Россия и Китай далеко не один раз упоминаются в последнем ежегодном отчёте Агентства по сетевой и информационной безопасности ЕС, пишет EUobserver.

Как отмечает бельгийское издание, одними из самых опасных и активных в 2017 году авторы доклада называют сразу три российские и китайские «виртуальные шпионские ячейки».

Одна из главных угроз в киберпространстве исходит именно от Российской Федерации и Китая. Такой вердикт вынесло Агентство по сетевой и информационной безопасности ЕС (ENISA) в своём ежегодном отчёте, сообщает EUobserver.

Москве и Пекину досталось третье место в списке «факторов угроз». Первую и вторую строчку заняли обычные киберпреступники и «инсайдеры» — персонал внутри компаний и правительственных ведомств, занимающийся кражей информации, уточняет бельгийское издание.

Как отмечает EUobserver, Россия и Китай далеко не один раз упоминаются в последнем ежегодном исследовании ENISA.

«Одними из самых опасных и активных в прошлом году отчёт ЕС называет три российские и китайские виртуальные шпионские ячейки: APT17389, APT28387 и APT29388», — перечисляет издание.

В докладе также говорится, что «базирующаяся в Китае» ячейка APT17389 осуществила «сетевые несанкционированные проникновения в американские государственные и военно-промышленные структуры, юридические фирмы, информационно-технологические и горнодобывающие компании, а также неправительственные организации».

Кроме того, авторы исследования утверждают, что в 2017 году APT28387, «виртуальная шпионская ячейка, которая, скорее всего, финансируется российским правительством», предположительно попыталась украсть данные VIP-гостей «в отелях как минимум семи европейских стран».

Что же касается APT29388 — «российской хакерской группы, которая, как полагают, сотрудничает с российской разведкой», — то её целью якобы стали нидерландские и норвежские министерства, подчёркивает EUobserver.