гимн Интернационала!

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готов встать под ружьё 18:57 21:01:2018

Буду резать буржуев и убивать их детей собственноручно.

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Latviešu patriots 19:05 21:01:2018

Tu padla vispirms izaudzē ar ko griest.

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Патриоту 21:18 21:01:2018

Если ты на своём свинячьем пишешь то и пиши,нечего Русские слова вставлять!понял падла?

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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