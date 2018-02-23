Сотни русских солдат погибли по согласованию с Кремлем(32)

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Владимир Бучельников
13:48 23.02.2018
В мире / Россия

Перехваченные американской разведкой сообщения указывают на личное участие российского бизнесмена Евгения Пригожина в планировании наступления проправительственных сил в Сирии в начале февраля 2018 года, а также на координирование им своих действий с высокопоставленными сирийскими чиновниками, пишет газета The Washington Post.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер», тесно общался с Кремлем и сирийскими чиновниками до и после атаки на проправительственные силы в Сирии, в результате которой погибли граждане РФ. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки, которые есть в распоряжении редакции.

 

Издание отмечает, что перехваченные сообщения указывают на личное участие Пригожина в планировании наступления и на координирование им своих действий с высокопоставленными сирийскими чиновниками.

 

Так, 24 января Пригожин заявил, что поручил разрешение от российского министра, имя которого не назвал, продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой и ожидал решения сирийского правительства. 

 

30 января бизнесмен, как пишет The Washington Post, заявил, что у него есть «хороший сюрприз» для президента Сирии Башара Асада, который следует ожидать с 6 по 9 февраля.

 

Также, согласно одному из отчетов разведки США, министр по делам президента Сирии Мухаммад Фадлаллах Аззам заявлял Пригожину, что его работа будет оплачена.

 

В докладах также было указано, что в этот период Пригожин тесно общался с Кремлем, в частности – с главой администрации президента РФ Антоном Вайно и замглавы администрации Владимиром Островенко, но содержание этих переговоров неизвестно. Отмечается, что это общение продолжалось до 5 февраля, потом прервалось и возобновилось через день после атаки.

 

Представители американской разведки не стали комментировать отчеты, выдержки из которых оказались в распоряжении The Washington Post.

 

8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.

 

Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Многие из них также воевали против Украины на Донбассе.

 

15 февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США могли погибнуть пять граждан России. 20 февраля в МИД России заявили о погибших и нескольких десятках раненых в «недавнем военном столкновении» в Сирии.

 

15 ноября 2017 года Пригожин опровергал связь своей компании «Конкорд» с частной военной компанией «Вагнер».

Гордон / Фото
Комментарии (32)
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Smile 13:54 23:02:2018

HA HA HA HA HA :)))))

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П у т и н 14:30 23:02:2018

Точно, все спорят о количестве, но никому не жаль этих русских ребят, которых рашка переработала и высрала.

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Эй бараны 15:02 23:02:2018

""жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.""
""Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат""

Бараны определитесь уже сколько вы там насчитали, диванная кавалерия бля

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П у т и н 15:16 23:02:2018

Эй, дегенерат, рашка на каждом шагу предаёт своих. Возразить можешь?

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утину 17:05 23:02:2018

Эй пидор, Россия своих не предает на каждом шагу, возразить можешь?

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П у т и н 18:03 23:02:2018

Козявка, русские школы закроют, не слышал? А Маша Захарова - Глубокая глотка, выразит озабоченность. Усё. И утрутся рюсские соплями.

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утину 18:51 23:02:2018

Предлагаешь войну начать? Слышь глубокая глотка, а о последствиях ты не думаешь?

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П у т и н 18:58 23:02:2018

Ты тупой или слепой? Тогда для тебя большими буковками - РУССКИЕ В ЛАТВИИ УТИРАЮТСЯ 27 ЛЕТ, А РАШКА НА НИХ НАСРАЛА И ЗАБЫЛА. Отползай, ватничек.

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каклобыдло 19:10 23:02:2018

пнх

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ха! ха! 13:58 23:02:2018

ОБС (Одна Баба Сказала): Пригожин где-то с кем-то когда-то говорил, а может не говорил, а может анекдот рассказал, а может... Короче, хрен его разберешь. А блумберг-шлумберг где-то чего-то услышал, то ли кто- то чего-то сказал, то ли просто пернул...

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Ты суслика видишь? 15:00 23:02:2018

Некогда серьёзные издания давно превратились в похабную бульварщину, ибо кроме всякого сказочного бреда на уровне Голливудских суперхероев - ничего больше отупевшему плебсу не продаётся!
БРЕДЯТИНА, как всегда!
А глисты пусть хавают! :)
Этот понос именно для них! :)

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10 дюймов 13:59 23:02:2018

одна бабушка сказала и Фашингтон Пост подхватил----а что там слышно про негров, которых каждый день в Штатах полиция отстреливает?--- скоко-скоко тама убитых? и что думает об этом Фашистон Пост?

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Марис 14:27 23:02:2018

Большое спасибо России за бесплатное удобрение для полей сирийских фермеров!

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Ты суслика видишь? 15:05 23:02:2018

Чем перепечатывать нескончаемый бред от фейковых историй, лучше бы написали о ситуации в Сирии:
Из Сирии приходят сообщения о том, что курдские вооружённые отряды YPG начали передачу части контролируемых территорий сирийским правительственным силам. Речь идёт о территориях в района Африна. В частности, стало известно о планах передачи под контроль САА города Тель-Рифат.
Командовании YPG сообщает о том, что ранее под контроль правительственной армии на севере Сирии перешли такие населённые пункты как Баидин, Шейх-Хидр, Аш-Шафиф и Аль-Халяк. В ближайшее время под контроль САА будут переданы районы Ашрафия и Шейх-Махсуд в Алеппо.
Таким образом, сирийская армия впервые за несколько лет получает контроль над территориями компактного проживания курдского населения на севере страны. Выставляется барьер турецким войскам для дальнейшего продвижения, если такие планы ВС Турции вообще вынашивались.
Да, ещё к Тель-Рифату выдвинулась российская военная полиция. (видио и сами нагуглите, кому надо)

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Саня 13:59 23:02:2018

_погибли по согласованию с Кремлем_
Вот хитрецы. Русский способ ухода от налогов?

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ИвАн 14:12 23:02:2018

Нее, ну понятно- быдло навоз, но хоть бы технику пожалели.

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ИвАну 14:37 23:02:2018

Да ладно ИвАн не парься,не твоё это собачье дело,бери лучше в рот у своих хозяев.

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ИвАн 15:10 23:02:2018

Ах вы русские шалунишки! Одни извращения на уме.

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Окурку ИвАну 15:17 23:02:2018

верзилов, не забывайся! это ты быдло, глист навозный. Не перекладывай свои комплексы неполноценности на других.

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Jekabs 16:23 23:02:2018

Что все о себе да о себе,дегенерат. Хоть что нибудь умное сказал. Твое призвание скулить как шакал и быть пасивным.

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перехватили! ура!!! 14:00 23:02:2018

Утка летела по небу по заданию Путина. Вот её и перехватила пиндосовская "розведка".

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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