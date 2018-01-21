Турецкие войска к настоящему моменту атаковали уже 153 цели курдских повстанцев в ходе военной операции в сирийском регионе Африн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил.
Целями стали убежища, арсеналы и схроны боевиков.
По данным военных, артиллерия продолжает вести огонь по наземным целям.
турецкие вооруженные силы оказывают поддержку оппозиции Сирии« ответить
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Держись, Асад, здоровья тебе и хорошего настроения желает плешивый Окурок.
Причем здесь Асад, дебил ты йобнутый?« ответить
Литвиешу патриотсу Вести дали выходной? Или он нас тоже ,чуть позже, порадует своими высерами?« ответить
Патамушта Асад - президент Сирии, куда вошли турки. А Окурок, целовавший в дёсна и Эрдогана, и Асада, попал теперь в известную русскую позу.« ответить
Патамушта там территория курдской автономии, не устал раком стоять долбойоб?« ответить
Putins mīl uzmest sabiedrotos.. Ha ha ha« ответить
Ведь совсем без выходных пашешь. А если завтра война? А ты такой уставший.« ответить
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А тут некоторые дебилов и быдло на сайте ищут ). Далеко ходить не надо : вчитайтесь в ники и содержание постов некоторых посетителей. "Путин ". А почему не "Александр" (который Филиппович) или "Наполеон "? Или эти клички соседи по палате уже заняли?)
Господи! До чего же бедна на разум латышская земля. Спаси её Бог!
Наполеон был в топе в прошлом столетии.« ответить
Parastā Krievijas taktika, uzmest un piedrāst..« ответить