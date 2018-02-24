В указе российского президента от 29 января 2018 года говорится о том, что решение о присвоении 23-му истребительному авиационному полку почетного наименования принято «в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций». «Однако за этим, вероятно, скрывается ориентированная на дестабилизацию стратегия России, которая должна усиливать напряженность между балтийскими государствами, а также внутри ЕС и НАТО», — уверен автор публикации Тони Скорич.
«Напряженность в отношениях между Россией и Эстонией, вступившей в 2004 году в НАТО и ЕС, велика», — отмечает автор. К тому же после аннексии Крыма Россией «как правительство, так и большинство населения Эстонии опасаются, что попытки Москвы все больше подорвать авторитет правительства в Киеве могут не ограничиться Украиной». Путинская стратегия может коснуться скоро и других стран, в которых значительное меньшинство населения в этническом или языковом плане является русским. Так, из общей численности эстонского населения в 1,3 млн человек 25,2% являются русскими, передает издание.
Андис Кудорс, директор Центра исследований политики Восточной Европы в Риге, считает, что Москва пытается настроить различные группы населения во всех балтийских странах друг против друга. «В Латвии создаются противоречия между русскими и латышами, консервативными и либеральными ценностями. В Литве в этом смысле в игре используют «польскую карту». В Эстонии стратегия похожа на таковую в Латвии», — считает Кудорс.
Русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии часто являются целевой группой для интенсивной и затратной российской пропаганды, отмечается также в публикации.
«Во всяком случае, наименование авиаполка можно вполне рассматривать как жест запугивания в сторону балтийских стран, которые ориентированы на Запад и являются бельмом на глазу для полуавторитарного путинского режима», — пишет Скорич.
Тем не менее, как отмечает Андис Кудорс, регион остается «достаточно стабильным» в военном смысле. «Владимир Путин в первую очередь заинтересован в том, чтобы сохранить в России статус-кво, который может оказаться под угрозой из-за наступления на Эстонию, Латвию и Литву. Одновременно Путин ведет информационную войну против трех балтийских стран, для которой союзники по НАТО пока не нашли противоядия», — считает эксперт.
В начале февраля эстонская служба внешней разведки представила свой ежегодный доклад под названием «Международная безопасность и Эстония в 2018 году», большая часть которого, как и ожидалось, была посвящена России. Согласно докладу, единственная существенная угроза суверенитету Эстонии и балтийских стран потенциально исходит от России. Правда, возможность прямого военного наступления России на страны НАТО в 2018 году рассматривается в докладе как маловероятная, сообщает издание.
Для уменьшения влияния галлюцинаций медики реуокндуют принимать экстракты мяты,)« ответить
Мелистые, хмеля и валерианы.
латышского патриот- са! В жоопуу, напралена))) Чтобы, голова не болела)) дебил бл**дь)« ответить
старику кабаеву безумному и чмошномй не запугать свобные народы балтии« ответить
...в Латвии создаются противоречия между русскими и латышами..,так это Путин виноват в ликидации русских школ и мобильного приложения"valodas draugs"?« ответить
Очередной выброс поноса!!!« ответить
Sauciet pulku kā gribat, sūdīgas krievu lidmašīnas paliks sūdīgas lidmašīnas!« ответить
У твоих соплемеников зато охеренные,деревянные!« ответить
какое название авиаполку дали? Можа - " Таллин"? -"Эстония"? Вай не? Всегда такую лабуду пишут! И всегда как у куевой собаки, хвост ею управляет!Сколько раз говорено, писалось, не рускоязычные, а Русские, мы! А остальные, кто может говорить на русском языке, не русские! Армяноговорящие, литовскоговорящие, латышскоговорящие, немецкоговорящие, хохляцкрговорящие)))« ответить
Историю так всю первернули. Латвия- бывшая часть Остзейского края, а про древних Укров....... Стараниями Тараса Григорьевича Шевченко в 1861 року выпустили букварь Южнорусскiй.. Цина була тры копiйкы, Кстати в год смерти самого составителя. Про украину там ни слова нет, за шо его бандеры не любят, а бандеры сами объявились опосля 1939 года, к 47 поляков там почти не осталось. Но и это не все, а некоторое время раньше была Варшавская Губерния России, впрочем, как и Финляндская, да и некоторые другие. Вот такой злой режим, землей царской расбрасывается« ответить