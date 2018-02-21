СМИ нашли у семьи Грудинина недвижимость в Латвии(5)

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Виталий Вавилкин
19:50 20.02.2018
В мире / Россия

У семьи кандидата в президенты России от КПРФ Павел Грудинин есть два особняка и несколько земельных участков в Латвии.

Согласно данным из латвийских земельных реестров, старший сын Грудинина Артем владеет двухэтажным домом в городе Марупе неподалеку от центра Риги. Он приобрел актив в декабре 2009 года за 129 тысяч лат, что составляет более 200 тысяч евро по курсу на тот период. Вместе с домом Грудинин-младший приобрел у кооператива АСВ землю под особняком.

 

Журналисты также обнаружили участок размером 0,25 гектара у супруги Артема Грудинина Натальи. По информации издания, ей принадлежит особняк на побережье Балтийского моря, в селе Кестерциемс. В феврале 2015 года она приобрела его за 110 тысяч евро. В том же году Наталья Грудинина приобрела за 24 тысячи евро еще один участок площадью в 0,6 гектара. Всего у нее нашли четыре участка. Отмечается, что покупка недвижимости обеспечила чету Грудининых видом на жительство и перспективой получить латвийской гражданство.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал эти данные «очередной провокацией».

 

Это не первый скандал вокруг зарубежной недвижимости Грудинина. Ранее СМИ сообщали, что семья кандидата владеет домом в Испании. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Александр Ющенко эту информацию тогда опроверг. Сам кандидат заявил, что «у каждого есть какая-то собственность» и добавил, что ни к бизнесу, ни к имуществу детей отношения не имеет.

 

Ранее также сообщалось, что Грудинин не предоставил в Центризбирком документы, подтверждающие закрытие его счетов в Австрии и Швейцарии. В пресс-службе КПРФ 14 февраля заявили, что «все счета уже закрыты, и закрыты в срок».

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (5)
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с первого взгляда 20:20 20:02:2018

У этого коммуниста-капиталиста на морде написано, что он плут. И такого прохиндея Зюга двинул в презмденты? Скажи мне кто твой друг...

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ха-ха 20:28 20:02:2018

Трепещи, ГОРОД Марупе. И СЕЛО Кестерциемс. :)

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Гаага 20:47 20:02:2018

А вы еще не собрали чемоданы? Тогда Гаага вместе с путлером идет к вам! ))))

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К. А. Ин 21:25 20:02:2018

В городе Марупе недалеко от центра риги ....читаешь и мозг закипает

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Факт 02:08 21:02:2018

У Пути побаиваются коммуняк, недаром Знамя Победы поменяли на георгиевскую ленту.

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1-shvedov-col15
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