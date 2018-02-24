СМИ: название нового авиаполка РФ — жест запугивания в сторону стран Балтии(28)

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Виталий Вавилкин
21:30 23.02.2018
В мире / Война

Российский президент Владимир Путин постановил назвать один из российских авиационных полков в честь Таллина, столицы Эстонии. В балтийском государстве, входившем некогда в состав Советского Союза, такое решение не без основания считают провокацией, передает немецкое издание Focus.

В указе российского президента от 29 января 2018 года говорится о том, что решение о присвоении 23-му истребительному авиационному полку почетного наименования принято «в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций». «Однако за этим, вероятно, скрывается ориентированная на дестабилизацию стратегия России, которая должна усиливать напряженность между балтийскими государствами, а также внутри ЕС и НАТО», — уверен автор публикации Тони Скорич.

 

«Напряженность в отношениях между Россией и Эстонией, вступившей в 2004 году в НАТО и ЕС, велика», — отмечает автор. К тому же после аннексии Крыма Россией «как правительство, так и большинство населения Эстонии опасаются, что попытки Москвы все больше подорвать авторитет правительства в Киеве могут не ограничиться Украиной». Путинская стратегия может коснуться скоро и других стран, в которых значительное меньшинство населения в этническом или языковом плане является русским. Так, из общей численности эстонского населения в 1,3 млн человек 25,2% являются русскими, передает издание.

 

Андис Кудорс, директор Центра исследований политики Восточной Европы в Риге, считает, что Москва пытается настроить различные группы населения во всех балтийских странах друг против друга. «В Латвии создаются противоречия между русскими и латышами, консервативными и либеральными ценностями. В Литве в этом смысле в игре используют «польскую карту». В Эстонии стратегия похожа на таковую в Латвии», — считает Кудорс.

 

Русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии часто являются целевой группой для интенсивной и затратной российской пропаганды, отмечается также в публикации.

 

«Во всяком случае, наименование авиаполка можно вполне рассматривать как жест запугивания в сторону балтийских стран, которые ориентированы на Запад и являются бельмом на глазу для полуавторитарного путинского режима», — пишет Скорич.

 

Тем не менее, как отмечает Андис Кудорс, регион остается «достаточно стабильным» в военном смысле. «Владимир Путин в первую очередь заинтересован в том, чтобы сохранить в России статус-кво, который может оказаться под угрозой из-за наступления на Эстонию, Латвию и Литву. Одновременно Путин ведет информационную войну против трех балтийских стран, для которой союзники по НАТО пока не нашли противоядия», — считает эксперт.

 

В начале февраля эстонская служба внешней разведки представила свой ежегодный доклад под названием «Международная безопасность и Эстония в 2018 году», большая часть которого, как и ожидалось, была посвящена России. Согласно докладу, единственная существенная угроза суверенитету Эстонии и балтийских стран потенциально исходит от России. Правда, возможность прямого военного наступления России на страны НАТО в 2018 году рассматривается в докладе как маловероятная, сообщает издание.

InoPressa / Фото
Комментарии (28)
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Вавилкин 21:58 23:02:2018

Для уменьшения влияния галлюцинаций медики реуокндуют принимать экстракты мяты,)
Мелистые, хмеля и валерианы.

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Лидзмашина, для 22:06 23:02:2018

латышского патриот- са! В жоопуу, напралена))) Чтобы, голова не болела)) дебил бл**дь)

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ин-на 08:12 24:02:2018

старику кабаеву безумному и чмошномй не запугать свобные народы балтии

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Саксофоб 22:00 23:02:2018

...в Латвии создаются противоречия между русскими и латышами..,так это Путин виноват в ликидации русских школ и мобильного приложения"valodas draugs"?

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Рио 22:03 23:02:2018

Очередной выброс поноса!!!

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Latviešu patriots 22:03 23:02:2018

Sauciet pulku kā gribat, sūdīgas krievu lidmašīnas paliks sūdīgas lidmašīnas!

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патриоту 22:35 23:02:2018

У твоих соплемеников зато охеренные,деревянные!

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Так и не понял, 22:03 23:02:2018

какое название авиаполку дали? Можа - " Таллин"? -"Эстония"? Вай не? Всегда такую лабуду пишут! И всегда как у куевой собаки, хвост ею управляет!Сколько раз говорено, писалось, не рускоязычные, а Русские, мы! А остальные, кто может говорить на русском языке, не русские! Армяноговорящие, литовскоговорящие, латышскоговорящие, немецкоговорящие, хохляцкрговорящие)))

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Пророк 23:41 23:02:2018

Историю так всю первернули. Латвия- бывшая часть Остзейского края, а про древних Укров....... Стараниями Тараса Григорьевича Шевченко в 1861 року выпустили букварь Южнорусскiй.. Цина була тры копiйкы, Кстати в год смерти самого составителя. Про украину там ни слова нет, за шо его бандеры не любят, а бандеры сами объявились опосля 1939 года, к 47 поляков там почти не осталось. Но и это не все, а некоторое время раньше была Варшавская Губерния России, впрочем, как и Финляндская, да и некоторые другие. Вот такой злой режим, землей царской расбрасывается

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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