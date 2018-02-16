Смириться или нет: можно ли сделать короткие ресницы длиннее

Не нам тебе рассказывать, как здорово иметь длинные, темные, да еще и натуральные ресницы. Но что, если природа в этом вопросе обошла тебя стороной? Стоит ли искать волшебные масла для роста, или уже смириться и работать с тем, что имеешь, и обратиться к старому доброму способу — хорошему макияжу?

Касторовое масло

Конечно, родные ресницы не станут длиннее и пышнее в десять раз, но касторка помогает укрепить и спасти реснички от выпадения. Купить касторку можно в аптеке. Распределяй масло по линии роста ресниц ежедневно (желательно на ночь). Первые результаты увидишь уже через два месяца, а еще через полгода разница до и после будет совсем очевидной. Ну и если добавить к этому воздействию витаминный комплекс, то можно закрепить результат.

Пшеница

Пшеницу не так громко рекомендуют, как касторовое масло, но все же именно ее использовали издревле. Пророщенные ростки пшеницы нужно смолоть в жидкую кашицу (в объеме не меньше 100 граммов), добавлять ее в пищу. Проращивать можно самостоятельно или покупать в магазине. В чем секрет пшеницы? В фазе проращивания зерно содержит огромное количество биотина, стимулирующего рост, так что это средство прописывают и для укрепления волос и ресниц. А вот результаты тоже будут не сразу: увидеть эффект можно будет через 3—6 месяцев.

Сыворотки с гормонами

Если вопрос в том, чтобы придать ресницам объем и длину быстро, то можно перейти и на такие сыворотки. Ресницы вырастут в 2—3 раза буквально за два месяца. Правда, последствия могут быть не самыми радостными. Естественно, в этих средствах нет большой концентрации гормонов, способных изменить весь организм. Но могут появиться побочные эффекты в виде непрошеных волосков на подбородке, шее и других местах, на которых они нам не нужны. К тому же если неправильно наносить сыворотку, то возможен ожог кожи вокруг глаз или изменение цвета и качества кожи: она станет коричнево-бордовой и слишком сухой.

Как придать взгляду выразительность с помощью макияжа

Для дневных и легких образов используй шоколадные оттенки карандашей — так взгляд будет мягче. Кстати, по этой же причине визажисты часто советуют коричневую, а не черную тушь. Более темные оттенки можно брать для вечерних образов: это идеальный драматический образ с акцентом на глаза.