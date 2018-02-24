Российский президент Владимир Путин постановил назвать один из российских авиационных полков в честь Таллина, столицы Эстонии. В балтийском государстве, входившем некогда в состав Советского Союза, такое решение не без основания считают провокацией, передает немецкое издание Focus.

В указе российского президента от 29 января 2018 года говорится о том, что решение о присвоении 23-му истребительному авиационному полку почетного наименования принято «в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций». «Однако за этим, вероятно, скрывается ориентированная на дестабилизацию стратегия России, которая должна усиливать напряженность между балтийскими государствами, а также внутри ЕС и НАТО», — уверен автор публикации Тони Скорич.

«Напряженность в отношениях между Россией и Эстонией, вступившей в 2004 году в НАТО и ЕС, велика», — отмечает автор. К тому же после аннексии Крыма Россией «как правительство, так и большинство населения Эстонии опасаются, что попытки Москвы все больше подорвать авторитет правительства в Киеве могут не ограничиться Украиной». Путинская стратегия может коснуться скоро и других стран, в которых значительное меньшинство населения в этническом или языковом плане является русским. Так, из общей численности эстонского населения в 1,3 млн человек 25,2% являются русскими, передает издание.

Андис Кудорс, директор Центра исследований политики Восточной Европы в Риге, считает, что Москва пытается настроить различные группы населения во всех балтийских странах друг против друга. «В Латвии создаются противоречия между русскими и латышами, консервативными и либеральными ценностями. В Литве в этом смысле в игре используют «польскую карту». В Эстонии стратегия похожа на таковую в Латвии», — считает Кудорс.

Русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии часто являются целевой группой для интенсивной и затратной российской пропаганды, отмечается также в публикации.

«Во всяком случае, наименование авиаполка можно вполне рассматривать как жест запугивания в сторону балтийских стран, которые ориентированы на Запад и являются бельмом на глазу для полуавторитарного путинского режима», — пишет Скорич.

Тем не менее, как отмечает Андис Кудорс, регион остается «достаточно стабильным» в военном смысле. «Владимир Путин в первую очередь заинтересован в том, чтобы сохранить в России статус-кво, который может оказаться под угрозой из-за наступления на Эстонию, Латвию и Литву. Одновременно Путин ведет информационную войну против трех балтийских стран, для которой союзники по НАТО пока не нашли противоядия», — считает эксперт.

В начале февраля эстонская служба внешней разведки представила свой ежегодный доклад под названием «Международная безопасность и Эстония в 2018 году», большая часть которого, как и ожидалось, была посвящена России. Согласно докладу, единственная существенная угроза суверенитету Эстонии и балтийских стран потенциально исходит от России. Правда, возможность прямого военного наступления России на страны НАТО в 2018 году рассматривается в докладе как маловероятная, сообщает издание.