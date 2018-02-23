Перехваченные американской разведкой сообщения указывают на личное участие российского бизнесмена Евгения Пригожина в планировании наступления проправительственных сил в Сирии в начале февраля 2018 года, а также на координирование им своих действий с высокопоставленными сирийскими чиновниками, пишет газета The Washington Post.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер», тесно общался с Кремлем и сирийскими чиновниками до и после атаки на проправительственные силы в Сирии, в результате которой погибли граждане РФ. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки, которые есть в распоряжении редакции.

Издание отмечает, что перехваченные сообщения указывают на личное участие Пригожина в планировании наступления и на координирование им своих действий с высокопоставленными сирийскими чиновниками.

Так, 24 января Пригожин заявил, что поручил разрешение от российского министра, имя которого не назвал, продвигаться вперед с «быстрой и сильной» инициативой и ожидал решения сирийского правительства.

30 января бизнесмен, как пишет The Washington Post, заявил, что у него есть «хороший сюрприз» для президента Сирии Башара Асада, который следует ожидать с 6 по 9 февраля.

Также, согласно одному из отчетов разведки США, министр по делам президента Сирии Мухаммад Фадлаллах Аззам заявлял Пригожину, что его работа будет оплачена.

В докладах также было указано, что в этот период Пригожин тесно общался с Кремлем, в частности – с главой администрации президента РФ Антоном Вайно и замглавы администрации Владимиром Островенко, но содержание этих переговоров неизвестно. Отмечается, что это общение продолжалось до 5 февраля, потом прервалось и возобновилось через день после атаки.

Представители американской разведки не стали комментировать отчеты, выдержки из которых оказались в распоряжении The Washington Post.

8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.

Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Многие из них также воевали против Украины на Донбассе.

15 февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США могли погибнуть пять граждан России. 20 февраля в МИД России заявили о погибших и нескольких десятках раненых в «недавнем военном столкновении» в Сирии.

15 ноября 2017 года Пригожин опровергал связь своей компании «Конкорд» с частной военной компанией «Вагнер».