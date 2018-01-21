СМИ: Путин указал Эрдогану границы дозволенного в Сирии(7)

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Герман Бергер
11:25 21.01.2018
В мире / Война

Кризис в Идлибе — «тест на прочность» для российско-турецких отношений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Россия, несмотря на все протесты и требования Турции, не реагирует и полна решимости вытеснить все террористические группировки из сирийской провинции, отмечает немецкое издание.

Кризис в сирийской провинции Идлиб — «тест на прочность» для российско-турецких отношений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «протестует» против сирийско-российского наступления в Идлибе. В свою очередь, Россия по-прежнему не реагирует на требования турецкой стороны остановить военные действия и «полна решимости вытеснить все группировки наёмников из провинции», отмечает немецкое издание.

 

Анкара обвиняет правительство Башара Асада в нарушении договора о создании в Сирии зон безопасности. Москва же утверждает, что военная операция в Идлибе проводится против террористических группировок и поэтому необходима.

 

«Примечательным» Deutsche Wirtschafts Nachrichten считает событие, которое произошло 10 января 2018 года. Тогда Минобороны России, по информации издания, направило письма начальнику Генштаба Вооружённых сил Турции генералу Акару Хулуси и главе Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

 

«Турция обязана склонить контролируемые Анкарой вооружённые формирования к соблюдению перемирия», — цитирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten письмо, адресованное главе Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану.

 

Издание обращает внимание на то, что и в вопросе с курдами Москва дала Анкаре «однозначный» ответ: «Россия не разрешила Турции военную операцию против курдских Отрядов народной самообороны».

 

По мнению Deutsche Wirtschafts Nachrichten, таким образом, учитывая всё вышеперечисленное, «Путин указал Эрдогану границы дозволенного в Сирии». «Россия Эрдогану не доверяет по объективным причинам. Турецкий президент проводил в Астане успешную политику до тех пор, пока он ни с того ни с сего в очередной раз не назвал сирийского лидера Башара Асада террористом», — подчёркивает немецкое издание.

ИНО TV / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 11:32 21:01:2018

Nu kā tad tā, Putins iebilst, bet turki neklausās viņā.. Kārtējā Putina laža.. Ha ha ha

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тихо сам с собою 11:40 21:01:2018

сельский ущербный дурачёк с 8летним сельским образованием?

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Патриоту 11:40 21:01:2018

Тебе в дурдоме завтрак не дали,дегенерат!

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и «полна решимости вытеснить все группировки наёмников », 11:33 21:01:2018

Так и будет.

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хуторянен 11:37 21:01:2018

Два бандюхана , один из питерской подворотни , другой из стамбульской , не могут поделить Сирию . И не смогут , так как Турция силнее расеи

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Vova 12:20 21:01:2018

Skoro snova dadut vate otmašku sčitat Turciju vragom, a kogda dogovorjatsja- drugom. Vata vsjo shavajet. Privičnije uže.

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Latviešu patriots 11:37 21:01:2018

Turcijas tanki Afrinā, bet fīreriņš Putins tikai iebilst..

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