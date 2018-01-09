Исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что военнослужащие полка «Азов» в Донбассе уже получили летальное вооружение из США. Как передаёт «112 Украина», об этом Толлер сообщил в Twitter.
«Много шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе батальон «Азов» уже имеет изготовленное в США летальное вооружение», — заявил Толлер.
Толлер отметил, что речь идёт о гранатомётах, которые точно были у «Азова» уже в июле 2017 года.
Как напоминает телеканал, США планируют передать Украине вооружение, в частности противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Вместе с тем США настаивают: оружие должно находиться в тылу. Американцы опасаются, что оно попадёт в руки врага и будет использовано против украинских военных.
Nu ko, jo vairāk izcilu ASV ieroču ukraiņu armijai, jo labāk. Seperātisti ir jāsagrauj, un Ukrainas robežas jāatjauno. No sirds vēlu veiksmi Ukrainai, velns lai parauj krieviju.« ответить
Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.« ответить
Smeršam. Un arī tev un tev līdzīgiem okupantu atkritumiem.« ответить
Лживые латыŠSкие свиньи оккупировали мою Латгалию!« ответить
Ты же еще недавно ненавидел украину также как и Россию, а теперь они тебе братья.« ответить
Дешевый ты патриотс, зо печеньку и латышей продаж.
Smeršam. Tava ir tikai smirdīgā okupantu pakaļa. No Latvijas dibināšanas 1918.g. Latgale ir neatņemama Latvijas sastāvdaļa.« ответить
Dikijam hoholam. Nedirs pajoliņ. Pret Ukrainu es nekad neko sliktu neesmu teicis. Stepans Bandera manās acīs vienmēr ir bijis varonis.« ответить
Ты еще в ирию не уехал? Давай поторопись, надо поработать! Грибы в твоем хуторе не растут, молоко не доится,поля заросли, лес вырубили. Труд из обезьяны сделал человека и тебя вылечем.« ответить
atbalstu. 100%.« ответить
(Х) - почем мамаша?« ответить
(х) - десять шекелей!
(Х) - а почему так дорого?!
(х) - Дык, деньги нужны.
Ну чтож вы удивляетесь откуда у ополченцев российское оружие?« ответить
Патриотс, фас! Голос!
Ванюшка, ждемс высер.