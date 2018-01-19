Как отмечает бельгийское издание, одними из самых опасных и активных в 2017 году авторы доклада называют сразу три российские и китайские «виртуальные шпионские ячейки».
Одна из главных угроз в киберпространстве исходит именно от Российской Федерации и Китая. Такой вердикт вынесло Агентство по сетевой и информационной безопасности ЕС (ENISA) в своём ежегодном отчёте, сообщает EUobserver.
Москве и Пекину досталось третье место в списке «факторов угроз». Первую и вторую строчку заняли обычные киберпреступники и «инсайдеры» — персонал внутри компаний и правительственных ведомств, занимающийся кражей информации, уточняет бельгийское издание.
Как отмечает EUobserver, Россия и Китай далеко не один раз упоминаются в последнем ежегодном исследовании ENISA.
«Одними из самых опасных и активных в прошлом году отчёт ЕС называет три российские и китайские виртуальные шпионские ячейки: APT17389, APT28387 и APT29388», — перечисляет издание.
В докладе также говорится, что «базирующаяся в Китае» ячейка APT17389 осуществила «сетевые несанкционированные проникновения в американские государственные и военно-промышленные структуры, юридические фирмы, информационно-технологические и горнодобывающие компании, а также неправительственные организации».
Кроме того, авторы исследования утверждают, что в 2017 году APT28387, «виртуальная шпионская ячейка, которая, скорее всего, финансируется российским правительством», предположительно попыталась украсть данные VIP-гостей «в отелях как минимум семи европейских стран».
Что же касается APT29388 — «российской хакерской группы, которая, как полагают, сотрудничает с российской разведкой», — то её целью якобы стали нидерландские и норвежские министерства, подчёркивает EUobserver.
Beļģiem taisnība. Krievija un Ķīna ir drauds ES.« ответить
Ты кон чен ый,сходи к психиаотору!« ответить
Kaut kāds štrunta krievvalodīgais man LATVIETIM neko nenorādīs. Anderstend?! Ponjal čurka!« ответить
Раб всегда остаётся рабом,это аксиома,что ты и подтвердил своим коммом.« ответить
Krievi ir Putina vergi, kas ar sajūsmu ļauj viņam tos drāzt. Ha ha ha« ответить
Ты то и есть шестерка и раб!« ответить
Предполагантся, что остальные страны мягкие, пушистые и не занимаются шпионажем... ДБ.« ответить
Определяющим является обстоятельства: «предположительно», «скорее всего» и т.д.« ответить