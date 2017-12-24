Доклад о всеобщей гражданской обороне, представленный шведским комитетом по обороне, вызвал огромные опасения у общественности.

Как пишет Aftonbladet, Швеция оказывается совершенно не готова обеспечивать электроснабжение в случае вооружённого конфликта, у страны отсутствуют бомбоубежища и запасы продовольствия, а в здравоохранении не справятся с десятками тысяч убитых и раненых.

Шведский комитет по обороне представил доклад о всеобщей гражданской обороне, однако презентация председателя комитета Бьёрна фон Сюдова резко контрастировала с той устрашающей информацией, которую он представил. Как пишет Aftonbladet, Швеция оказывается совершенно не готова обеспечивать работу электроснабжения в случае серьёзного кризиса, у страны отсутствуют бомбоубежища, равно как и запасы еды, а в отрасли здравоохранения не справятся с десятками тысяч убитых и раненых.

Как продолжает издание, при социальном планировании давно уже не учитывался аспект политики безопасности, а всеобщая оборона существует в основном на бумаге. Сейчас все парламентские партии как одна обещают улучшения и принятие мер, однако теперь разговор идет гораздо жёстче, чем раньше. По нескольким пунктам комитет по обороне затрагивает один новый аспект. Он хочет, чтобы Швеция составила план, как в течение трёх месяцев обеспечивать необходимое функционирование общества в случае кризиса, который возникнет, если страна окажется вовлечённой в войну хотя бы на некоторое время.

Это повлекло бы за собой огромные изменения и новый способ организации общества. В качестве примера издание приводит продовольственное обеспечение. Сегодня Швеция сможет протянуть несколько дней на тех запасах, что есть в продуктовых магазинах, поскольку еда по большей части импортируется из других стран. Поэтому стране необходимо либо иметь запасы на складах, либо подготовить план, который поможет держать границу хоть в какой-то мере открытой.

Одним из конкретных предложений является то, что каждый человек должен уметь неделю выживать самостоятельно, без поддержки общества. Шведам нужно научиться, как вести себя в кризис, узнать, что нужно иметь дома из еды и экипировки.

«Вероятно, личная ответственность — это и есть важнейший смысл доклада комитета по обороне. Если Швеция хочет уметь защититься и пережить крупный кризис, то помогать должны все, как в большом, так и в малом. Вот, по сути, ядро всеобщей обороны. Нужны все, и всеобщие усилия имеют огромное значение, чтобы всё сработало, как надо», — заключает Aftonbladet.