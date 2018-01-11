В новом рейтинге врагов России Евросоюзу досталось почётное третье место. При этом настоящим кукловодом в Европе жители Российской Федерации считают именно Германию, пишет Handelsblatt.

Более того, как следует из последнего опроса «Левада-Центра», немцев россияне боятся даже сильнее, чем террористов «Исламского государства», отмечает автор статьи Андре Баллин.

У Российской Федерации только два верных союзника — её армия и флот. Это высказывание времён царской России не утратило своей актуальности и сегодня — по крайней мере в сознании россиян, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Согласно последнему опросу «Левада-Центра», две трети россиян убеждены, что у Российской Федерации действительно есть враги, и только 21% опрошенных думают иначе. Четверть жителей России даже уверены, что их страна буквально окружена врагами, отмечает автор статьи Андре Баллин.

Ни для кого не стало большим сюрпризом то, что «врагом государства номер один» для россиян вновь стали Соединённые Штаты. Так считают 68% опрошенных. Тем самым жители Российской Федерации поставили своего рода «новый печальный рекорд», констатирует журналист Handelsblatt.

Вторая и третья строчки в списке врагов России, в свою очередь, достались Украине (29%) и Европейскому союзу (14%). Автор статьи также обращает внимание на то, что в 2012 году — именно тогда в последний раз проводился подобный опрос — ни Украина, ни ЕС вообще не вошли в рейтинг недоброжелателей Российской Федерации.

Сегодня же врагами в Европе для россиян в первую очередь являются Польша (8%), Великобритания (6%) и Германия (6%), продолжает Андре Баллин. В то время как поляков и британцев российские СМИ «часто выставляют подстрекателями» против России внутри Евросоюза, «настоящим кукловодом» в Европе россияне считают именно Берлин.

«Примечательно то, что таким образом россияне больше боятся немцев, чем исламистских фундаменталистов и последователей террористической группировки «Исламское государство». Врагами их считают всего пять процентов жителей России», — подчёркивает журналист немецкой газеты.

«Антизападная пропаганда в российских СМИ работает, — делает вывод автор статьи Андре Баллин. — Очевидно, что при этом настраивать аудиторию против Запада им удаётся лучше, чем против террористов».