Российский бизнесмен является резидентом Швейцарии, сообщил сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров в Twitter.

Албуров сослался на открытые данные о британской компании Fordstam Limited, которая является головной структурой группы, куда входит лондонский футбольный клуб Chelsea. Его владельцем является Абрамович, сообщает The New Times.

Подача бизнесменом Романом Абрамовичем прошения о виде на жительство в кантоне Вале в Швейцарии — плохая новость для России. Представители делового сообщества могут воспринять это как сигнал резкого ухудшения бизнес-климата в России, говорят опрошенные «URA.RU» эксперты.

Как заявилпервый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, тревогу вызывает даже не тот факт, что вид на жительство оформляет Роман Абрамович: «Тревожно, что огромное количество людей в бизнесе имеют либо двойное гражданство, либо вид на жительство. Такая тенденция действительно есть, и она не может не настораживать».

По мнению политолога Аббаса Галлямова, новость про оформление Абрамовичем вида на жительство в Швейцарии — очень плохая. «Абрамович — знаковая фигура для российского бизнес-сообщества, и его решение усилит ощущение, что на улучшение бизнес-климата в России рассчитывать не приходится. Реакция отечественных предпринимателей будет примерно следующей: «Уж если Абрамович с его связями и способностями выстроить диалог с кем угодно считает, что в России делать нечего, то что уж про нас, простых смертных, говорить», — заявил «URA.RU» Галлямов. Впрочем, определенные плюсы из этой новости российские власти извлечь все-таки смогут, уверен собеседник агентства: «Их сторонники скажут: дескать, олигархам ельцинского разлива, привыкшим оперировать в непрозрачной политической атмосфере, места в современной России совсем не осталось. Отъезд Абрамовича это подтверждает».

По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, решение Абрамовича не выглядит удивительным: «В рамках заявленной британскими властями атаки весь спектр организованной преступности, бывшие олигархи, которые подозреваются в отмывании денег и коррупции, будут вынуждены объяснить, на какие средства они купаются в роскоши в Великобритании».

Политолог указал на то, что должностные лица готовятся применить новые приказы, которые вступили в силу на прошлой неделе. «Они [приказы] дают возможность подвергать конфискации сомнительные активы на время, пока фигуранты расследования не смогут должным образом объяснить приобретение этого имущества. Выявлены десятки объектов для преследований», — подчеркнул Калачев. По его словам, Абрамович не просто бывший олигарх, но и фигурант «кремлевского списка», а потому может стать объектом проверок и давления в числе первых.

На прошлой неделе глава британского министерства безопасности Бен Уоллес заявил, что иностранцы, покупающие дорогую недвижимость в Великобритании, обязаны будут разъяснить властям страны, откуда у них появились такие большие деньги. В частности, по его словам, чиновники ждут объяснений от инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили миллиарды фунтов в недвижимость Лондона. Ранее в Великобритании был принят закон о борьбе с организованной преступностью, который подразумевает, что надзорные органы будут вправе замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.

По словам опрошенных «URA.RU» юристов, в зависимости от типа разрешения, проживание под статусом временного жителя подразумевает свободное перемещение внутри ЕС, а также возможность получить работу в Швейцарии на местных предприятиях как в качестве неквалифицированных рабочих, так и в роли специалистов. Кроме того, обладатель ВНЖ получает приобретать любую недвижимость, а также вести свой бизнес. По истечении 10 лет такой жизни человек, имеющий ВНЖ, вправе оформить швейцарский паспорт уже навсегда.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов пояснил «URA.RU», что гражданин платит налоги в той стране, где находится более 183 дней в году: «Наличие или отсутствие ВНЖ на это не влияет. Крупные бизнесмены платят подавляющую часть налогов с бизнеса, а не с личного дохода. Из этого следует, что получение ВНЖ где бы то ни было никак не повлияет на уплату налога». Вместе с тем он подчеркнул, что тенденция к получению ВНЖ состоятельными россиянами имеет место.

Однако далеко не все разделяют мнение, что переезд Абрамовича в Швейцарию — потеря для России. Как пояснил Ura.ru финансовый омбудсмен Павел Медведев, «Абрамович — уже давным-давно отрезанный ломоть». «Признаться, я был уверен, что он имеет вид на жительство в Великобритании. Во всяком случае многие англичане уверены, что Роман Аркадьевич родился в предместьях Лондона и там же живет его бабушка», — заявил Медведев.

При этом он затруднился прогнозировать дальнейшую судьбу олигарха: «Спрятать деньги сейчас практически невозможно. Американцы очень жестко закрутили гайки по всему миру. Им не нужны „грязные“ деньги, поэтому они все так серьезно контролируют». По мнению Медведева, «это никакая потеря для России».

По словам заместителя директора Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, у Абрамовича уже почти не осталось активов в России. «Именно поэтому получение Абрамовичем вида на жительство для России не значит практически ничего. Многие крупные бизнесмены давно не являются российскими налоговыми резидентами, например, Фридман [Михаил, акционер консорциума „Альфа-Групп“] и Усманов [Алишер, основатель USM Holdings]», — напомнил в разговоре с «URA.RU» политолог.

По информации швейцарской газеты Sonntags Zeitung, Роман Абрамович впервые подал заявление о ВНЖ еще летом 2016 года. Бизнесмен просил разрешить ему проживать в городе Вербье. Однако спустя примерно год прошение было отозвано. В ноябре 2017 года Абрамович решил вновь попросить вид на жительство.

В кантоне Вале, где, по данным швейцарских СМИ, собирается поселиться Абрамович, действует особый налоговый режим, при котором обладатели ВНЖ платят налоги, исходя из стоимости их трат на жизнь в этом месте, а не оценки активов, которые им принадлежат. Абрамович много времени проводит в Великобритании, где ему в числе прочего принадлежит футбольный клуб «Челси».

5 февраля швейцарские СМИ сообщили, что Абрамович в июле 2016 года запрашивал получение вида на жительство в Швейцарии, но позже отозвал прошение.