СМИ: украинские бойцы давно воюют американским оружием(11)

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Герман Бергер
20:10 09.01.2018
В мире / Война

Украинские военные уже получили летальное вооружение из США, уверен один из участников проекта BellingCat Арик Толер. Как передаёт «112 Украина», в частности, Толлер указал на наличие американских гранатометов у бойцов националистического полка «Азов».

Исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что военнослужащие полка «Азов» в Донбассе уже получили летальное вооружение из США. Как передаёт «112 Украина», об этом Толлер сообщил в Twitter.

 

«Много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе батальон «Азов» уже имеет изготовленное в США летальное вооружение», — заявил Толлер.

 

Толлер отметил, что речь идёт о гранатомётах, которые точно были у «Азова» уже в июле 2017 года.

 

Как напоминает телеканал, США планируют передать Украине вооружение, в частности противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Вместе с тем США настаивают: оружие должно находиться в тылу. Американцы опасаются, что оно попадёт в руки врага и будет использовано против украинских военных.

ИНО TV / Фото
Комментарии (11)
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Latviešu patriots 20:24 09:01:2018

Nu ko, jo vairāk izcilu ASV ieroču ukraiņu armijai, jo labāk. Seperātisti ir jāsagrauj, un Ukrainas robežas jāatjauno. No sirds vēlu veiksmi Ukrainai, velns lai parauj krieviju.

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СМЕРШ 20:29 09:01:2018

Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.

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Latviešu patriots 20:35 09:01:2018

Smeršam. Un arī tev un tev līdzīgiem okupantu atkritumiem.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 20:35 20:44 09:01:2018

Лживые латыŠSкие свиньи оккупировали мою Латгалию!

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Дикий хохол 21:03 09:01:2018

Ты же еще недавно ненавидел украину также как и Россию, а теперь они тебе братья.
Дешевый ты патриотс, зо печеньку и латышей продаж.

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Latviešu patriots 21:07 09:01:2018

Smeršam. Tava ir tikai smirdīgā okupantu pakaļa. No Latvijas dibināšanas 1918.g. Latgale ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa.

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Latviešu patriots 21:13 09:01:2018

Dikijam hoholam. Nedirs pajoliņ. Pret Ukrainu es nekad neko sliktu neesmu teicis. Stepans Bandera manās acīs vienmēr ir bijis varonis.

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Мак 23:25 09:01:2018

Ты еще в ирию не уехал? Давай поторопись, надо поработать! Грибы в твоем хуторе не растут, молоко не доится,поля заросли, лес вырубили. Труд из обезьяны сделал человека и тебя вылечем.

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Latvišu patriots 20:37 09:01:2018

atbalstu. 100%.

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Продает хохол(х) свою мать. Подходит Latviešu patriots хохол (Х): 20:43 09:01:2018

(Х) - почем мамаша?
(х) - десять шекелей!
(Х) - а почему так дорого?!
(х) - Дык, деньги нужны.

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Хозяин ИвАна и патриотса 21:05 09:01:2018

Ну чтож вы удивляетесь откуда у ополченцев российское оружие?
Патриотс, фас! Голос!
Ванюшка, ждемс высер.

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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