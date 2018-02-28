СМИ: Рижское “Динамо” будет исключено из КХЛ(14)

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Виталий Вавилкин
18:55 28.02.2018
Спорт / Хоккей

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что рижское «Динамо» и «Слован» будут исключены из КХЛ.

«Есть новости по тому, кто покидает КХЛ в следующем сезоне. «Ладе» и «Северстали» уже ничего не угрожает.

 

Лигу, вероятнее всего, покинут рижское «Динамо» и «Слован». У них совсем нет никаких денег, даже бюджетных», – сказал Шевченко.

 

Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит некоторые клубы по итогам нынешнего сезона.

 

В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.

 

sports.ru / Фото
Комментарии (14)
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СМЕРШ 19:09 28:02:2018

Šādas ziņas lasīt tīrais kaifs.(с)

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Александр Шерстобитов 19:12 28:02:2018

Не люблю хоккей. Новость просто ПОХ

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кеен 19:13 28:02:2018

Это конец не только Рижского Динамо,, это конец Латвийского хоккея,, сборная Латвии в этом столетии,, играть на чемпионатах мира,, олимпийских играх,, больше присутствовать не будет...................

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Latviešu patriots 19:20 28:02:2018

Latviešu hokeja klubam nav ko darīt krieviskā līgā! Varēs vairāk veltīt spēkus pasaules čempionātiem un Olimpiskām spēlēm!

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Istais Latviešu patriots 19:41 28:02:2018

Aizver savas smirdigas žaunas, maksas provokators

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Сергей 19:55 28:02:2018

Помню была такая команда Латвийская фанера, вот это уровень Латвии с такими латышскими патриотами

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кеен 20:07 28:02:2018

Вот это и будет удел,, латвийского хоккея,, Курбадс, земгале,, лиепая,, короче дворовые команды,,,, Зато сейчас флорбол национальный трэнд,, там весь цвет нации...

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toljko duraku kruglomu 21:33 28:02:2018

vse poher

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Ещё одна 19:31 28:02:2018

сегодня - ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!! И хоккей В ЖОПЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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BOT 19:37 28:02:2018

Lat.pederasts - HAKAPKAЛ HA CBOЮ KOMAHДУ!!! В КХЛ летали везде бесплатно,а теперь будут - ЗА ВСЁ ПЛАТИТЬ,НА РАДОСТЬ ЭТОМУ ПЕДЕРАСТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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26.02.2018

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