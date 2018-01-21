Турция ввела танки в сирийскую провинцию Африн, сообщает местный телеканал NTV со ссылкой на военные источники.

Турецкие войска к настоящему моменту атаковали уже 153 цели курдских повстанцев в ходе военной операции в сирийском регионе Африн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил.

Целями стали убежища, арсеналы и схроны боевиков.

По данным военных, артиллерия продолжает вести огонь по наземным целям.