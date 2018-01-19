СМИ: «шпионские ячейки» России и Китая не спят(8)

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Герман Бергер
18:10 18.01.2018
В мире / Политика

Россия и Китай далеко не один раз упоминаются в последнем ежегодном отчёте Агентства по сетевой и информационной безопасности ЕС, пишет EUobserver.

Как отмечает бельгийское издание, одними из самых опасных и активных в 2017 году авторы доклада называют сразу три российские и китайские «виртуальные шпионские ячейки».

 

Одна из главных угроз в киберпространстве исходит именно от Российской Федерации и Китая. Такой вердикт вынесло Агентство по сетевой и информационной безопасности ЕС (ENISA) в своём ежегодном отчёте, сообщает EUobserver.

 

Москве и Пекину досталось третье место в списке «факторов угроз». Первую и вторую строчку заняли обычные киберпреступники и «инсайдеры» — персонал внутри компаний и правительственных ведомств, занимающийся кражей информации, уточняет бельгийское издание.

 

Как отмечает EUobserver, Россия и Китай далеко не один раз упоминаются в последнем ежегодном исследовании ENISA.

 

«Одними из самых опасных и активных в прошлом году отчёт ЕС называет три российские и китайские виртуальные шпионские ячейки: APT17389, APT28387 и APT29388», — перечисляет издание.

 

В докладе также говорится, что «базирующаяся в Китае» ячейка APT17389 осуществила «сетевые несанкционированные проникновения в американские государственные и военно-промышленные структуры, юридические фирмы, информационно-технологические и горнодобывающие компании, а также неправительственные организации».

 

Кроме того, авторы исследования утверждают, что в 2017 году APT28387, «виртуальная шпионская ячейка, которая, скорее всего, финансируется российским правительством», предположительно попыталась украсть данные VIP-гостей «в отелях как минимум семи европейских стран».

 

Что же касается APT29388 — «российской хакерской группы, которая, как полагают, сотрудничает с российской разведкой», — то её целью якобы стали нидерландские и норвежские министерства, подчёркивает EUobserver.

ИНО TV / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 18:16 18:01:2018

Beļģiem taisnība. Krievija un Ķīna ir drauds ES.

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Патриоту 18:25 18:01:2018

Ты кон чен ый,сходи к психиаотору!

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Latviešu patriots 18:36 18:01:2018

Kaut kāds štrunta krievvalodīgais man LATVIETIM neko nenorādīs. Anderstend?! Ponjal čurka!

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чикс 18:49 18:01:2018

Раб всегда остаётся рабом,это аксиома,что ты и подтвердил своим коммом.

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Latviešu patriots 18:57 18:01:2018

Krievi ir Putina vergi, kas ar sajūsmu ļauj viņam tos drāzt. Ha ha ha

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Патриоту 19:17 18:01:2018

Ты то и есть шестерка и раб!

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 18:49 18:01:2018

Предполагантся, что остальные страны мягкие, пушистые и не занимаются шпионажем... ДБ.

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В каждом описываемом случае 19:28 18:01:2018

Определяющим является обстоятельства: «предположительно», «скорее всего» и т.д.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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