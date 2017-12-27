СМИ: Россияне рвутся в Эстонию(1)

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Герман Бергер
19:11 27.12.2017
В мире / Россия

Как свидетельствуют общие данные туристических и транспортных компаний Эстонии, число туристов из России в последнее время продолжает расти. Россиян привлекают культурные достопримечательности Эстонии, близкое расположение и умеренные цены на отдых. Хотя до былых рекордных показателей посещаемости пока всё же далеко, сообщает ERR.

Число российских туристов в Эстонии продолжает возрастать, хотя до рекордных показателей ещё далеко. Об этом свидетельствуют общие данные туристических и транспортных компаний. Что же интересует россиян в Эстонии? Об этом узнал наш корреспондент.

 

В этом году рождественские и новогодние праздники многие россияне традиционно проведут у нас. Железнодорожная компания GoRail увеличила количество вагонов в составе, следующем по маршруту Москва — Таллин, за неделю до нового года. Удлинённый состав будет ходить до 8 января. Более того, 30 декабря и 2 января будут пущены дополнительные поезда.

 

КРИСТИНА, туристка из Москвы: Я читала, что в Таллине очень хорошо в рождественские праздники.
 
КОРРЕСПОНДЕНТ: Дорого?
 
КРИСТИНА: Посмотрим! Думаю, что нет.
 
МИРОСЛАВ, турист из Москвы: Довольно близко от Москвы и недорого. И никогда мы здесь не были. Поэтому хочется посмотреть, как же здесь будет на Новый год.
 
— По прогнозам компании Эстонская железная дорога, в рождественские праздники число пассажиров вырастет на 20% по сравнению с прошлым годом. Не только поездами, но и автобусами спешат к нам россияне. Компания Lux Express на рождественские праздники организует 44 дополнительных отправления по маршруту Санкт-Петербург — Таллин.
 
АННА ШИРИНСКАЯ, менеджер по продажам и маркетингу Lux Express: Пока окончательные итоги подводить рано. Но по нашим прогнозам, в этом году в праздничный период мы перевезём на 7 процентов пассажиров больше, чем в прошлом году. И загруженность автобусов уже в декабре на праздничный период выросла на 12 процентов.
 
— Не только Таллин, но и Северо-Восток Эстонии традиционно популярен среди наших восточных соседей. Россияне любят не только шумные СПА близкого к ним региона, но и хотят насладиться эстонской культурой.
 
ТЕРЬЕ РАТТУР, хозяйка мызы Мяэтагузе: Едут познакомиться с нашими другими объектами туризма. Так что мы знаем, что они посещают и ярмарку изделий из дерева в Авенурме, и Тарту. Так что они любопытные. И как я могу даже сказать, это «туристы культуры».
 
— В Союзе отелей и ресторанов говорят, что интерес россиян к Эстонии постепенно возвращается на прежние позиции.
 
ВЕРНИ ЛООДМАА, президент Союза отелей и ресторанов Эстонии: Мы, конечно, ещё далеки от тех цифр, которые были у нас период бума в 2013 — 2014 годах. Но на протяжении всего года мы видим, и это подтверждает статистика, что интерес российских туристов к Эстонии умеренно растёт.
 
По данным портала Booking com, на Новый год за границей России больше всего гостиничных мест россияне забронировали в Таллине, Риге, Минске, Праге и Хельсинки.
ИНО TV / Фото
Комментарии (1)
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Velta 20:41 27:12:2017

Latishi xotj bi znali chto im poxui sankcii, zhivem no ne bedneem

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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