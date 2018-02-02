Издание ознакомилось с докладом, подготовленным для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов. В документе отмечается, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.
Как отметил в докладе директор Национальной разведки Дэн Коутс, космическое оружие России включает в себя «разнообразный набор возможностей для воздействия на спутники во всех орбитальных режимах», в том числе бортовой лазер для использования против американских спутников.
По данным издания, за последнее время в создание противоспутникового оружия Россия ежегодно вкладывала около пяти миллиардов долларов. Проект включает разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР «Нудоль»), лазеры и системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить работу спутниковой электроники, а также кибероружие.
Специалисты J-2 утверждают, что для уничтожения целей на низкой околоземной орбите пригодны противоракеты «земля-воздух» комплексов С-300, С-400 и создаваемого С-500.
Кроме того, Россия испытывает маневрирующие спутники-убийцы, работает над размещением на реактивном самолете МиГ-31 противоспутниковых ракет-перехватчиков и создала импульсное электромагнитное оружие, способное разрушить электронику спутников.
По состоянию на 2016 год на низкой околоземной орбите находятся 780 спутников, принадлежащих 43 странам. Уязвимыми для атаки (в точке перигея) также считаются 37 спутников, перемещающихся по высокоэллиптическим орбитам. Низкоорбитальные космические аппараты располагаются на высоте от 160 до 2000 километров над поверхностью Земли.
Хорошая новость!!!« ответить
Это очень хорошая новость и особенно для тех, кто при каждом удобном случае гадит в восточном направлении в надежде, что их защитят и им за это ничего не будет.« ответить
Нет, - БУДЕТ И БУДЕТ СПОЛНА!
Оставят янки без ЖиПэЕс - они тогда сами себя уничтожат! :)« ответить
Мне тут ещё одна новость понравилась:
Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company распродала все 20 тысяч фирменных ручных огнемётов, доступных для предзаказа. Клиенты раскупили орудия стоимостью $500 за четыре дня. Маск добавил, что вместе с огнемётами покупатели бесплатно получат «скучный огнетушитель».
Маск пообещал вернуть клиентам деньги, если орудие не поможет справиться с ходячими мертвецами во время зомби-апокалипсиса. :)
А кому и как он собирается возвращать деньги, если клиент таки погибнет во время зомби-апокалипсиса? :)
Какой вообще нафиг, зомби-апокалипсис? :)
Наворотили комиксов, наснимали фильмов, и они теперь в это верят настолько, что потратили 10 миллионов баксов на оружие от ЗОМБИ?
О "защитниках" призмоголовых:« ответить
Секретные военные базы, новейшие образцы вооружений, маршруты передвижения войск — тайны американской армии все чаще становятся достоянием широкой общественности. Для доступа к ним совсем необязательно располагать агентурной сетью или квалификацией хакера. Сегодня любая неленивая домохозяйка способна найти в интернете то, что Пентагон тщательно скрывает от иностранных разведок.
Секретные данные Пентагона опять утекли в Сеть. На этот раз обошлось без Викиликс и всемогущих русских хакеров. Как сообщила на днях Вашингтон пост, информация о секретных объектах США появилась на интерактивной карте Global Heat Maps, отображающей активность пользователей фитнес-трекеров. Общественный интерес вызвала фитнес-активность в зонах боевых действий на Ближнем Востоке, Африке и Афганистане. Маршруты пробежек совпали с координатами американских военных баз. Пентагон пообещал налогоплательщикам разобраться в ситуации. Впрочем, это далеко не единственный случай, когда публичные интернет-сервисы подсовывают американским генералам свинью.
Мы все проебалты, вместе со всем ЕСом и СшА, рвем економику у этой России, до самой джопы, а она уже руку и глаз положила на наш космос и наши космические спутники! Надоть, всем сообча, значит собраться и вдарить, со всех наших НАТОвских пушек по етой само йРоссии!!!Хватит!! Натерпелися, где наши латышские патриот-сы? Пущай выходят с ружьями со своих домов и в атаку, до Москвы, будем гнать, наших русских врагов аппукантов!!!« ответить