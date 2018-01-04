Россия может не удержаться от искушения захватить три маленькие балтийские страны, потому что с любой точки зрения, будь то военная или политическая, такая операция не составит для Москвы никакого труда, прогнозирует Майкл Пек в американском журнале The National Interest.

BaltNews.lv, ознакомившись с «аналитикой» The National Interest, относительно «агрессивных» планов России в отношении Латвии, Литвы и Эстонии, не обнаружил в публикации Майкла Пека (Michael Peck) никакой новой фактуры, которая бы хоть как-то обосновывала российские захватнические планы. Тем, кто не владеет английским, гугл-переводчик в помощь.

Журналист и цифры взял, как говорят в обиходе, «с потолка»: подсчитал, что Россия может оккупировать Литву, Латвию и Эстонию силами в 845 тысяч человек. (Такая точность, по сведениям журнала, обеспечена подсчётами RAND Corp.)

Поскольку военное сопротивление российским оккупантам будет бессмысленным, единственной стратегией обороны трёх стран должна стать партизанская война, рекомендует журнал в своих новогодних фантазиях, пишет представивший публикацию «РИДУС».

Правда, The National Interest тут же оговаривается, что в трёх балтийских странах могут появиться и «контр-партизаны» в лице русскоговорящего населения, так что у собственно российской оккупационной армии, весьма возможно, появятся добровольные и очень мотивированные союзники.

Колонна второго сорта

Заведующий Центром постсоветских исследований РАН Леонид Вардомский, к которому обратился за комментарием «РИДУС», полагает, что несмотря на всю фантастичность построений журналиста The National Interest, посыл о том, что правительства Эстонии, Латвии и Литвы подготовили себе мотивированную «пятую колонну», недалек от истины.

«Если все жители той или иной страны ощущают своё равенство перед законом, если социальный статус человека никак не завязан на его этническую или языковую принадлежность, то «спровоцировать» сепаратистские настроения не сможет никакая пропагандистская машина. Вот где собака в Прибалтике зарыта: русскоязычное население ощущает себя там людьми второго сорта. Но при чем здесь Москва?» — сказал он.

Причем такая проблема в странах Балтии ощущается не только у этнических русских.

«Русская проблема» характерна в основном для Латвии. В Литве аналогичное проблемное место занимают поляки, рассказал журналист Григорий Нехорошев.

Правда, поскольку Литва не опасается угрозы польского вторжения для защиты прав польскоязычного меньшинства, то эта тема редко фигурирует в СМИ, как местных, так и американских.

Фу, как примитивно

Вообще же, считать потенциальными сепаратистами ту или иную группу населения, исходя только из этнической принадлежности, как это делает The National Interest, весьма примитивно, продолжает Вардомский.

В странах Балтии большинство носителей русского языка ощущают себя гражданами своих стран, они ценят свою свободу передвижения по Европе и миру и ни о каком местном варианте Донбасса не помышляют. С другой стороны, немало представителей титульных наций ностальгируют по СССР ничуть не меньше, если не больше русскоязычных», — напоминает он.

В самой России тоже есть определённые группы граждан, которые готовы в любой момент достать из-под кровати свой верный калашников и отправиться защищать «русский мир» хоть в Донбасс, хоть в Прибалтику. И они только ждут сигнала, что надо выручать «притесняемых» братьев.

При этом официальная Москва в самом деле может не иметь никакого отношения к таким «солдатам удачи», но вряд ли кто-то станет верить опровержениям Кремля, если в Балтии начнется заварушка.

«Если такая ситуация будет развиваться спонтанно, то никакие тайные операции Москвы будут вообще не нужны. Как только и если только будут подброшены дрожжи, обстановка начнет раскручиваться по образцу Восточной Украины силами местных обиженных. А уж от желающих помочь им добровольцев из России отбою точно не будет», — предостерегает Вардомский.

И пока власти прибалтийских стран, по словам эксперта, вместо того, чтобы поднимать экономику и тем гасить очаги напряженности, приглашают военнослужащих НАТО и проводят непрерывные военные манёвры, именно они, а не Москва, и являются главными инициаторами сепаратистских настроений.

Мало не покажется

Для России самым опасным направлением со стороны НАТО в самом деле являются страны Балтии, а также калининградский эксклав, поэтому Россия сосредоточит свои ответные меры именно там, и эти меры будут сокрушительными, неожиданно соглашается с военно-политическими прогнозами The National Interest и RAND Corporation директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев.

«Россия рассматривает возможность создания наступательного потенциала на этом направлении, который обеспечит полное и быстрое уничтожение размещенных там натовских складов и прочей военной инфраструктуры», — сказал он.

Россия предполагает разместить силы первого удара в виде, например, мотострелковых частей и частей ВДВ, которые разнесут в пух и прах военную инфраструктуру НАТО в странах Балтии, тем самым лишив силы альянса возможности перенести боевые действия на российскую территорию.

Ранее военные аналитики блока не раз предупреждали, что соотношение сил в этом регионе таково, что русские войска при желании захватят Литву, Латвию и Эстонию за пару дней — НАТО глазом моргнуть не успеет, а российские десантники уже будут купаться в рижских фонтанах.

«Россия нанесёт по складам и арсеналам НАТО ракетно-бомбовый удар как минимум чтобы не допустить развертывания войск противника у своей границы. После этого от инфраструктуры агрессивного западного альянса камня на камне не останется», — говорит Евсеев.

BaltNews.lv неоднократно знакомил с публикациями западных СМИ о возможном военном конфликте между прибалтами и россиянами. Ничего нового в американском издании не сказано. Как, впрочем, и в откликах на публикацию россйских экспертов.

Многочисленные российские туристы на улицах Риги — это факт. Российский транзит в балтийских портах — тоже факт. Инвестиции и товарооборот — налицо. Но эти реалии как-то не в топе у западных обозревателей.