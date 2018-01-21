СМИ: Турция ввела танки в сирийский Африн (обновлено)(10)

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Герман Бергер
10:21 21.01.2018
В мире / Война

Турция ввела танки в сирийскую провинцию Африн, сообщает местный телеканал NTV со ссылкой на военные источники.

Турецкие войска к настоящему моменту атаковали уже 153 цели курдских повстанцев в ходе военной операции в сирийском регионе Африн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил.

 

Целями стали убежища, арсеналы и схроны боевиков.

 

По данным военных, артиллерия продолжает вести огонь по наземным целям.

Газета.ru / Фото
Комментарии (10)
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П у т и н 10:39 21:01:2018

турецкие вооруженные силы оказывают поддержку оппозиции Сирии
-----------
Держись, Асад, здоровья тебе и хорошего настроения желает плешивый Окурок.

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утину 10:52 21:01:2018

Причем здесь Асад, дебил ты йобнутый?

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Сегодня ты на арене цирка? 10:54 21:01:2018

Литвиешу патриотсу Вести дали выходной? Или он нас тоже ,чуть позже, порадует своими высерами?

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П у т и н 10:57 21:01:2018

Патамушта Асад - президент Сирии, куда вошли турки. А Окурок, целовавший в дёсна и Эрдогана, и Асада, попал теперь в известную русскую позу.

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утину 12:11 21:01:2018

Патамушта там территория курдской автономии, не устал раком стоять долбойоб?

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Latviešu patriots 11:27 21:01:2018

Putins mīl uzmest sabiedrotos.. Ha ha ha

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Побереги себя 11:31 21:01:2018

Ведь совсем без выходных пашешь. А если завтра война? А ты такой уставший.

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Апис 11:28 21:01:2018


А тут некоторые дебилов и быдло на сайте ищут ). Далеко ходить не надо : вчитайтесь в ники и содержание постов некоторых посетителей. "Путин ". А почему не "Александр" (который Филиппович) или "Наполеон "? Или эти клички соседи по палате уже заняли?)
Господи! До чего же бедна на разум латышская земля. Спаси её Бог!

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У них 11:33 21:01:2018

Наполеон был в топе в прошлом столетии.

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Latviešu patriots 11:35 21:01:2018

Parastā Krievijas taktika, uzmest un piedrāst..

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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