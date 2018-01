Американские СМИ готовят читателей к ядерной войне с Россией. Некоторые материалы на эту тему приходится печатать дважды, потому что читатели пока не очень верят, пишет российский журналист Мария Балябина.

Вооруженный конфликт между НАТО и Россией может вылиться в ядерную войну, утверждает американское издание The National Interest в своей публикации «Doomsday: Why a War with Russia Would Go Nuclear (And Kill Billions of People)».

BaltNews.lv, который который неоднократно знакомил читателей с првокационными публикациями по поводу нападения России на Прибалтику, обратил внимание, что с текстом The National Interest уже встречался. Оказалось, что редакция и не скрывает — This article originally appeared in 2016 and is being reprinted due to reader interest. То есть по запросу читательского интереса печатают — редкий все же случай — о возможном военном конфликте на территории Латви, Литвы, Эстонии.

По замыслу журналистов, пишет Мария Балябина, Москва начнет наступление на Прибалтику, альянс станет ее защищать, видимо, ставя под угрозу существование России, и Россия в ответ применит ядерное оружие. Сценарий готов, осталось только снять и пустить в эфир.

Вся эта галиматья была написана еще в 2016 годуи. В общем, уже даже изобретать ленятся и надеются на то, что повторная публикация моментально убедит всех, кто эти полтора года еще сомневался.

Хотя у некоторых мог бы возникнуть вопрос: вы еще в позапрошлом году обещали, что Россия готовит нападение на Прибалтику — и где?..

Читатели в комментариях на сайте в принципе не могут понять, для чего Латвия, Литва и Эстония могут понадобиться России, и почему целая статья основывается на этом изначально безумном предположении. Некоторые напоминают, что, как правило, не Россия нападает на западные страны, а как раз наоборот — Наполеон, Гитлер, — да и НАТО все эти годы потихоньку подбирается к российским границам. Другие не могут взять в толк, во имя чего вообще нужно сражаться с Россией.

И действительно непонятно, пишет российский журналист. Но наверняка журналисты и военные чиновники что-нибудь придумают или найдут какую-нибудь забытую статью уже трехлетней давности — для увеличения военного бюджета все средства хороши.