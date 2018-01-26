Германия создала «реестр прозрачности» компаний в соответствии с требованиями Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. Однако президент Украины Пётр Порошенко, который владеет здесь заводом, и его партнёры, по всей видимости, проигнорировали реестр и предпочли не отказываться от анонимности, передаёт Deutsche Welle.

Украинский президент Пётр Порошенко уже запомнился всему миру как один из фигурантов скандала вокруг публикации «панамских досье», когда оказался одним из самых высокопоставленных политиков, фамилии которых около двух лет назад всплыли в связи с сомнительными операциями с использованием офшорных компаний, пишет Deutsche Welle. В Германии этот офшорный скандал заставил политиков действовать и ускорил создание реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег.

В результате Петру Порошенко и его партнёрам, которые через офшорные компании владеют заводом в Германии, выпало испытание на прозрачность: готовы ли они отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр? Но похоже, что украинские инвесторы провалили этот тест, подчёркивается в статье.

В состав агрохолдинга Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро» с 2011 года входит завод по производству крахмала, расположенный в городке Эльстерауэ на востоке Германии. В разгар скандала вокруг «панамских досье» именно на примере этого завода в материале Deutsche Welle уже рассказывалось о том, как офшорные схемы дают возможность снизить налоги, не афишируя фамилий владельцев.

В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие фирмы должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Это в первую очередь касается компаний, владельцы которых находятся за рубежом и нередко сознательно скрывают свои активы с помощью офшоров. Как только реестр стал доступным для публики, журналисты Deutsche Welle направили запрос, надеясь узнать, какие же фамилии кроются за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через немецкую Interstarch GmbH оформлен завод, входящий в группу «Укрпроминвест-Агро» Петра Порошенко. Но выяснилось, что украинские инвесторы ничего не внесли в реестр — тем самым нарушая, по всей видимости, немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, отмечается в статье.

Согласно закону об отмывании денег, компания Interstarch GmbH должна была до 1-го октября 2017 года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности, поскольку они не указаны ни в перечне учредителей, ни в учредительном договоре. Согласно торговому реестру, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Интерстарч Украина», входящая в холдинг Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро». Она официально приобрела 24,95% акций Interstarch GmbH летом 2016 года. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остаётся главным совладельцем завода с долей в 75,05%.

Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна «Рошен». В интервью украинским СМИ в 2016 году Зайцев сообщил, что именно он является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и её материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Эту информацию в ответ на запрос Deutsche Welle предоставили тогда и в компании ICU, которая консультирует Петра Порошенко и его партнёров по вопросам иностранных инвестиций. Исходя из этого, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилии Зайцева как бенефициара офшорных компаний, имеющего долю в 75% в немецкой фирме — а также, очевидно, и самого Петра Порошенко, говорится в статье.

Согласно информации ICU, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко. Следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента, отмечает Deutsche Welle. Наблюдательный совет немецкой компании, согласно документам в немецком торговом реестре, возглавляет гендиректор «Укрпроминвест-Агро» Евгений Саенко. Его заместителем является Андриан Крячок — директор компании «Интерстарч Украина», которая является совладелицей Interstarch GmbH и тесно сотрудничает с ней, в частности, в вопросах сбыта продукции.

По немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенной доли (более 25%), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием таким образом, который можно приравнять к этому». Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, украинский президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95%, подчёркивается в статье. На существование соответствующей нормы закона в разъяснении, полученном журналистами Deutsche Welle, указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесённых в реестр прозрачности.

Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве, отмечает автор. Тем не менее, в украинской электронной налоговой декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания «Интерстарч Украина», которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. О деятельности «Интерстарч Украина» президент, вероятно, хорошо осведомлён: как следует из налоговой декларации Порошенко за 2015 год, его жена Марина получала там зарплату, а семья президента арендовала у этой компании внедорожник Range Rover, говорится в статье.

За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро, а в случае повторного нарушения — вплоть до миллиона евро. «Если компании известны её бенефициары, она обязана о них сообщить», — подчеркнули представители немецкого ведомства в комментарии для Deutsche Welle. В компании Interstarch GmbH не ответили на запрос журналистов о причинах, почему не была предоставлена информация для внесения в реестр прозрачности. Немецкие контролирующие органы отмечают, что вариант «мы не знаем, кто бенефициары» не принимается. «В таких случаях ответственность за предоставление информации лежит на самих бенефициарах, которые должны сообщить о том, что именно они являются конечными бенефициарами», — объяснили в Федеральном административном ведомстве.

На то, что положение о реестре прозрачности внесли именно в закон о борьбе с отмыванием денег, есть серьёзные основания, поясняет Deutsche Welle. Ведь и для формально легальной анонимности и минимизации налогов, и для отмывания преступно полученных денег зачастую используются одинаковые офшорные схемы, констатируют эксперты. Судя по информации в немецких реестрах, Сергей Зайцев предоставил немецкой компании, находящейся в управлении Порошенко, займы на более чем 54 миллиона евро. Как свидетельствуют данные реестра на Кипре, эти деньги Camarin Limited Зайцева занимает у его же компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Каково происхождение средств этой компании, непонятно. «Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от офшорных компаний, возникает логический вопрос: откуда эти деньги? Это похоже на прачечную по отмыванию денег», — подчеркнул в интервью Deutsche Welle Ганс-Лотар Мертен, самый известный немецкий исследователь офшорных схем.

В немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в «панамских досье», отмечается в статье. Как свидетельствует отчётность кипрской компании Camarin Limited Сергея Зайцева, она предоставляла займы не только компании Порошенко и Зайцева в Германии, но и другим фирмам, связанным с окружением президента. А сама кипрская компания Зайцева, в свою очередь, получала средства, в том числе, и от офшорной Intraco Management Ltd с Британских Виргинських островов. Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa, эта компания также принадлежала Сергею Зайцеву, пишет Deutsche Welle.

Как выяснили журналисты, проанализировав «панамские досье», Intraco Management Ltd зарабатывала на организации чартерных авиаперевозок для украинских олигархов. Одним из постоянных клиентов этой компании был Пётр Порошенко. В конечном итоге Mossack Fonseсa позднее ликвидировала эту компанию после того, как ею заинтересовались органы финансового контроля Британских Виргинских Островов. Об этом свидетельствует переписка, обнародованная Международным консорциумом журналистов-расследователей, поясняет Deutsche Welle.