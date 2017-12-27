Число российских туристов в Эстонии продолжает возрастать, хотя до рекордных показателей ещё далеко. Об этом свидетельствуют общие данные туристических и транспортных компаний. Что же интересует россиян в Эстонии? Об этом узнал наш корреспондент.

В этом году рождественские и новогодние праздники многие россияне традиционно проведут у нас. Железнодорожная компания GoRail увеличила количество вагонов в составе, следующем по маршруту Москва — Таллин, за неделю до нового года. Удлинённый состав будет ходить до 8 января. Более того, 30 декабря и 2 января будут пущены дополнительные поезда.

КРИСТИНА, туристка из Москвы: Я читала, что в Таллине очень хорошо в рождественские праздники.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Дорого?

КРИСТИНА: Посмотрим! Думаю, что нет.

МИРОСЛАВ, турист из Москвы: Довольно близко от Москвы и недорого. И никогда мы здесь не были. Поэтому хочется посмотреть, как же здесь будет на Новый год.

— По прогнозам компании Эстонская железная дорога, в рождественские праздники число пассажиров вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом. Не только поездами, но и автобусами спешат к нам россияне. Компания Lux Express на рождественские праздники организует 44 дополнительных отправления по маршруту Санкт-Петербург — Таллин.

АННА ШИРИНСКАЯ, менеджер по продажам и маркетингу Lux Express: Пока окончательные итоги подводить рано. Но по нашим прогнозам, в этом году в праздничный период мы перевезём на 7 процентов пассажиров больше, чем в прошлом году. И загруженность автобусов уже в декабре на праздничный период выросла на 12 процентов.

— Не только Таллин, но и Северо-Восток Эстонии традиционно популярен среди наших восточных соседей. Россияне любят не только шумные СПА близкого к ним региона, но и хотят насладиться эстонской культурой.

ТЕРЬЕ РАТТУР, хозяйка мызы Мяэтагузе: Едут познакомиться с нашими другими объектами туризма. Так что мы знаем, что они посещают и ярмарку изделий из дерева в Авенурме, и Тарту. Так что они любопытные. И как я могу даже сказать, это «туристы культуры».

— В Союзе отелей и ресторанов говорят, что интерес россиян к Эстонии постепенно возвращается на прежние позиции.

ВЕРНИ ЛООДМАА, президент Союза отелей и ресторанов Эстонии: Мы, конечно, ещё далеки от тех цифр, которые были у нас период бума в 2013 — 2014 годах. Но на протяжении всего года мы видим, и это подтверждает статистика, что интерес российских туристов к Эстонии умеренно растёт.

По данным портала Booking com, на Новый год за границей России больше всего гостиничных мест россияне забронировали в Таллине, Риге, Минске, Праге и Хельсинки.