Как писал TopNews, 25 января 2018 года американские СМИ написали о том, что 31-летняя Катерина Тихонова, которую журналисты называют дочерью Путина, рассталась со своим супругом, бизнесменом Кириллом Шамаловым.

По сведениям телеграм-канала «Открытые медиа», новой избранницей коммерсанта стала экс-жена бывшего чиновника московской мэрии Жанна Волкова, чей бывший муж занимался курированием в стройкомплексе Москвы финансовую политику еще при Юрии Лужкове. После этого семья переехала в Монако, а спустя еще несколько лет супруги развелись — Сергей вернулся в Москву, а Жанна улетела в Лондон.

В Facebook стали появляться снимки с мужчиной, чье лицо Жанна скрывает. Однако СМИ уверены, что ее новым избранником стал Кирилл Шамалов, который якобы уговорил ее вернуться в Россию и даже якобы сделал предложение.

Ранее сообщалось, что Кирилл Шамалов приходится сыном совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, который близко знаком с Владимиром Путиным..

По некоторым данным, Кирилл Шамалов и Екатерина Тихонова поженились в 2013 году на курорте «Игора» в Ленинградской области. При этом сотрудникам курорта и гостям мероприятия было запрещено рассказывать об увиденном.

О том, что пара рассталась, стало известно буквально на днях. О том, когда именно произошел разрыв, и оформлен ли он официально, ничего не сообщается, пишет anews.com.