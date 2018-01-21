Кризис в Идлибе — «тест на прочность» для российско-турецких отношений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Россия, несмотря на все протесты и требования Турции, не реагирует и полна решимости вытеснить все террористические группировки из сирийской провинции, отмечает немецкое издание.

Кризис в сирийской провинции Идлиб — «тест на прочность» для российско-турецких отношений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «протестует» против сирийско-российского наступления в Идлибе. В свою очередь, Россия по-прежнему не реагирует на требования турецкой стороны остановить военные действия и «полна решимости вытеснить все группировки наёмников из провинции», отмечает немецкое издание.

Анкара обвиняет правительство Башара Асада в нарушении договора о создании в Сирии зон безопасности. Москва же утверждает, что военная операция в Идлибе проводится против террористических группировок и поэтому необходима.

«Примечательным» Deutsche Wirtschafts Nachrichten считает событие, которое произошло 10 января 2018 года. Тогда Минобороны России, по информации издания, направило письма начальнику Генштаба Вооружённых сил Турции генералу Акару Хулуси и главе Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

«Турция обязана склонить контролируемые Анкарой вооружённые формирования к соблюдению перемирия», — цитирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten письмо, адресованное главе Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану.

Издание обращает внимание на то, что и в вопросе с курдами Москва дала Анкаре «однозначный» ответ: «Россия не разрешила Турции военную операцию против курдских Отрядов народной самообороны».

По мнению Deutsche Wirtschafts Nachrichten, таким образом, учитывая всё вышеперечисленное, «Путин указал Эрдогану границы дозволенного в Сирии». «Россия Эрдогану не доверяет по объективным причинам. Турецкий президент проводил в Астане успешную политику до тех пор, пока он ни с того ни с сего в очередной раз не назвал сирийского лидера Башара Асада террористом», — подчёркивает немецкое издание.