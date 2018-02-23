Посетить линию фронта политикам не удалось из-за плохой погоды, но Габриэль намерен вернуться с повторным визитом в ближайшие дни — а также договориться с Москвой по поводу миссии «голубых касок» ООН на всём востоке Украины ещё до российских президентских выборов.
Министр иностранных дел Германии Габриэль старается добиться прогресса в мирном процессе для востока Украины. На второй день своего украинского визита он обратился с призывом к Москве: местное правительство должно согласиться на то, чтобы «голубые каски» ООН могли присутствовать по всей зоне конфликта. Посетить линию фронта между украинской армией и пророссийскими сепаратистами Габриэль и его коллега Климкин сегодня не смогли. Погода расстроила их планы.
Оба министра иностранных дел сидят на багажной полке, вынужденно задержавшиеся на аэродроме Днепр, потому что вертолёт из-за тумана не может вылететь к линии фронта*. Много времени на то, чтобы в непривычном окружении обсудить ожесточившийся конфликт на востоке Украины и пути к продолжительному режиму прекращения огня. Габриэль выступает за сильную миссию ООН.
ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ, министр иностранных дел ФРГ: Мы не можем просто сделать так, чтобы нынешняя линия конфликта между сепаратистами и украинцами как бы стала новой границей. Мы хотим достичь противоположного результата. Поэтому миссия ООН должна действовать на всей территории востока Украины. Об этом мы должны продолжать вести переговоры с Россией.
Однако позиция его украинского коллеги по этому вопросу довольно бескомпромиссна. Павел Климкин сводит всё к формуле: «Русские — прочь, ООН — в страну». В первую очередь он делает ставку на поставки вооружений из США.
ПАВЕЛ КЛИМКИН, министр иностранных дел Украины: Если развития конфликта не будет, это оружие не будет использоваться. Но если Россия продолжит осуществлять новые провокации, тогда нам понадобится это оружие, и это также повышает цену для России.
Всё же произведённый в конце декабря обмен военнопленными — это первый успех, о котором с трудом удалось договориться в рамках Минских соглашений. Но даже принятое на время Рождества перемирие постоянно нарушается. Поэтому Габриэль намерен уже в ближайшие дни снова отправиться в зону конфликта.
АРНД ХЕНЦЕ, корреспондент Das Erste: Немецкий министр иностранных дел настаивает на ускорении процесса и хочет ещё до президентских выборов в России достичь соглашения по поводу миссии «голубых касок» ООН. О том, что осуществить этот план в такие сроки — весьма амбициозное намерение, знает и Зигмар Габриэль. Однако только так, возможно, удастся избежать новой фазы развития конфликта на востоке Украины, которого многие опасаются.
* Поездка Зигмара Габриэля и Павла Климкина к линии фронта в Донбассе уже срывалась ранее из-за плохих погодных условий. По той же причине туда не добрался в январе и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Vācu un ukraiņu ministriem taisnība! Spēcīgi miera uzturētāju spēki neļautu krieviem apgādāt ar ieročiem un saviem karavīriem seperātistus, rezultātā tie padotos. Yess!« ответить
влажные мечты хуторянина, иди паси свиней, крути горшки, больше дяди без таких как ты разберуться, с такими разговоры вести-не продуктивно, с твоим хозяином говорить будут« ответить
Русские получили знатную оплеуху на востоке Украины. Скоро миротворцов будут вводить уже в саму Россию.« ответить
Хорошую взбучку получили укронацисты на Донбассе. Котлы, в которые их загнали шахтеры вместе с российскими добровольцами, будут им сниться в кошмарных снах до смерти - для тех, кто жив остался. ООН Россия на Донбасс не пустит. А если нацисты снова сунутся ( а они готовятся ударить вскоре), то будут для них новые котлы. И Россия вынуждена будет нанести пару десятков точных ударов. Ей деваться будет некуда.« ответить
поставить латыССких паДлиотсов на границе между Украиной и Малоросией----пущай отведают "любовь" дружеского огня.« ответить
SS marschiert in Waterland..« ответить
_уже срывалась ранее из-за плохих погодных условий_« ответить
Путин! Выключи вентиляторы вдоль границы!
Ukraiņi ar mieru uzturētāju spēku atbalstu piespiedīs seperātistu bandītus padoties!« ответить