СМИ: Венгрия устраивает облавы на украинцев(7)

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Герман Бергер
08:12 10.02.2018
В мире / Евросоюз

В Европе начались облавы на украинцев, у которых обнаружилось полученное за взятки второе гражданство. Как сообщают «Вести», в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога местная полиция задержала чиновников, которые выдавали украинцам венгерские паспорта, также арестовали самих украинцев, которые незаконно получили документы.

В Европе начались облавы на украинцев, у которых обнаружилось полученное за взятки второе гражданство. Как пишут «Вести», недавно в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога местная полиция задержала чиновников, которые выдавали украинцам венгерские паспорта. Также арестовали самих украинцев, которые незаконно получили документы.

 

Как продолжает издание, о громкой облаве сообщили венгерские СМИ. По их информации, операцию проводил спецназ из Будапешта. Жители села Хайдудорога говорят, что украинцы действительно проживают тут, а в одном из домов якобы фиктивно прописано аж четыре десятка человек.

 

«В последнее время всё больше украинцев прописывают в приграничных сёлах, потом они получают поддельные паспорта. Когда об этом узнали в Будапшете, решили проводить рейды против обманщиков и венгров, которые им помогают за благодарность», — рассказал «Вестям» венгерский журналист Ласло Пинтер. 

 

Те, кто не имеет законных оснований для получения паспорта европейской страны, решают вопрос через взятки чиновникам и получают поддельные документы. Причём европейскими паспортами торгуют открыто: объявления можно свободно найти в интернете. Если забить в поисковике фразу «венгерское гражданство», появляется уйма предложений. Большинство — от туристических фирм. Прямо на сайтах указана цена услуги: €5—10 тыс.

 

При этом те же венгры готовы предоставить украинцам возможность получить второе гражданство легально. 

 

«Одно из самых популярных гражданств для украинцев — венгерское. Его делают далеко не только закарпатцы, которым мадьярский паспорт положен по крови, но и украинцы из других областей. Паспорт государства — члена Евросоюза даёт возможность свободно ездить в Европу, учиться, лечиться там и искать работу», — говорит «Вестям» эксперт по миграции Вадим Осадчук.

ИНО TV / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 08:21 10:02:2018

Мать моя - *ЛЯДЬ, отец - АЛКАШ, а сам я - ПИДОРас!

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Хе-хе 12:34 10:02:2018

В какой стране легче получить гражданство русскому – Почему все больше людей ищут ответ на этот вопрос
Все больше россиян решают оставить родину в пользу другой страны. В качестве доказательства справедливости данного утверждения можно привести статистическую информацию, которой в конце минувшего месяца с российскими СМИ поделился поделиться посол ЕС в Российской Федерации Вигаудас Ушацкас. По словам политика, в настоящее время в странах-членах Европейского Союза на легальных основаниях проживают около 625 тысяч российских граждан. При этом РФ входит в топ-10 государств происхождения мигрантов, которые в настоящее время находятся в Евросоюзе.

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22 09:33 10:02:2018

Охота на чушпанов началась

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Janka 10:23 10:02:2018

a kak ze trusiki s kruzhevami?

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Причем здесь хохлы, трусы запрещены вот где?:)))) 12:37 10:02:2018

На территории России, Белоруссии и Казахстана введен запрет на производство, ввоз и продажу кружевных трусов, поскольку эта продукция не соответствует техрегламенту Таможенного союза. Об этом со ссылкой на министра по вопросам технического регулирования Евразийской экономической комиссии Валерия Корешкова пишет "Российская газета".

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Русский 10:27 10:02:2018

Второсортных отбросов надо отлавливать и вывозить в лес.

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Latviešu хуууесос 11:53 10:02:2018

мочи хохлов по всей земле!

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)