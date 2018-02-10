В Европе начались облавы на украинцев, у которых обнаружилось полученное за взятки второе гражданство. Как пишут «Вести», недавно в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога местная полиция задержала чиновников, которые выдавали украинцам венгерские паспорта. Также арестовали самих украинцев, которые незаконно получили документы.
Как продолжает издание, о громкой облаве сообщили венгерские СМИ. По их информации, операцию проводил спецназ из Будапешта. Жители села Хайдудорога говорят, что украинцы действительно проживают тут, а в одном из домов якобы фиктивно прописано аж четыре десятка человек.
«В последнее время всё больше украинцев прописывают в приграничных сёлах, потом они получают поддельные паспорта. Когда об этом узнали в Будапшете, решили проводить рейды против обманщиков и венгров, которые им помогают за благодарность», — рассказал «Вестям» венгерский журналист Ласло Пинтер.
Те, кто не имеет законных оснований для получения паспорта европейской страны, решают вопрос через взятки чиновникам и получают поддельные документы. Причём европейскими паспортами торгуют открыто: объявления можно свободно найти в интернете. Если забить в поисковике фразу «венгерское гражданство», появляется уйма предложений. Большинство — от туристических фирм. Прямо на сайтах указана цена услуги: €5—10 тыс.
При этом те же венгры готовы предоставить украинцам возможность получить второе гражданство легально.
«Одно из самых популярных гражданств для украинцев — венгерское. Его делают далеко не только закарпатцы, которым мадьярский паспорт положен по крови, но и украинцы из других областей. Паспорт государства — члена Евросоюза даёт возможность свободно ездить в Европу, учиться, лечиться там и искать работу», — говорит «Вестям» эксперт по миграции Вадим Осадчук.
Мать моя - *ЛЯДЬ, отец - АЛКАШ, а сам я - ПИДОРас!« ответить
В какой стране легче получить гражданство русскому – Почему все больше людей ищут ответ на этот вопрос« ответить
Все больше россиян решают оставить родину в пользу другой страны. В качестве доказательства справедливости данного утверждения можно привести статистическую информацию, которой в конце минувшего месяца с российскими СМИ поделился поделиться посол ЕС в Российской Федерации Вигаудас Ушацкас. По словам политика, в настоящее время в странах-членах Европейского Союза на легальных основаниях проживают около 625 тысяч российских граждан. При этом РФ входит в топ-10 государств происхождения мигрантов, которые в настоящее время находятся в Евросоюзе.
Охота на чушпанов началась« ответить
a kak ze trusiki s kruzhevami?« ответить
На территории России, Белоруссии и Казахстана введен запрет на производство, ввоз и продажу кружевных трусов, поскольку эта продукция не соответствует техрегламенту Таможенного союза. Об этом со ссылкой на министра по вопросам технического регулирования Евразийской экономической комиссии Валерия Корешкова пишет "Российская газета".« ответить
Второсортных отбросов надо отлавливать и вывозить в лес.« ответить
мочи хохлов по всей земле!« ответить