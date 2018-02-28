«Есть новости по тому, кто покидает КХЛ в следующем сезоне. «Ладе» и «Северстали» уже ничего не угрожает.
Лигу, вероятнее всего, покинут рижское «Динамо» и «Слован». У них совсем нет никаких денег, даже бюджетных», – сказал Шевченко.
Согласно рейтингу из восьми критериев, КХЛ исключит некоторые клубы по итогам нынешнего сезона.
В него входят спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги, финансовая стабильность и так далее.
Šādas ziņas lasīt tīrais kaifs.(с)« ответить
Не люблю хоккей. Новость просто ПОХ« ответить
Это конец не только Рижского Динамо,, это конец Латвийского хоккея,, сборная Латвии в этом столетии,, играть на чемпионатах мира,, олимпийских играх,, больше присутствовать не будет...................« ответить
Latviešu hokeja klubam nav ko darīt krieviskā līgā! Varēs vairāk veltīt spēkus pasaules čempionātiem un Olimpiskām spēlēm!« ответить
Aizver savas smirdigas žaunas, maksas provokators« ответить
Помню была такая команда Латвийская фанера, вот это уровень Латвии с такими латышскими патриотами« ответить
Вот это и будет удел,, латвийского хоккея,, Курбадс, земгале,, лиепая,, короче дворовые команды,,,, Зато сейчас флорбол национальный трэнд,, там весь цвет нации...« ответить
vse poher« ответить
сегодня - ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!! И хоккей В ЖОПЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Lat.pederasts - HAKAPKAЛ HA CBOЮ KOMAHДУ!!! В КХЛ летали везде бесплатно,а теперь будут - ЗА ВСЁ ПЛАТИТЬ,НА РАДОСТЬ ЭТОМУ ПЕДЕРАСТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить