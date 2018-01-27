СМИ США перепечатало старую статью о нападении России на Прибалтику. Зачем?(6)

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Тимур Пушкарев
15:20 26.01.2018
В мире / Наша латвия

Американские СМИ готовят читателей к ядерной войне с Россией. Некоторые материалы на эту тему приходится печатать дважды, потому что читатели пока не очень верят, пишет российский журналист Мария Балябина.

Вооруженный конфликт между НАТО и Россией может вылиться в ядерную войну, утверждает американское издание The National Interest в своей публикации «Doomsday: Why a War with Russia Would Go Nuclear (And Kill Billions of People)».

 

BaltNews.lv, который который неоднократно знакомил читателей с првокационными публикациями по поводу нападения России на Прибалтику, обратил внимание, что с текстом The National Interest уже встречался. Оказалось, что редакция и не скрывает — This article originally appeared in 2016 and is being reprinted due to reader interest. То есть по запросу читательского интереса печатают — редкий все же случай — о возможном военном конфликте на территории Латви, Литвы, Эстонии.

 

По замыслу журналистов, пишет Мария Балябина, Москва начнет наступление на Прибалтику, альянс станет ее защищать, видимо, ставя под угрозу существование России, и Россия в ответ применит ядерное оружие. Сценарий готов, осталось только снять и пустить в эфир.

 

Вся эта галиматья была написана еще в 2016 годуи. В общем, уже даже изобретать ленятся и надеются на то, что повторная публикация моментально убедит всех, кто эти полтора года еще сомневался.

 

Хотя у некоторых мог бы возникнуть вопрос: вы еще в позапрошлом году обещали, что Россия готовит нападение на Прибалтику — и где?..

 

Читатели в комментариях на сайте в принципе не могут понять, для чего Латвия, Литва и Эстония могут понадобиться России, и почему целая статья основывается на этом изначально безумном предположении. Некоторые напоминают, что, как правило, не Россия нападает на западные страны, а как раз наоборот — Наполеон, Гитлер, — да и НАТО все эти годы потихоньку подбирается к российским границам. Другие не могут взять в толк, во имя чего вообще нужно сражаться с Россией.

 

И действительно непонятно, пишет российский журналист. Но наверняка журналисты и военные чиновники что-нибудь придумают или найдут какую-нибудь забытую статью уже трехлетней давности — для увеличения военного бюджета все средства хороши.

baltnews.lv / Фото РИА Новости
Комментарии (6)
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60 15:28 26:01:2018

давно пора уничтожить сша и всем будет хорошо !

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Святая Русь. 15:31 26:01:2018

Сотни лет всё лезут и лезут на Россию.

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Ну а 16:12 26:01:2018

латышню чего ПУГАЕТЕ???Они и так ПАМПЕРСЫ НЕ СНИМАЮТ!!! С 2014 года в них спят - НАСРАННЫХ И НАСЦАННЫХ!!!!!!

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CCCP 16:29 26:01:2018

Да, хватит пугать наших храждан.... в памперсы наложили а наши бабушки и дедушки в общественном транспорте и в магазинах должны это нюхать??? То что между Фашингтоном и Россией, пусть остаётся только в из СМИ.

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shubranetskii 17:02 26:01:2018

udivljaus kak ziteli latvii poddaiutsja propogande vraga .takoe vpechatlenie cho vesti izdaiutsja v kremle

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кукиш 01:23 27:01:2018

Враг!
Ну хватит тут пропагандировать!
Уж спать невозможно...

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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