Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер», тесно общался с Кремлем и сирийскими чиновниками до и после атаки на проправительственные силы в Сирии, в результате которой погибли граждане РФ. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки, которые есть в распоряжении редакции.
Издание отмечает, что перехваченные сообщения указывают на личное участие Пригожина в планировании наступления и на координирование им своих действий с высокопоставленными сирийскими чиновниками.
Так, 24 января Пригожин заявил, что поручил разрешение от российского министра, имя которого не назвал, продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой и ожидал решения сирийского правительства.
30 января бизнесмен, как пишет The Washington Post, заявил, что у него есть «хороший сюрприз» для президента Сирии Башара Асада, который следует ожидать с 6 по 9 февраля.
Также, согласно одному из отчетов разведки США, министр по делам президента Сирии Мухаммад Фадлаллах Аззам заявлял Пригожину, что его работа будет оплачена.
В докладах также было указано, что в этот период Пригожин тесно общался с Кремлем, в частности – с главой администрации президента РФ Антоном Вайно и замглавы администрации Владимиром Островенко, но содержание этих переговоров неизвестно. Отмечается, что это общение продолжалось до 5 февраля, потом прервалось и возобновилось через день после атаки.
Представители американской разведки не стали комментировать отчеты, выдержки из которых оказались в распоряжении The Washington Post.
8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.
Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Многие из них также воевали против Украины на Донбассе.
15 февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США могли погибнуть пять граждан России. 20 февраля в МИД России заявили о погибших и нескольких десятках раненых в «недавнем военном столкновении» в Сирии.
15 ноября 2017 года Пригожин опровергал связь своей компании «Конкорд» с частной военной компанией «Вагнер».
HA HA HA HA HA :)))))« ответить
Точно, все спорят о количестве, но никому не жаль этих русских ребят, которых рашка переработала и высрала.« ответить
""жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.""« ответить
""Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат""
Бараны определитесь уже сколько вы там насчитали, диванная кавалерия бля
Эй, дегенерат, рашка на каждом шагу предаёт своих. Возразить можешь?« ответить
Эй пидор, Россия своих не предает на каждом шагу, возразить можешь?« ответить
Козявка, русские школы закроют, не слышал? А Маша Захарова - Глубокая глотка, выразит озабоченность. Усё. И утрутся рюсские соплями.« ответить
Предлагаешь войну начать? Слышь глубокая глотка, а о последствиях ты не думаешь?« ответить
Ты тупой или слепой? Тогда для тебя большими буковками - РУССКИЕ В ЛАТВИИ УТИРАЮТСЯ 27 ЛЕТ, А РАШКА НА НИХ НАСРАЛА И ЗАБЫЛА. Отползай, ватничек.« ответить
пнх« ответить
ОБС (Одна Баба Сказала): Пригожин где-то с кем-то когда-то говорил, а может не говорил, а может анекдот рассказал, а может... Короче, хрен его разберешь. А блумберг-шлумберг где-то чего-то услышал, то ли кто- то чего-то сказал, то ли просто пернул...« ответить
Некогда серьёзные издания давно превратились в похабную бульварщину, ибо кроме всякого сказочного бреда на уровне Голливудских суперхероев - ничего больше отупевшему плебсу не продаётся!« ответить
БРЕДЯТИНА, как всегда!
А глисты пусть хавают! :)
Этот понос именно для них! :)
одна бабушка сказала и Фашингтон Пост подхватил----а что там слышно про негров, которых каждый день в Штатах полиция отстреливает?--- скоко-скоко тама убитых? и что думает об этом Фашистон Пост?« ответить
Большое спасибо России за бесплатное удобрение для полей сирийских фермеров!« ответить
Чем перепечатывать нескончаемый бред от фейковых историй, лучше бы написали о ситуации в Сирии:« ответить
Из Сирии приходят сообщения о том, что курдские вооружённые отряды YPG начали передачу части контролируемых территорий сирийским правительственным силам. Речь идёт о территориях в района Африна. В частности, стало известно о планах передачи под контроль САА города Тель-Рифат.
Командовании YPG сообщает о том, что ранее под контроль правительственной армии на севере Сирии перешли такие населённые пункты как Баидин, Шейх-Хидр, Аш-Шафиф и Аль-Халяк. В ближайшее время под контроль САА будут переданы районы Ашрафия и Шейх-Махсуд в Алеппо.
Таким образом, сирийская армия впервые за несколько лет получает контроль над территориями компактного проживания курдского населения на севере страны. Выставляется барьер турецким войскам для дальнейшего продвижения, если такие планы ВС Турции вообще вынашивались.
Да, ещё к Тель-Рифату выдвинулась российская военная полиция. (видио и сами нагуглите, кому надо)
_погибли по согласованию с Кремлем_« ответить
Вот хитрецы. Русский способ ухода от налогов?
Нее, ну понятно- быдло навоз, но хоть бы технику пожалели.« ответить
Да ладно ИвАн не парься,не твоё это собачье дело,бери лучше в рот у своих хозяев.« ответить
Ах вы русские шалунишки! Одни извращения на уме.« ответить
верзилов, не забывайся! это ты быдло, глист навозный. Не перекладывай свои комплексы неполноценности на других.« ответить
Что все о себе да о себе,дегенерат. Хоть что нибудь умное сказал. Твое призвание скулить как шакал и быть пасивным.« ответить
Утка летела по небу по заданию Путина. Вот её и перехватила пиндосовская "розведка".« ответить