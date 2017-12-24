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Герман Бергер
17:15 24.12.2017
В мире / Политика

Доклад о всеобщей гражданской обороне, представленный шведским комитетом по обороне, вызвал огромные опасения у общественности.

Как пишет Aftonbladet, Швеция оказывается совершенно не готова обеспечивать электроснабжение в случае вооружённого конфликта, у страны отсутствуют бомбоубежища и запасы продовольствия, а в здравоохранении не справятся с десятками тысяч убитых и раненых.

 

Шведский комитет по обороне представил доклад о всеобщей гражданской обороне, однако презентация председателя комитета Бьёрна фон Сюдова резко контрастировала с той устрашающей информацией, которую он представил. Как пишет Aftonbladet, Швеция оказывается совершенно не готова обеспечивать работу электроснабжения в случае серьёзного кризиса, у страны отсутствуют бомбоубежища, равно как и запасы еды, а в отрасли здравоохранения не справятся с десятками тысяч убитых и раненых.

 

Как продолжает издание, при социальном планировании давно уже не учитывался аспект политики безопасности, а всеобщая оборона существует в основном на бумаге. Сейчас все парламентские партии как одна обещают улучшения и принятие мер, однако теперь разговор идет гораздо жёстче, чем раньше. По нескольким пунктам комитет по обороне затрагивает один новый аспект. Он хочет, чтобы Швеция составила план, как в течение трёх месяцев обеспечивать необходимое функционирование общества в случае кризиса, который возникнет, если страна окажется вовлечённой в войну хотя бы на некоторое время. 

 

Это повлекло бы за собой огромные изменения и новый способ организации общества. В качестве примера издание приводит продовольственное обеспечение. Сегодня Швеция сможет протянуть несколько дней на тех запасах, что есть в продуктовых магазинах, поскольку еда по большей части импортируется из других стран. Поэтому стране необходимо либо иметь запасы на складах, либо подготовить план, который поможет держать границу хоть в какой-то мере открытой.

 

Одним из конкретных предложений является то, что каждый человек должен уметь неделю выживать самостоятельно, без поддержки общества. Шведам нужно научиться, как вести себя в кризис, узнать, что нужно иметь дома из еды и экипировки.

 

«Вероятно, личная ответственность — это и есть важнейший смысл доклада комитета по обороне. Если Швеция хочет уметь защититься и пережить крупный кризис, то помогать должны все, как в большом, так и в малом. Вот, по сути, ядро всеобщей обороны. Нужны все, и всеобщие усилия имеют огромное значение, чтобы всё сработало, как надо», — заключает Aftonbladet.

ИНО TV / Фото
Комментарии (6)
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опять Русские идут......... 17:32 24:12:2017

что то долго русские идут (правда сейчас не на Прибалтику) Русские ускорьте шаг.Мы уже вас заждались. Вести. Ну хватит нагнетать военный психоз. Опротивели.

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dlz77 18:19 24:12:2017

у россии есть приблтика - усть-луга, приморск, выборг.
зачем ей эти шведские педики.

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русский 17:35 24:12:2017

Этих пи-дарасов даже в плен брать за падло что-бы не зашкваритсья!!!!

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история 17:46 24:12:2017

Со времён Петра Великого идёт выражение: "разбит как швед под Полтавой". А ведь армия Карла Xll считалась сильнейшей в Европе, а значит в мире.

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001 17:44 24:12:2017

Если я и моя семья должны прокормится неделю то накуя мне такая страна , мне легче у окупантов еды попросить,

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сайка за испуг 18:53 24:12:2017

Такие защитники на фото сдаются на милость врагу.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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