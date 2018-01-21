Кризис в сирийской провинции Идлиб — «тест на прочность» для российско-турецких отношений, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «протестует» против сирийско-российского наступления в Идлибе. В свою очередь, Россия по-прежнему не реагирует на требования турецкой стороны остановить военные действия и «полна решимости вытеснить все группировки наёмников из провинции», отмечает немецкое издание.
Анкара обвиняет правительство Башара Асада в нарушении договора о создании в Сирии зон безопасности. Москва же утверждает, что военная операция в Идлибе проводится против террористических группировок и поэтому необходима.
«Примечательным» Deutsche Wirtschafts Nachrichten считает событие, которое произошло 10 января 2018 года. Тогда Минобороны России, по информации издания, направило письма начальнику Генштаба Вооружённых сил Турции генералу Акару Хулуси и главе Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.
«Турция обязана склонить контролируемые Анкарой вооружённые формирования к соблюдению перемирия», — цитирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten письмо, адресованное главе Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану.
Издание обращает внимание на то, что и в вопросе с курдами Москва дала Анкаре «однозначный» ответ: «Россия не разрешила Турции военную операцию против курдских Отрядов народной самообороны».
По мнению Deutsche Wirtschafts Nachrichten, таким образом, учитывая всё вышеперечисленное, «Путин указал Эрдогану границы дозволенного в Сирии». «Россия Эрдогану не доверяет по объективным причинам. Турецкий президент проводил в Астане успешную политику до тех пор, пока он ни с того ни с сего в очередной раз не назвал сирийского лидера Башара Асада террористом», — подчёркивает немецкое издание.
Nu kā tad tā, Putins iebilst, bet turki neklausās viņā.. Kārtējā Putina laža.. Ha ha ha« ответить
сельский ущербный дурачёк с 8летним сельским образованием?« ответить
Тебе в дурдоме завтрак не дали,дегенерат!« ответить
Так и будет.« ответить
Два бандюхана , один из питерской подворотни , другой из стамбульской , не могут поделить Сирию . И не смогут , так как Турция силнее расеи« ответить
Skoro snova dadut vate otmašku sčitat Turciju vragom, a kogda dogovorjatsja- drugom. Vata vsjo shavajet. Privičnije uže.« ответить
Turcijas tanki Afrinā, bet fīreriņš Putins tikai iebilst..« ответить