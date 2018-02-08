Бывшая учительница президента России Владимира Путина Мина Юдицкая Берлинер, скончавшаяся в декабре прошлого года, завещала ему квартиру в Тель-Авиве, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Ynet. Российское посольство, как утверждается в статье, «от имени Путина» вступило во владение квартирой, находящейся в самом центре города.
Мина Юдицкая Берлинер эмигрировала в Израиль в 1973 году. Со своим бывшим учеником она встретилась в 2005 году, когда российский лидер находился с визитом в этой стране. После этой встречи ей стали приходить подарки. Среди прочего, она получила часы и биографию Путина с его автографом. А вскоре к ней пришёл представитель российских властей и отвёз её в центр Тель-Авива, чтобы показать несколько квартир.
«Я сказала ему: всё, что мне нужно, — квартира, которая будет рядом с автовокзалом, рынком и фондом здравоохранения, — рассказала она в своё время изданию Ynet. — Далее всё происходило очень быстро. Уже через несколько месяцев в мою съёмную квартиру во Флорентине пришли перевозчики мебели, всё упаковали, и я переехала».
В декабре прошлого года, когда Мина Юдицкая Берлинер скончалась, российское посольство отправило своего представителя, чтобы тот поучаствовал в церемонии похорон и помог с расходами.
«Так что если российскому президенту понадобится место, где можно расслабиться и отдохнуть, в Тель-Авиве есть причудливая квартира с его именем», — иронизирует издание.
Бергер, не передёргивай, троль« ответить
Posle okončanija sroka Vovan smožet ujehatj na PMŽ v etničeskuju rodinu. P.S. A s čego ti vzjal, čto ti odin sidja u kompa možeš peredjorgivatj. On tože takoje pravo imejet.« ответить
А квартиру оплатила РФ, чтобы стаушка ненароком не начала печатать воспоминания о плохом мальчике Вове. Других посвящённых тоже подмаслили, чтобы гопник-Вова из питерских трущёб остался только в их памяти. Ведь не дай Сатана, чтобы электорат узнал про фарцовку, спекуляцию и рэкет будущего президента :-)« ответить
Ха, многоходовочка?« ответить
Типа, я не имею- не покупал недвижимость за рубежом, мне она по наследству от бабушки досталась. А так, только Волга старая да прицеп. Смеётся и плюёт россиянам прямо в лицо.
P.S. Очередная глава в гаагском деле.
варзилов, ты глист навозный, выползший из ж0пы.« ответить
ДА Я ВАС УМАЛЯЮ.И ТАКИ ШО В ЭТОМ ЛЮДИ УБАЧИЛИ ПЛОХОГО...« ответить
ГРОБОВ с КАРМАНАМИ в ТЕЛЬ-АВИВЕ ЕЩЁ не ИЗОБРЕЛИ...
И
МИНА БЕРЛИНЕР ОСТАВИЛА ВСЁ КАК ЕСТЬ...
Сначала "подарил" купленную на госденьги квартиру, а потом замочил старуху ради наследства.« ответить
В Питере часто такое проворачивалось раньше да и сейчас.
Гэбнёвские штучки
Тоже думаю завещать свои земли и недвижимость Российскому государству.« ответить