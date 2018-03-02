Своей популярностью президент России Владимир Путин обязан женщинам, которые составляют 60% его электората, утверждает Marie Claire. Издание побеседовало с несколькими жительницами российской столицы и выяснило, почему на предстоящих президентских выборах они готовы отдать свой голос за Путина.

Своей популярностью президент России Владимир Путин обязан женщинам, которые составляют 60% его электората, утверждает Marie Claire.

Для Ирины Демпкиной начало 90-х годов выдалось тяжёлым. Она развелась с мужем, осталась одна с двумя маленькими детьми, а в магазинах не было вообще ничего. «Невозможно понять сегодняшнюю Россию, если не брать во внимание тяжёлый экономический кризис, который сопровождал конец коммунистической эпохи и распад СССР в 1991 году», — считает издание. Привыкшие к размеренному, но стабильному ритму жизни в СССР, жители России вдруг оказались предоставлены самим себе. Некоторые — более алчные и хитрые — воспользовались этим и сколотили значительные состояния, но большинству населения страны пришлось искать средства к существованию.

Но вскоре дела улучшились как для Ирины, так и для и её соотечественников. В свои 57 лет Ирина сама себя причисляет с улыбкой к «серой массе». Она живёт в хрущёвке, а в отпуск ездит на дачу, которая находится в часе езды от столицы. Работа стенографистки оставляет ей достаточно свободного времени, чтобы ходить в бассейн и воспитывать дочь. Ирина говорит, что ей повезло встретить своего второго мужа Николая, ныне покойного. Супруги провели в браке счастливую четверть века, и практически всё это время у власти был Владимир Путин. Таким образом, для Ирины счастье и Путин — вещи взаимосвязанные, поэтому она отдаст свой голос ему, пишет издание.

Ольга Кунельская тоже готова проголосовать за Владимира Путина, хоть и «без энтузиазма». Ольга не знает, что могут принести ей изменения, зато ей хорошо известно, что она может потерять. По крайней мере, Путин пока что «никогда не уступал демонам антисемитизма на государственном уровне», болезни, которая поражала российских авторитарных лидеров — от царей до Сталина. Да, 60-летняя Ольга — еврейка, и это «важная генеалогическая деталь». В советскую эпоху большинство университетов не принимали на обучение евреев. У Ольги не было другого выбора, кроме как пойти учиться на врача или химика. Её мать и сестра склонялись к первому, она — ко второму. Так она и стала преподавателем химии. В «типичной семье московской интеллигенции» на первое место всегда ставили культуру и науку. Однако во время кризиса 90-х годов её идеалы сильно пошатнулись, и Ольга стала агентом по недвижимости.

Но даже воспоминания о дедушке, который погиб во время сталинских чисток, не заставляют Ольгу держаться в стороне от Путина, известного своим авторитарным характером. Она, как и её близкие, могла бы уехать в Израиль или США, но Ольга отказывается делать этот шаг. «Я боюсь изменений — это, бесспорно, слабость», — признаётся она.

А вот депутат Госдумы Наталья Поклонская не даёт волю слабости. Как отмечает Marie Claire, нельзя поддаваться её «провинциальной скромности»: Наталья Поклонская — это «железная леди» и активный сторонник влияния православной церкви на общественные сферы жизни. «Россия — это родина веры. Благодаря божественной защите мы всегда находили силы для того, чтобы преодолеть испытания, которые выпадали на нашу долю на протяжении всей нашей истории. Наш президент продолжает дело Николая II», — утверждает Поклонская.

Как пишет издание, религиозность в России «снова в духе времени» после десятилетий её притеснения коммунистами. Теперь это стало распространённым явлением. Это подтверждает не только сам лидер Кремля, участвуя в крещенских купаниях, но и такие отдельные личности, как Марина Левашова, которая заведует салоном, в котором выставляются иконы. «Я каждый день молюсь за президента Путина», — признаётся хозяйка салона.

Из-за ухода в «мистический путинизм» от Марины, бывшей журналистки, отвернулись друзья-либералы и художники. Но женщина уверена, что «и они к этому придут». «Новая российская элита сильно отличается от предыдущей, которая думала только о наживе. Новую элиту интересует творчество», — отмечает она.

Есть, как отмечает Marie Claire, и такие женщины, как 38-летняя Екатерина Каташева, которые обеспокоены тем, что каждый год их покупательная способность снижается на 10%. Екатерина живёт «у чёрта на куличиках» — в убогой многоэтажке в Апрелевке, сером пригороде, покрытом грязным снегом. Каждый день она тратит четыре часа на дорогу до работы и обратно.

Екатерина поддерживает Путина «по умолчанию», поскольку она не видит никого, кто мог бы его сменить. Поддерживает его не за возрождение величия России и не за борьбу против «украинского фашизма», которую Кремль выставляет на первый план. Для неё важен дом, который она хочет купить, возможность ездить в отпуск, а также отсутствие войн в мире, пишет Marie Claire.