СМИ: Учительница Путина завещала ему квартиру в Израиле(14)

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Герман Бергер
17:10 07.02.2018
Lifenews / Люди

Бывшая учительница Владимира Путина, как утверждает Jerusalem Post, завещала российскому президенту квартиру в центре Тель-Авива. Издание иронизирует, что теперь, если российскому лидеру захочется отдохнуть, в Израиле у него есть для этого «причудливая» квартирка.

Бывшая учительница президента России Владимира Путина Мина Юдицкая Берлинер, скончавшаяся в декабре прошлого года, завещала ему квартиру в Тель-Авиве, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Ynet. Российское посольство, как утверждается в статье, «от имени Путина» вступило во владение квартирой, находящейся в самом центре города.

 

Мина Юдицкая Берлинер эмигрировала в Израиль в 1973 году. Со своим бывшим учеником она встретилась в 2005 году, когда российский лидер находился с визитом в этой стране. После этой встречи ей стали приходить подарки. Среди прочего, она  получила часы и биографию Путина с его автографом. А вскоре к ней пришёл представитель российских властей и отвёз её в центр Тель-Авива, чтобы показать несколько квартир.

 

«Я сказала ему: всё, что мне нужно, — квартира, которая будет рядом с автовокзалом, рынком и фондом здравоохранения, — рассказала она в своё время изданию Ynet. — Далее всё происходило очень быстро. Уже через несколько месяцев в мою съёмную квартиру во Флорентине пришли перевозчики мебели, всё упаковали, и я переехала».

 

В декабре прошлого года, когда Мина Юдицкая Берлинер скончалась, российское посольство отправило своего представителя, чтобы тот поучаствовал в церемонии похорон и помог с расходами.

 

«Так что если российскому президенту понадобится место, где можно расслабиться и отдохнуть, в Тель-Авиве есть причудливая квартира с его именем», — иронизирует издание.

ИНО TV / Фото
Комментарии (14)
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Российское посольство, вступило во владение квартирой, 17:24 07:02:2018

Бергер, не передёргивай, троль

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Vova 19:32 07:02:2018

Posle okončanija sroka Vovan smožet ujehatj na PMŽ v etničeskuju rodinu. P.S. A s čego ti vzjal, čto ti odin sidja u kompa možeš peredjorgivatj. On tože takoje pravo imejet.

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то, что Путин еврей и симит всем давно известно 17:33 07:02:2018

А квартиру оплатила РФ, чтобы стаушка ненароком не начала печатать воспоминания о плохом мальчике Вове. Других посвящённых тоже подмаслили, чтобы гопник-Вова из питерских трущёб остался только в их памяти. Ведь не дай Сатана, чтобы электорат узнал про фарцовку, спекуляцию и рэкет будущего президента :-)

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Саня 17:39 07:02:2018

Ха, многоходовочка?
Типа, я не имею- не покупал недвижимость за рубежом, мне она по наследству от бабушки досталась. А так, только Волга старая да прицеп. Смеётся и плюёт россиянам прямо в лицо.
P.S. Очередная глава в гаагском деле.

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биомусору 17:54 07:02:2018

варзилов, ты глист навозный, выползший из ж0пы.

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АБРАМ МОИСЕЕВИЧ 17:44 07:02:2018

ДА Я ВАС УМАЛЯЮ.И ТАКИ ШО В ЭТОМ ЛЮДИ УБАЧИЛИ ПЛОХОГО...
ГРОБОВ с КАРМАНАМИ в ТЕЛЬ-АВИВЕ ЕЩЁ не ИЗОБРЕЛИ...
И
МИНА БЕРЛИНЕР ОСТАВИЛА ВСЁ КАК ЕСТЬ...

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Саня 18:11 07:02:2018

Сначала "подарил" купленную на госденьги квартиру, а потом замочил старуху ради наследства.
В Питере часто такое проворачивалось раньше да и сейчас.
Гэбнёвские штучки

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Гражданин латвии-патриот России 18:04 07:02:2018

Тоже думаю завещать свои земли и недвижимость Российскому государству.

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123

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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