СМИ: спецслужбы США давно вмешиваются в выборы по всему миру

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Герман Бергер
22:05 18.02.2018
В мире / Политика

Спецслужбы США проводили тайные операции, направленные на вмешательство в политические процессы и выборы в зарубежных странах, с момента основания Центрального разведывательного управления (ЦРУ) после Второй мировой войны.

В ход шли такие средства, как чемоданы с деньгами, пропагандистская литература, наглядная агитация, физическое устранение неугодных и многое другое, признали бывшие сотрудники ЦРУ и американские эксперты в статье сотрудника газеты The New York Timesи бывшего корреспондента в Москве Скотта Шейна, пишет ТАСС.

 

Статья посвящена опубликованному в пятницу обвинительному заключению в отношении граждан и организаций России, на которых специальный прокурор Роберт Мюллер возложил ответственность за вмешательство в выборы в США 2016 года.

 

Автор Скотт Шейн выражает убеждение, что обвинительное заключение может вызвать потрясение только у американских обывателей, совершенно не знакомых с методами работы спецслужб их собственной страны.

 

Доллары чемоданами

 

«Если вы спросите разведчика, нарушили ли россияне какие-то правила, то ответом будет нет, вовсе нет», — приводит издание слова Стивена Холла, прослужившего 30 лет в ЦРУ и уволившегося в 2015 году. Холл ответил утвердительно на вопрос, занимались ли США вмешательством в выборы, и выразил «надежду, что мы продолжим заниматься этим и впредь».

 

Лок Джонсон из Университета штата Джорджия, занимавшийся в 1970-х годах расследованием в Сенате Конгресса деяний ЦРУ, назвал попытки вмешаться в выборы 2016 года киберверсией стандартных операций американских спецслужб.

 

«Мы делали это с момента основания ЦРУ в 1947 году. Мы использовали постеры, памфлеты, почту, плакаты — да что угодно. Размещали ложную информацию в зарубежных газетах, везли деньги чемоданами, британцы называют это «кавалерией короля Георга», — сказал Джонсон.

 

81 операция ЦРУ

 

Согласно публикации, прецедент подобным операциям был заложен в 1940-х годах в Италии, где американцы тайно помогали соперникам коммунистов на выборах вплоть до 1960-х годов.

 

В статье упоминается причастность ЦРУ к свержению неугодных Вашингтону лидеров в Иране и Гватемале в 1950-х годах, покушения на политиков и поддержка диктаторских режимов в Латинской Америке, Африке и Азии.

 

Что касается скрытного вмешательства США в выборы других государств, то Дов Левин из Университета Карнеги-Меллона в штате Пенсильвания насчитал 81 такой случай в 1946-2000 годах. Этот эксперт приписывает СССР и России 36 подобных операций за аналогичный период времени.

 

В статье приводятся данные о роли США в выборах в Сербии 2000 года и выборах в России 1996 года. Собеседники автора статьи в целом выражают мнение, что происки ЦРУ, однако, не должны служить оправданием для вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах два года назад.

 

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации «Агентство интернет-исследований» в 2014 году «начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года».

 

При этом власти США отмечают, что эти действия не повлияли на исход выборов.

ТАСС / Фото
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