Украинские военные уже получили летальное вооружение из США, уверен один из участников проекта BellingCat Арик Толер. Как передаёт «112 Украина», в частности, Толлер указал на наличие американских гранатометов у бойцов националистического полка «Азов».

Исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что военнослужащие полка «Азов» в Донбассе уже получили летальное вооружение из США. Как передаёт «112 Украина», об этом Толлер сообщил в Twitter.

«Много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе батальон «Азов» уже имеет изготовленное в США летальное вооружение», — заявил Толлер.

Толлер отметил, что речь идёт о гранатомётах, которые точно были у «Азова» уже в июле 2017 года.

Как напоминает телеканал, США планируют передать Украине вооружение, в частности противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Вместе с тем США настаивают: оружие должно находиться в тылу. Американцы опасаются, что оно попадёт в руки врага и будет использовано против украинских военных.